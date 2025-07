Felfüggesztettet kapott, mégis tovább gyűjtötte a gyermekpornográf felvételeket egy ceglédi férfi

Felfüggesztett szabadságvesztése alatt is gyermekpornográf felvételeket gyűjtött egy ceglédi férfi – írta a police.hu.

A rendőrség beszámolója szerint az ausztrál rendőrség figyelmeztette a magyar hatóságokat arra a dark weben található oldalra, amelyen gyerekek kizsákmányolását ábrázoló felvételeket terjesztettek, és amit tavaly egy hazai felhasználó is több mint hússzor felkeresett nagyjából egy hónap alatt.

A Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozói azonosították a férfit: mint kiderült, a bíróság 2021-ben egy év börtönbüntetésre ítélte a férfit hasonló bűncselekmény miatt, ezt akkor három évre felfüggesztették. A gyanúsított ezen időszak alatt gyűjtötte be az újabb illegális tartalmakat.

A rendőrök július 17-én fogták el a férfit ceglédi otthonában, ahol kutatást is tartottak. Ennek során internetes tárhelyén több gigabyte-nyi gyermekpornográf felvételt találtak a szakértők. A nyomozók azt is kiderítették, hogy a férfihoz tizennégy olyan e-mail-cím tartozik, amivel közösségi médiás felületekre regisztrált a tiltott tartalmak beszerzése érdekében.

A 37 éves férfit tizennyolcadik életévét be nem töltött személyekről készült pornográf tartalmak megszerzésével megvalósított gyermekpornográfia bűntettével gyanúsították meg. Kihallgatása során nem tagadta a bűncselekményt, és azt is elmondta, hogy egyes eszközein jelenleg is tárol gyermekpornográf tartalmakat.

A rendőrök bűnügyi őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság el is rendelt.