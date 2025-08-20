Képeken a Kossuth téri ünnepi tisztavatás

„Aki most esküt tesz, nemcsak a jelenben cselekszik, hanem a jövőért, az előttünk álló időkért vállal felelősséget, nem csupán önmagáért, hanem magyar emberek millióiért” – mondta Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke az augusztus 20-ai katonai tisztavatáson a budapesti Kossuth téren.

A vezérkari főnök az esküt tevő honvédtisztekhez szólva köszöntőjében azt mondta: államot alapítani egy nemzet történelmének legnagyobb tettei közé tartozik, de az államot megtartani, védelmezni és megújítani a mindennapok kötelessége.

A helyszínen ott volt a HVG fotósa is, a következőben az ő képeit láthatják:

Cabrera Martin

