„Összenő, ami összetartozik” – reagált a Tisza Párt az orosz kémszolgálat közleményére

„Összenő, ami összetartozik” – ezzel kommentálta a Tisza Párt a Telexnek, hogy az orosz kémszolgálat szerint az Európai Bizottság Magyar Pétert akarja hatalomra juttatni a 2026-os választáson. A mondattal a párt vélhetően arra utalt, hogy nagyon sok átfedés van az orosz kémszolgálat véleménye és a magyar kormány hivatalos kommunikációja között.

A Tisza közlése szerint nyilvánvaló dezinformáció, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke fontolóra vette a magyarországi hatalomváltás forgatókönyveit, és Magyar Pétert tartja legesélyesebbnek a kormányfői posztra, valamint az is, hogy „jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat már mozgósítottak Magyar támogatására”.

Az orosz kémszolgálat szovjet időket idéző közleményében – amelyet a magyar állami hírügynökség, az MTI kritika nélkül lehozott – a Tisza által cáfolt állítások mellett az is szerepel, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „rezsimje” az ukrán titkosszolgálatok és a Magyarországon élő diaszpóra potenciálját felhasználva destabilizálja a helyzetet Magyarországon.