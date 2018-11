Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a469cd4-6170-43a1-a88d-30f3457b06bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vatikáni recept: \"befogadni, védelmezni, előmozdítani és integrálni\".","shortLead":"A vatikáni recept: \"befogadni, védelmezni, előmozdítani és integrálni\".","id":"20181105_Ferenc_papa_menekultek_befogadasara_buzditott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a469cd4-6170-43a1-a88d-30f3457b06bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bea6123-c8c0-4a55-97fc-cc71c91e3413","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Ferenc_papa_menekultek_befogadasara_buzditott","timestamp":"2018. november. 05. 19:16","title":"Ferenc pápa menekültek befogadására buzdított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt vezetője szerint egyelőre nem időszerű a Fidesz kizárása a frakcióból. ","shortLead":"Az Európai Néppárt vezetője szerint egyelőre nem időszerű a Fidesz kizárása a frakcióból. ","id":"20181106_Weber_Nem_zarjuk_ki_a_Fideszt_de_nyomast_fogunk_gyakorolni_Orbanra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bb7c8d0-ac9d-46a9-8c87-3645552736a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Weber_Nem_zarjuk_ki_a_Fideszt_de_nyomast_fogunk_gyakorolni_Orbanra","timestamp":"2018. november. 06. 13:29","title":"Weber: Nem zárjuk ki a Fideszt, de nyomást fogunk gyakorolni Orbánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762c6d15-e11f-4be8-b5e3-fd0547ac41c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az érdekképviseletek Budapest belvárosában tiltakoznak a béren kívüli juttatások megadóztatása ellen.","shortLead":"Az érdekképviseletek Budapest belvárosában tiltakoznak a béren kívüli juttatások megadóztatása ellen.","id":"20181106_tuntetnek_a_cafeteriaert_a_szakszervezetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=762c6d15-e11f-4be8-b5e3-fd0547ac41c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ac11de-d219-4f45-9a63-432a4c809e5d","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_tuntetnek_a_cafeteriaert_a_szakszervezetek","timestamp":"2018. november. 06. 15:03","title":"Tüntettek a cafetériáért a szakszervezetek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56394dd9-3b59-4858-bc31-aaf447988271","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A modern technika nyújt segédkezet az autós rosszullétek csökkentésére, ami az önvezetés hajnalán egyre fontosabb feladatnak tűnik.","shortLead":"A modern technika nyújt segédkezet az autós rosszullétek csökkentésére, ami az önvezetés hajnalán egyre fontosabb...","id":"20181105_hanyingere_lesz_autos_utazaskor_egy_uj_technologia_es_nehany_tipp_segithet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56394dd9-3b59-4858-bc31-aaf447988271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52196c5d-906f-48e0-94c0-408b32330a02","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_hanyingere_lesz_autos_utazaskor_egy_uj_technologia_es_nehany_tipp_segithet","timestamp":"2018. november. 05. 15:21","title":"Hányingere lesz autós utazáskor? Egy új technológia és néhány tipp segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e4384d-6c47-4484-bd62-4c28a3e9258a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181105_Ellenseg_lesz_mindenk_iaki_ketelkedni_mer__uj_dallal_jelentkezett_Brody_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78e4384d-6c47-4484-bd62-4c28a3e9258a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebdb1e3-9057-433e-896f-0c751cd2ccb8","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Ellenseg_lesz_mindenk_iaki_ketelkedni_mer__uj_dallal_jelentkezett_Brody_Janos","timestamp":"2018. november. 05. 15:18","title":"\"Ellenség lesz mindenki, aki kételkedni mer\" – új dallal jelentkezett Bródy János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443232db-7b91-4fa5-aec6-87a2775d2aa0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon elsőként emberi vizelet felhasználásával készítettek téglát laboratóriumi körülmények között kutatók a Dél-afrikai Köztársaságban.","shortLead":"A világon elsőként emberi vizelet felhasználásával készítettek téglát laboratóriumi körülmények között kutatók...","id":"20181106_emberi_vizeletbol_gyartott_tegla_urea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=443232db-7b91-4fa5-aec6-87a2775d2aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa0453a-79b2-43ef-b260-f63ef1222fa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_emberi_vizeletbol_gyartott_tegla_urea","timestamp":"2018. november. 06. 10:03","title":"Egy-két év múlva már ebből épülhetnek a házak: elkészült az emberi vizeletből gyártott tégla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2e9d33-9827-4c35-86c1-8177b44b3179","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"A 4 megállós hosszabbítást már lassan három évtizede szeretnék. Most 3 milliárdért meg is tervezik. A megvalósulás időpontjáról azonban még mindig nem esett szó.","shortLead":"A 4 megállós hosszabbítást már lassan három évtizede szeretnék. Most 3 milliárdért meg is tervezik. A megvalósulás...","id":"20181105_3_milliardert_tervezhetik_meg_a_3as_metro_kaposztasmegyeri_hosszabbitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b2e9d33-9827-4c35-86c1-8177b44b3179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89e293d-34c7-4fc5-bcc2-9a5b4ae9ee6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_3_milliardert_tervezhetik_meg_a_3as_metro_kaposztasmegyeri_hosszabbitasat","timestamp":"2018. november. 05. 14:32","title":"3 milliárdért tervezhetik meg a 3-as metró káposztásmegyeri hosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126eb3b7-136b-4f6f-b515-f911963ac045","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vászontetős 8-as széria legerősebb modellje 530 lóerővel támadja le az aszfaltot.","shortLead":"A vászontetős 8-as széria legerősebb modellje 530 lóerővel támadja le az aszfaltot.","id":"20181105_a_bmw_megcsinalta_itt_az_elso_nyithato_teteju_8as_kabrio_dizel_benzin_m850","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=126eb3b7-136b-4f6f-b515-f911963ac045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eabf77-a907-4c15-b755-4477d1fe77d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_a_bmw_megcsinalta_itt_az_elso_nyithato_teteju_8as_kabrio_dizel_benzin_m850","timestamp":"2018. november. 05. 06:41","title":"A BMW megcsinálta: itt az első nyitható tetejű 8-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]