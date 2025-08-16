Egy 60 éves nőt találtak a Dunában horgászok, a rendőrség nyomozást indított

Egy nőt találtak a Dunában külföldi horgászok szerda éjszaka Dunabogdánynál, azt azonban nem tudni, hogy került a vízbe – számolt be az RTL Híradó. A pecások a sokkos állapotban levő nőt partra vitték, majd értesítették a rendőrséget.

Mivel nem lehetett tudni, hogy mi történt és nem lehetett kizárni egy vízi balesetet, ezért a katasztrófavédők és a speciális mentők drónokkal is kutattak, hátha vannak társai a vízben. Senkit sem találtak. A 60 év körüli nőt kihűlt állapotban találták, légzési elégtelenségei is voltak, a mentők kórházba szállították.

Az RTL szerint a rendőrség büntetőeljárásban vizsgálja a történteket, kifosztás bűntette miatt folyik nyomozás ismeretlen tettes ellen.

(Képünk illusztráció)