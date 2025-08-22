„Nem tudok róla, hogy érintett lennék” - reagált a volt fideszes képviselő, akinek a nevét Toroczkai László a Schadl–Völner-botrány kapcsán emlegette

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke csütörtök este az ATV-ben azt nyilatkozta, hogy jövő héten szeretne nyilvánosságra hozni egy, a bírósági végrehajtói kinevezéseket érintő hangfelvételt. A pártelnök nem bocsátkozott részletekbe, csak annyit mondott, hogy a felvételen Völner Pál, egy miniszter, valamint egy vele kapcsolatban álló korábbi fideszes országgyűlési képviselő szerepel.

Toroczkai az élő adásban többször is kimondta a volt fideszes képviselő, Bohács Zsolt nevét, a Telex megkereste őt. „Nem tudok róla, hogy érintett lennék. Ha így lenne, már rég meggyanúsítottak volna a Schadl-Völner-ügyben” – reagált az elhangzottakra, és azt állította, fogalma sincs, hogy miről szólhat a felvétel.

Hozzátette, soha nem volt olyan döntéshozó pozícióban, amely a végrehajtói kinevezéseket érintette volna, és még csak tanúként se hallgatták meg a hatóságok a Schadl-Völner-ügyben. Megjegyezte azt is, hogy Völner Pállal csak képviselőként találkozott, és a 2014-es visszavonulása óta nem is beszélt az Igazságügyi Minisztérium korábbi államtitkárával.

Bohács Zsolt ötszörös kenu világbajnok a 2010-es országgyűlési választáson Botka Lászlót győzte le a szegedi (Csongrád megye 3.) választókerületben, és ő lett a helyi közgyűlés Fidesz–KDNP-frakciójának vezetője lett. 2011-ben felmerült, hogy jogtalanul vett fel felügyelőbizottsági tagság után járó tiszteletdíjat.

Bohács négy évvel később már nem jutott be a parlamentbe, és a Telexnek elmondta azóta semmilyen politikai szerepe tisztsége nincs, a szegedi ügyvédi irodájában dolgozik. Hozzátette, jelenleg külföldön van, és nem kapott értesítést arról, hogy a Mi Hazánk feljelentette volna.

Ami a hangfelvételt illeti, Toroczkai László pénteken újabb részletekkel közölt X-oldalán. „Több órányi, titokban rögzített hanganyag került a birtokunkba, és végrehajtók is hajlandóak tanúvallomásokat tenni” – írja, és egy rövid részletet is nyilvánosságra hozott a hangfelvételekből, amelyen Bohács Zsolt neve is előkerül.

A Mi Hazánk elnöke bejelentette azt is, hogy Fiszter Zsuzsa politikustársával közösen megtették az első feljelentést a Legfőbb Ügyészségen a Kiemelt és Korrupciós Ügyek Főosztályán, és számos feljelentést fognak tenni a következő hetekben, hónapokban.