„Mondjuk a macska cuki” - Vitézyt keresztapaként ábrázolva próbálja lejáratni a Fidesz

„Mintha a Megafon alakított volna közgyűlési frakciót Szentkirályi Alexandra vezetésével” – így jellemezte legutóbbi Facebook-posztjában a Fidesz fővárosi képviselőcsoportját Vitézy Dávid arra reagálva, hogy lejáratókampányt indítottak ellene a közösségi médiában. A Radics Béla fideszes képviselő által hirdetett fotómontázson például az ölében egy macskával, a kocsmalobbi keresztapjaként ábrázolják őt.

Vitézy – volt közlekedési államtitkár, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője – viccesen szánalmasnak nevezte a próbálkozást, megjegyezve, hogy

mondjuk a macska cuki, ezért jár a pont a harcosoknak.

Azt meg zseniálisnak tartja, hogy éppen a vidéki kocsmaprogrammal kampányoló kormánypárt próbálja őt besározni azzal, hogy ő volna a kocsma Don.

Kocsmaprogram után józanodás: vidéki ajándékai ellenére gyengül a Fidesz a községekben Annak ellenére vesztette el a községekben magabiztos előnyét a Fidesz, hogy a kormány több programja, kampánya is kifejezetten a kistelepüléseken élőket célozta – mutatott rá a friss Medián-felmérés eredményeit értékelve Nagy Attila Tibor politikai elemző.

A vita a belváros forgalomcsillapítására irányuló törekvések miatt bontakozott ki, aminek nyertesei az ellenzéki frakcióvezető szerint a gyalogosok, tömegközlekedők, kerékpározók volnának, de mindezt a kormányoldal úgy keretezi, mintha az ellenzéki politikus a vendéglátóknak akarna kedvezni.

„Ha ma kimegyünk az Egyetem térre, látjuk a sétáló embereket és igen, a kávézók és éttermek teraszait, akkor nem az jut eszünkbe, hogy milyen jó lenne, ha itt haladna át ma is az Üllői út – Buda tranzitforgalom. És igen, azzal sincs semmi baj, ha néhány új terasz nyílik, és meg lehet inni egy kávét, ebédet vagy akár (a Fidesz álszent, képmutató kocsmaellenes kampánya mellett is ki merem mondani!) egy pohár sört. Mert a város erről is szól, nem csak arról, hogy autóval áthajtsunk rajta” – írta posztjában Vitézy.