Lezárták a nyomozást, Pokorni Zoltánt nem hallgatták ki a takarítónős ügyben

Megszüntette a nyomozást a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Pokorni Zoltán volt hegyvidéki polgármester és az önkormányzat egyik dolgozójának ügyében – értesült a 24.hu. Az eljárás a Magyar Kétfarkú Kutya Párt feljelentése nyomán indult, mivel felmerült a gyanú, hogy a XII. kerületi önkormányzat alkalmazottja hivatali időben járt takarítani az akkori polgármester, Pokorni Zoltán hidegkúti házát.

Arról még videó is készült, hogy a takarítót az önkormányzat sofőrje hivatali autóval vitte ki Hidegkútra. A lap birtokában lévő, az eljárást megszüntető határozatból többek között kiderül, hogy takarítónő vallomása szerint kötetlen munkaidőben dolgozott, ami lehetővé tette számára, hogy havonta egy-két alkalommal (jellemzően pénteki napokon) külön bérezésért takarítást végezzen a polgármester lakásában, amikor is – mint mondta – nem az önkormányzat takarítószereit használta. A lakáshoz általában villamossal érkezett, a polgármester sofőrje az ez irányú kérésére csak akkor szállította őt a helyszínre, amikor egyébként is Pokorni Zoltán ingatlanához ment.

Ezt megerősítette a sofőr is, aki egyébként nem vezetett menetlevelet, így a mozgása nem volt ellenőrizhető.

Pokornit egyébként nem hallgatták ki az eljárás során. Az ismeretlen tettes ellen folytatott nyomozást azért szüntették meg idén év elején, mert a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem volt megállapítható bűncselekmény elkövetése.

