Járványveszély miatt kell elhalasztani az augusztus 20-ai ünnepséget egy borsodi kisvárosban

Elmarad az augusztus 20-ára tervezett Onga Város Napja rendezvény a hepatitis A-vírus egyre növekvő esetszáma miatt – jelentette be néhány nappal ezelőtt Trizsi Zalán településvezető. A közleményből kiderül, hogy a döntés meghozatala előtt több egyeztetés zajlott egészségügyi szakemberekkel, ennek eredményeként azt látták a legbölcsebbnek, ha lemondják az ünnepséget. Hozzátették: egyelőre semmilyen nagyobb rendezvényt nem tartanak a lakosság egészségének védelme érdekében.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Hírportál megkeresésére a polgármester elmondta, hogy a járványt meg lehet előzni, de ez csak úgy működik, ha mindenki odafigyel a higiénés szabályok betartására. „Az önkormányzat is mindent megtesz, hogy javítson a helyzeten. Fertőtlenítjük a közkutakat és közkifolyókat. A polgármesteri hivatalban fertőtlenítőszereket helyeztünk ki. Amellett, hogy plakátokon is tájékoztatunk, tartjuk a kapcsolatot az intézményekkel, a boltokkal, a különböző szolgáltatókkal” – tette hozzá.

A portál szerint a városnapot hat év kihagyás után rendezték volna meg idén.

