Hulladékakadályokat emelt az illegálisan terjeszkedő gazda Mocsárosdűlőben, feljelentette az óbudai önkormányzat

„Feljelentést tettünk a Mocsáros útjait illegálisan eltorlaszoló személy ellen” – számolt be a Facebookon Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere.

Még júniusban jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester, hogy természetkárosítás miatt feljelentést tett a főváros, miután a természetvédelmi terület Mocsárosdűlőben négy hektár védett gyepet kaszált le egy ott illegálisan gazdálkodó tehenész. A kaszálással vélhetően sok példány is elpusztulhatott a fokozottan védett magyar tarszából, egy különleges, csak a Kárpát-medencében megtalálható ízeltlábú fajból, amelynek természetvédelmi értéke egyedenként 100 ezer forint.

Júliusban kiszállt a fővárosi önkormányzat több munkatársa, végrehajtók és a rendőrség is a tanyához, bejutni azonban autóval nem is lehetett, mert valaki követ hordott az útra, ezért gyalog mentek a kerthez. Keddi bejegyzésében Kiss arról írt, hogy három torlaszt helyeztek el a kerületi önkormányzat kezelésében lévő utakra, egyenként mintegy 4 köbméternyi veszélyes hulladékkal. Ezeket rövid időn belül elbontották.

A júliusi kiszállásnál nem csak a torlaszok jelentettek akadályt: a gazda azt mondta, hogy az összes kutyát elengedi és a marhái is szabadon lesznek, de aki vállalja, az menjen be. A módszer bevált, senki sem mert bemenni.

A férfi akkor az RTL-nek azt állította, hogy a kilakoltatás jogtalan, mert van érvényes bérleti szerződése. A Fővárosi Önkormányzat azonban közölte: a gazdának sem bérleti, sem semmilyen használatra vonatkozó szerződése nincs. A területet évtizedekkel ezelőtt kisajátították, a családnak pedig kártalanításként kiutaltak egy tanácsi lakást, ennek ellenére továbbra is illegálisan ott élnek és tartják az állataikat.

A gazda szerint most is felajánlottak egy bérlakást, de nem férnének el az állatai az erkélyen. Kiss László a feljelentés mellett azt is közölte, hogy senki sem zárhat le közutat, ezért visszakövetelik a torlaszok elbontásának árát és a veszélyes hulladék elszállításának költségét is.

