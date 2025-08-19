Van, ahol hét fokot sem mértek éjszaka

A vasárnapi hidegfront megtette a hatását, a kitisztult ég alatt, illetve a szélcsendes időben jelentősen felfrissült a levegő; az Időkép szerint van, ahol hétfő reggelihez képest 9-10 fokkal volt hűvösebb. A Bakonyban és az Északi-középhegységben 10 fok alá hűlt a levegő, akadt olyan helyszín, ahol csak 6,9 fok volt.

Kedden a HunagroMet előrejelzése szerint gomolyfelhős, napos, száraz idő várható többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, késő estére 14 és 24 fok közé hűl a levegő.

Szerdán, augusztus 20-án is nagyrészt jó időre számíthatunk. Estig leginkább gomoly- és fátyolfelhőkkel találkozhatunk, igaz, a nap második felében nyugat felől az északnyugati tájak fölé már érkezhetnek vastagabb felhők is, és elsősorban az Észak-Dunántúlon és tágabb térségében lesz esély záporra, zivatarra. A déli, délnyugati szél időnként megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke pedig délután 29, 35 fok között alakul.

Csütörtökön fokozatosan befelhősödik az ég, és főként délkeleten még hosszabb ideig maradhat napos az idő, de többfelé várható zápor, zivatar, akár heves heves zivatarokra is van esély. Emellett nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a déli, délnyugati szél, amely idővel egyre több helyen északnyugatira, északira fordul, zivatarok környezetében pedig átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Az előrejelzés szerint napközben nagy hőmérséklet-különbség valószínű az országban: az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban csupán 23, 24, míg délkeleten 34, 35 fok körül alakulhat a csúcsérték.

Pénteken zömmel közepesen vagy erősen felhős időre, további ismétlődő esőre, záporra, zivatarra számíthatunk – a nap folyamán a csapadék súlypontja egyre keletebbre helyeződik, ezzel együtt nyugat felől csökkenésnek indulhat a felhőzet. Estére nyugaton ki is derülhet az ég. Nagy területen erős, több helyen viharos lökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet. A minimum 15, 22 fok között valószínű. A csúcsérték csúcshőmérséklet tág határok között várható: nagyobbrészt 19, 24 fokra számíthatunk, de az Alföld délkeleti felén 25, 30 fok valószínű.

Szombaton gomolyfelhős, napos idő valószínű. Záporeső elvétve esetleg előfordulhat. Az északnyugati, északi szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. Hajnalban 7, 16, délután 22, 27 fok várható.

Vasárnap gyengén vagy közepesen felhős égre van kilátás, helyenként alakulhat ki zápor. A jellemzően északnyugati irányú szél időnként megélénkül. Hajnalban 7, 15, délután 21, 27 fokot mérhetünk.