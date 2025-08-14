Saját teherautója préselt halálra egy benzinúton tankoló férfit Előszálláson

Saját teherautója préselt halálra egy 22 éves férfit a Fejér megyei Előszálláson szerda hajnalban – írja a Feol.hu.

A rendőrség közlése szerint a férfi hajnali 4 óra körül tankolni ment egy benzinkútra, majd anélkül szállt ki a teherautóból, hogy behúzta volna a kéziféket. A jármű ezért gurulni kezdett és egy oszlophoz szorította. „A sofőr a helyszínen életét vesztette, a baleset körülményeit Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vizsgálja” – írták.

Az áldozat focista volt, az utóbbi időben a Sárosd NKSC megyei I. osztályú csapatában játszott, korábban pedig a Videoton korosztályos csapataiban szerepelt.