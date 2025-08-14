Öngyilkos lett egy 70 körüli férfi Békéscsabán, aki a város bevásárlóközpontjának, a Csaba Center parkolóházának második emeletéről vetette le magát – derül ki a Beol cikkéből.
A rendőrséget a parkolóház biztonsági szolgálatának munkatársai riasztották. A rendőrök lezárták a környéket, miközben egy járókelő próbálta újraéleszteni az utcán fekvő férfit, de nem járt sikerrel.
Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123-as vagy 06 80 820 111-es telefonszámot!