[{"available":true,"c_guid":"bf473cac-c26a-4ebd-9ee8-87012c527583","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Rogán Antal és Gulyás Gergely fontos hatásköröket veszített, Nagy Márton és Lantos Csaba erősödött.","shortLead":"Rogán Antal és Gulyás Gergely fontos hatásköröket veszített, Nagy Márton és Lantos Csaba erősödött.","id":"20250225_Teljesen-atalakitottak-a-kormanyon-beluli-munkamegosztast-ket-fontos-miniszter-is-gyengult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf473cac-c26a-4ebd-9ee8-87012c527583.jpg","index":0,"item":"a8238458-b21d-4bdd-afb9-ed76f77e6f1c","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_Teljesen-atalakitottak-a-kormanyon-beluli-munkamegosztast-ket-fontos-miniszter-is-gyengult","timestamp":"2025. február. 25. 07:55","title":"Teljesen átalakították a kormányon belüli munkamegosztást, két fontos miniszter is gyengült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ea6a4c-8b82-4d3b-91ea-67561752a348","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A videót az „ÉLJEN SOKÁ AZ IGAZI KIRÁLY” felirat kíséri.","shortLead":"A videót az „ÉLJEN SOKÁ AZ IGAZI KIRÁLY” felirat kíséri.","id":"20250224_Trump-elnok-Elon-Musk-meztelen-labfejet-nyalogatja-egy-deep-fake-videon-ami-Washingtonban-is-korbejart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ea6a4c-8b82-4d3b-91ea-67561752a348.jpg","index":0,"item":"df0caaf3-0c57-4f6b-a603-d8f63296e76c","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Trump-elnok-Elon-Musk-meztelen-labfejet-nyalogatja-egy-deep-fake-videon-ami-Washingtonban-is-korbejart","timestamp":"2025. február. 24. 21:46","title":"Trump elnök Elon Musk meztelen lábfejét nyalogatja egy deepfake-videón, amely Washingtonban is körbejárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":" A nemzetgazdasági miniszter szerint még zajlik az egyeztetés az áfa-visszatérítésben érintett termékek köréről, a bevezetést követően viszont a rendszerek automatikusan tudni fogják, kinek mennyi adó jár vissza.","shortLead":" A nemzetgazdasági miniszter szerint még zajlik az egyeztetés az áfa-visszatérítésben érintett termékek köréről...","id":"20250224_nagy-marton-ngm-nyugdijas-afa-mentesseg-elelmiszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"c7031f59-3073-4f5f-a40d-2aac4b104d43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_nagy-marton-ngm-nyugdijas-afa-mentesseg-elelmiszer","timestamp":"2025. február. 24. 11:28","title":"Nagy Márton: Mindent tudunk a nyugdíjasokról, anonim módon összekapcsoljuk őket a vásárlásaikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c522c1c-e018-41d0-b13e-8f94f7ad6777","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A TechArt által kezelésbe vett Porsche Cayenne csúcsnyomatéka bőven meghaladja az 1000 Nm-t.","shortLead":"A TechArt által kezelésbe vett Porsche Cayenne csúcsnyomatéka bőven meghaladja az 1000 Nm-t.","id":"20250225_930-loero-talan-mar-eleg-lehet-a-biturbo-v8-as-porsche-cayenne-suv-tuning-techart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c522c1c-e018-41d0-b13e-8f94f7ad6777.jpg","index":0,"item":"d74a4704-394a-4514-863e-15b59e500d38","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_930-loero-talan-mar-eleg-lehet-a-biturbo-v8-as-porsche-cayenne-suv-tuning-techart","timestamp":"2025. február. 25. 07:59","title":"930 lóerő talán már elég lehet a biturbó V8-as Porsche SUV-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9e5b25-9c3d-4e88-8349-4f4298c8679c","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Hogyan derül ki egy kisváros köztiszteletben álló vezetőjéről, hogy nem minden stimmel körülötte. Vagy hát igazából semmi nem stimmel körülötte. ","shortLead":"Hogyan derül ki egy kisváros köztiszteletben álló vezetőjéről, hogy nem minden stimmel körülötte. Vagy hát igazából...","id":"20250225_Szeretettel-Becsbol-Kisvarosi-Koza-Nostra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da9e5b25-9c3d-4e88-8349-4f4298c8679c.jpg","index":0,"item":"ef6aba02-b7fc-46ab-8205-1a89269b5635","keywords":null,"link":"/360/20250225_Szeretettel-Becsbol-Kisvarosi-Koza-Nostra","timestamp":"2025. február. 25. 16:30","title":"Szeretettel Bécsből: Kisvárosi „Koza Nostra”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee42184-bf1f-4beb-96f4-111533b3bcb9","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A román Rapid Bukarest örülhet, amely a norvég csapat helyett jutott tovább.","shortLead":"A román Rapid Bukarest örülhet, amely a norvég csapat helyett jutott tovább.","id":"20250224_Ketszer-is-csodbe-ment-es-az-utolso-ot-meccset-elbukta-megis-tovabbjuto-helyen-zart-a-BL-ben-a-haromszoros-gyoztes-Vipers","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ee42184-bf1f-4beb-96f4-111533b3bcb9.jpg","index":0,"item":"a27686c1-df6d-446d-9f48-574daaf22a73","keywords":null,"link":"/sport/20250224_Ketszer-is-csodbe-ment-es-az-utolso-ot-meccset-elbukta-megis-tovabbjuto-helyen-zart-a-BL-ben-a-haromszoros-gyoztes-Vipers","timestamp":"2025. február. 24. 15:10","title":"Kétszer is csődbe ment, és az utolsó öt meccsét elbukta, mégis továbbjutó helyen zárt a BL-ben a háromszoros győztes Vipers","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c6a935-360c-456a-a7bb-f6d9eefe61a9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem kell elborzadva gondolni arra, hogy milyen szaga is lehet egy szarkofágba zárt mumifikált testnek, ugyanis kiderült, hogy az ókori egyiptomi múmiak még mindig kellemes illatúak.","shortLead":"Nem kell elborzadva gondolni arra, hogy milyen szaga is lehet egy szarkofágba zárt mumifikált testnek, ugyanis...","id":"20250225_egyiptomi-mumia-illata-gazkromatografias-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1c6a935-360c-456a-a7bb-f6d9eefe61a9.jpg","index":0,"item":"a1182f64-42ba-4297-9168-9dcfda97bf47","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_egyiptomi-mumia-illata-gazkromatografias-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 25. 08:03","title":"Mit gondol, milyen egy 5000 éves egyiptomi múmia szaga? Meglepő a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten, Székesfehérváron, valamint Újszászon is elgázolt egy embert a vonat. ","shortLead":"Budapesten, Székesfehérváron, valamint Újszászon is elgázolt egy embert a vonat. ","id":"20250224_vonatgazolasok-nem-talaljak-a-serultetvb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"9b858c55-211b-4cfd-be32-a77e01e853f9","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_vonatgazolasok-nem-talaljak-a-serultetvb","timestamp":"2025. február. 24. 10:13","title":"Nem találják a hétfő reggeli vonatgázolások egyik sérültjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]