Több láda gránát került elő vízvezeték-fektetés közben Alsónémediben

Nem mindennapi láda került elő egy alsónémedi tanyán vízvezeték-fektetés során a közelmúltban. Egy munkagép fordította ki a földből, a munkások pedig egyből értesítették a rendőrséget és a tűzszerészeket – adta hírül hétfőn MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred.

A kiérkező szakemberek több ládát is találtak a fotók tanúsága szerint, bennük II. második világháborús német aknavető gránátokkal, magyar és szovjet kézigránátokkal, valamint lőporral, szinte eredeti állapotban. A robbanóeszközöket végül elszállították a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére, később megsemmisítik őket.