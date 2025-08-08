Pár héttel a diszkóverekedés után most a vasútállomásnál volt késes balhé Szolnokon

A szolnoki vasútállomás előtti parkban italozott cimborájával egy 53 éves férfi csütörtök délután, majd szóváltásba keveredtek. A vita hevében elővett a hátizsákjából egy kést, a másik férfi nyakához szorította, és ennek során megsebezte – írja a jász-nagykun-szolnoki rendőr-főkapitányság.

Az eset pár héttel azután történt, hogy tömegverekedés tört ki egy szolnoki diszkóban. Helyi médiabeszámolók szerint több szemtanú is látta a késelést, a szoljon.hu szerint az eset felerősítheti a szolnoki közbiztonsággal kapcsolatos aggályokat.

Györfi Mihály, Szolnok polgármestere pár hete nyílt levelet írt Pintér Sándor belügyminiszternek, és arra kérte, látogassa meg a várost, mert „az utóbbi hetekben olyan szintre süllyedt Szolnokon a közbiztonság, ami kétségbe ejti az itt lakó polgárokat”. Györfi szerint egyre gyakoribbak az erőszakos, illetve droghasználattal kapcsolatos bűncselekmények, „alapjaiban rengetik meg a szolnoki emberek biztonságérzetét”.

Péntek délelőtt a polgármester arról is posztolt, hogy a környező városokból vonattal érkeznek hajléktalanok Szolnokra. Szerinte az állam kiszúrt a településével, a rendőrség és a közterület-felügyelet tehetetlenek. Egy korábbi interjúban Györfi azt állította a Telexnek, hogy az egész városban két rendőr van.