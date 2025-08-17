Figyelmeztetést adtak ki egy megyét kivéve az egész országra: leszakadhat az ég

Vasárnap éjfélig zivatar miatt figyelmeztető előrejelzést adott ki a HungaroMet szinte az egész országra – csak Győr-Moson-Sopron megye úszta meg.

A meteorológiai szolgálat helyzetértékelése szerint vasárnap napközben kedvezőek lesznek a feltételek zivatarok képződéséhez, legalacsonyabb valószínűséggel az északnyugati országrészben. A zivatarok környezetében viharos, 60-80 km/h-s széllökés, jellemzően kisebb méretű, 2 centit el nem érő jég és intenzív csapadék is társulhat, ez kb. 15-25 mm, néhol felhőszakadás miatt több mint 30 mm is lehet.

A vasárnapi kilátások HungaroMet

A lehűlés miatt azonban a napi középhőmérséklet várhatóan csak a Dél-Alföldön lesz 25 fok felett. Ezzel együtt, az erőteljes gomolyfelhő-képződés, illetve a fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap estétől a Dunántúlon többnyire derült lesz az ég, de máshol kezdetben még jellemzően közepesen vagy erősen felhős égre van kilátás. Ugyanakkor az éjszaka második felében csökken a felhőzet, de hajnalban kisebb körzetekben még továbbra is lehetnek erősen felhős részek. Zápor, zivatar főleg az éjszaka első részében az ország keleti tájain fordulhat elő, hajnalra a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. Az északias szél helyenként élénk lesz, zivatarok mentén szélerősödés is lehet. Hajnalra általában 14 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet, de a szélvédett, derült északi völgyekben ennél jóval hidegebb is lehet.

(Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Veres Viktor)