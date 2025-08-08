Már nemcsak a rendőrség, de a honvédség és a titkosszolgálat is elláthatja vezetők személyi védelmét

Egy csütörtök este a Magyar Közlönyben közzétett rendelet a háborús veszélyhelyzeti felhatalmazással élve nyúl bele alacsonyabb szintű jogszabállyal a rendőrségi, a nemzetbiztonsági és a honvédelmi törvénybe úgy, hogy egyedi kormánydöntés alapján a rendőrség helyett a honvédség és a nemzetbiztonsági szolgálatok is elláthatnak személyvédelmi, illetve létesítményvédelmi feladatokat. A honvédséget azonban ilyenkor nem terheli a törvény szerinti fegyverhasználati kötelezettség.

Ilyen esetekben is érvényes az, hogy intézkedéseket csak a szükségesség és arányosság követelménye betartásával szabad alkalmazni, egyébként az illető fegyveres szervezet tagjára vonatkozó szabályokat kell követni. Bármilyen intézkedés vagy kényszerítő eszköz alkalmazása ellen panaszt annak a szervnek a vezetőjénél lehet tenni, amely a védelmet ellátja.

A péntektől hatályos rendeletet pedig követi a hivatalos lapban az első konkrét határozat „a honvédelemért felelős miniszterről”, azaz Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterről: az ő állandó védelmét mostantól a saját irányítása alá tartozó Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat szervezi meg és látja el. Ugyanez vonatkozik a vele együtt élő családtagjaira, „ha alapos okból védelmük szükséges”, és másokra, akiknek a védelme a miniszter védelméhez „kapcsolódóan szükségessé válik”.

Nyitóképünk illusztráció.