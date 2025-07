„Csak tudjam meg, hol laksz, rád gyújtom a házadat!” – még az ügyészségen is balhézott egy visszaeső bűnöző

Rablás gyanúja miatt kezdeményezte egy férfi letartóztatását a Fővárosi Főügyészség, azt azonban a bíróság elutasította, helyette bűnügyi felügyeletet rendelt el. Azt a bíróság is megállapította, hogy a gyanúsítottal szemben több, vagyon elleni bűncselekmény miatt folyik nyomozás – ráadásul a büntetőeljárások sem tartották vissza attól, hogy rablást kövessen el –, mégis úgy gondolták, hogy az őrizet, illetve a nyomozási bíró által megtartott ülés „remélhetőleg” kellő visszatartó erőt jelent.

A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatása szerint a rablást megelőzően zsarolás, pénzhamisítás és csalás gyanúja is felmerült, de bíróság csak azt rendelte el, hogy a férfi nem hagyhatja el Budapestet. Ezt be is tartotta, csakhogy a bűnügyi felügyelet alatt a lakásán fogadott egy nőt, aki illegális gyógyszert szeretett volna venni tőle. A férfi rendőrnek adta ki magát, elvette a nő telefonját, majd szexuális bűncselekményt követett el vele szemben.

Ezt követően két kerületi ügyészség is kezdeményezte a férfi letartóztatását, de ezt ugyanaz a bíró, aki a rablás miatt bűnügyi felügyeletet rendelt el, elutasította. Úgy ítélte meg, hogy nem lehet megállapítani a megalapozott gyanút, mivel, „a terhelt tagadásával szemben a sértett tanúvallomása áll fenn mint elsődleges bizonyítási eszköz, annak a sértettnek a tanúvallomása, aki saját elmondása szerint is illegális gyógyszert kívánt vásárolni”. A bíró megjegyezte azt is, hogy a nő nem szenvedett olyan sérüléseket, amelyeket a bíróság megítélése szerint „el kellett volna szenvednie”.

Az ügyészség fellebbezett a döntéssel szemben, de azóta a férfi – a büntetőeljárás szabályai szerint – szabadult a bűnügyi felügyeletből. Szabadulása után pár órával a jogosítvánnyal nem rendelkező férfi karambolozott egy olyan kocsival, amelyet pénzügyőrök vezettek. Közölte velük, hogy most szabadult, nincs jogosítványa, és pénzt ajánlott nekik, hogy ne tartsák őt vissza a rendőrség kiérkezéséig.

Az ügyészség ezután megint őrizetbe vette a férfit, aki a kihallgatásán négyszemközt szeretett volna az ügyésszel beszélni, majd amikor ezt megtagadták, trágár szavakkal sértegette az eljárókat:

„Na, haladjál már, mert összetöröm az asztalt, csak tudjam meg, hol laksz, rád gyújtom a házadat!”

– mondta a jegyzőkönyv szerint. A Fővárosi Nyomozó Ügyészség az újabb bűncselekmény miatt ismét nyomozást rendelt el, ekkor már a Budai Központi Kerületi Bíróság is elrendelte a férfi letartóztatását, ami ellen a gyanúsított és védője fellebbezett.