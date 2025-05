Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6ec180c4-a866-4ac3-ae19-c4d4f9dad2b6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A drogériai termékek árait is le kell jelenteniük a boltoknak az Árfigyelőbe.","shortLead":"A drogériai termékek árait is le kell jelenteniük a boltoknak az Árfigyelőbe.","id":"20250520_A-kormany-legujabb-nagy-dobasa-Jo-Hir-kiteregettetik-a-WC-papirt-arfigyelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ec180c4-a866-4ac3-ae19-c4d4f9dad2b6.jpg","index":0,"item":"4d9ac83e-ba63-4873-98dd-57d789616840","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_A-kormany-legujabb-nagy-dobasa-Jo-Hir-kiteregettetik-a-WC-papirt-arfigyelo","timestamp":"2025. május. 20. 07:33","title":"A kormány legújabb nagy dobása (Jó Hír): kiteregettetik a vécépapírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a23984f-f004-4f97-9c5f-15715fc8711f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leginkább emberi jogi kérdésekkel foglalkozó testület Magyarország ellenőrzéséért felelő tagjai szerint a törvény elfogadása lehetetlenné tenné a civil szervezeteknek és a független médiának nem csak a működését, de a puszta létezését is.","shortLead":"A leginkább emberi jogi kérdésekkel foglalkozó testület Magyarország ellenőrzéséért felelő tagjai szerint a törvény...","id":"20250519_europa-tanacs-atlathatosagi-torveny-kozlemeny-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a23984f-f004-4f97-9c5f-15715fc8711f.jpg","index":0,"item":"7c4ad3fe-843a-4992-97ad-f4097a9bdee8","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_europa-tanacs-atlathatosagi-torveny-kozlemeny-magyarorszag","timestamp":"2025. május. 19. 21:31","title":"Európa Tanács: A magyar parlament függessze fel az átláthatósági törvény vitáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Megdöbbentő, hogy mennyire elnéző Trump, amikor Putyin hónapok óta a bolondját járatja vele. Egész Európában jön fel a szélsőjobb, amely már ott liheg a mérsékelt jobboldal nyakán. Az amerikai Szenátusban készül az a határozat, amely 500%-os vámot vetne ki mindazokra az országokra, amelyek továbbra is vesznek orosz nyersolajat. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Megdöbbentő, hogy mennyire elnéző Trump, amikor Putyin hónapok óta a bolondját járatja vele. Egész Európában jön fel...","id":"20250521_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"e0c378d5-0d1e-44cd-9913-613226bc29e8","keywords":null,"link":"/360/20250521_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 21. 10:31","title":"EUobserver-főszerkesztő: Az Orbán-kormány úgy bánik el a sajtóval, mint amikor a békát lassan melegedő vízbe teszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24cb599a-e557-4b82-a499-296ee1ede7ff","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a premierbe nem várt hiba csúszott, már a főpróba is elég volt ahhoz, hogy új világrekord szülessen Vietnámban: soha nem repült még egyszerre, koordináltan annyi drón, mint április végén Saigon felett.","shortLead":"Bár a premierbe nem várt hiba csúszott, már a főpróba is elég volt ahhoz, hogy új világrekord szülessen Vietnámban...","id":"20250520_vietnam-dron-show-vilagrekord-guinness-rekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24cb599a-e557-4b82-a499-296ee1ede7ff.jpg","index":0,"item":"d72f78af-11ec-45a8-86d9-3c440db3f0ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_vietnam-dron-show-vilagrekord-guinness-rekord","timestamp":"2025. május. 20. 11:03","title":"Videón a Guinness-rekord: 10 518 drón repült egyszerre Vietnám felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a34815-db4b-4d54-8c18-edbd4fc72ee6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóság arra buzdítja az utasokat, hogy továbbra is éljenek panasszal, ha a légi közlekedés során jogsérelem éri őket.","shortLead":"A hatóság arra buzdítja az utasokat, hogy továbbra is éljenek panasszal, ha a légi közlekedés során jogsérelem éri őket.","id":"20250521_A-fogyasztovedelem-atfogo-ellenorzest-inditott-a-legitarsasagoknal-a-legtobb-panasz-a-jaratok-kesesere-vonatkozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0a34815-db4b-4d54-8c18-edbd4fc72ee6.jpg","index":0,"item":"9330d60e-9302-424e-8727-c96c84e31a99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_A-fogyasztovedelem-atfogo-ellenorzest-inditott-a-legitarsasagoknal-a-legtobb-panasz-a-jaratok-kesesere-vonatkozott","timestamp":"2025. május. 21. 10:44","title":"A fogyasztóvédelem átfogó ellenőrzést indított a légitársaságoknál, a legtöbb panasz járatkésésre vonatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, miként élnek az online térben a fiatalok, és mennyire érzik károsnak a közösségi oldalakat. Az eredmény megdöbbentő, de nem meglepő.","shortLead":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, miként élnek az online térben a fiatalok, és mennyire érzik károsnak a közösségi...","id":"20250520_kozossegi-oldal-internetezes-fiatalok-felmeres-facebook-instagram-tiktok-digitalis-kijarasi-tilalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c.jpg","index":0,"item":"a01047f9-83c0-4178-a7a2-cb48a1fa2586","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_kozossegi-oldal-internetezes-fiatalok-felmeres-facebook-instagram-tiktok-digitalis-kijarasi-tilalom","timestamp":"2025. május. 20. 19:03","title":"A fiatalok majdnem fele inkább egy internet nélküli világban élne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f398e6ae-0201-4eb8-a062-fb789b4d55f4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bemutatta a parlament előtt a 2026-os költségvetés tervezetét Nagy Márton, aki háborúellenesnek nevezte a büdzsét. A költségvetés vitájában az ÁSZ-elnök figyelmeztetett, csak akkor teljesíthetők az előirányzatok, ha a kormány által remélt módon alakulnak a folyamatok, amikben azonban bőven van bizonytalanság.","shortLead":"Bemutatta a parlament előtt a 2026-os költségvetés tervezetét Nagy Márton, aki háborúellenesnek nevezte a büdzsét...","id":"20250521_koltsegvetes-2026-tervezet-vitaja-parlament-nagy-marton-windisch-laszlo-gazdasag-budzse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f398e6ae-0201-4eb8-a062-fb789b4d55f4.jpg","index":0,"item":"c6e48d5c-0020-4b63-ab84-3f82b21dddbf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_koltsegvetes-2026-tervezet-vitaja-parlament-nagy-marton-windisch-laszlo-gazdasag-budzse","timestamp":"2025. május. 21. 15:41","title":"Porrá is törhetnek a háborúellenesre keresztelt költségvetésbe vetett kormányzati remények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae756c2-2dc8-410f-8151-9ef800178117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Létrejött egy forródrót is, ahol az egyesületek jelezhetik, ha a rendőrség nem nyújtott megfelelő segítséget. ","shortLead":"Létrejött egy forródrót is, ahol az egyesületek jelezhetik, ha a rendőrség nem nyújtott megfelelő segítséget. ","id":"20250520_nok-elleni-eroszak-egyeztetes-patent-egyesulet-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ae756c2-2dc8-410f-8151-9ef800178117.jpg","index":0,"item":"6d50fdca-79be-4850-9e21-9032349551b2","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_nok-elleni-eroszak-egyeztetes-patent-egyesulet-rendorseg","timestamp":"2025. május. 20. 15:45","title":"Többször egyeztettek a rendőrséggel a nőjogi szervezetek a japán édesanya tragikus halála után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]