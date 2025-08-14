RTL: 70 éves magyar nyugdíjas a Ferihegyen hat kiló kokainnal lebukott férfi

Egy 70 éves magyar nyugdíjas az a férfi, akinek kézipoggyászában több mint hat kiló kokaint találtak a pénzügyőrök a ferihegyi repülőtéren – számolt be az RTL Híradó.

Az idős férfi még július végén érkezett haza Ecuadorból – Isztambulon keresztül – Magyarországra. A repülőtéren a rendőrség jelzése alapján emelték ki a tömegből a pénzügyőrök, akik átkutatták a poggyászát, amelyben egy fogászati készülék volt, abban elrejtve pedig a kábítószer. A több mint hat kiló kokain feketepiaci értéke mintegy 200 millió forint.

Az RTL úgy tudja, a férfi azt állítja, az interneten bízták meg a csomag szállításával, de nem tudta, hogy mi van benne. Az utazását fizették, a végállomás pedig Új-Zéland lett volna. A bíróság elrendelte a letartóztatását, a megbízójának felkutatása még folyamatban van.

A nyugdíjast jelentős mennyiségű kábítószer birtoklásával gyanúsítják, ha bűnösnek találják, akár 20 év börtönt is kaphat.