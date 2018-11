Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7627c6db-1c55-4a05-8b1b-9d6cf30aa485","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Mol-Vidi játékosa hamarosan magyar állampolgár lesz.","shortLead":"A Mol-Vidi játékosa hamarosan magyar állampolgár lesz.","id":"20181108_Magyar_valogatott_lehet_Loic_Nego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7627c6db-1c55-4a05-8b1b-9d6cf30aa485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a767822-b728-42f7-a9b2-cbba0e9ff0c5","keywords":null,"link":"/sport/20181108_Magyar_valogatott_lehet_Loic_Nego","timestamp":"2018. november. 08. 08:51","title":"Bekerülhet a magyar válogatottba Loic Nego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdd253e-a2c1-4c73-b9a2-a9d86732119a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kék és a barna különböző árnyalataiban pompázó, foltos és pettyes tojása volt néhány dinoszaurusznak – derült ki a Nature című tudományos folyóiratban megjelent új tanulmányból, amely azt bizonyítja, hogy a színes tojás korántsem a modern madarak kivételes tulajdonsága, hanem már az őseiknek számító dinoszauruszok csoportjára is jellemző volt.","shortLead":"A kék és a barna különböző árnyalataiban pompázó, foltos és pettyes tojása volt néhány dinoszaurusznak – derült ki...","id":"20181107_dinoszaurusz_tojasok_oviraptor_deinonychus_eumaniraptora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cdd253e-a2c1-4c73-b9a2-a9d86732119a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5dcba8-c805-471b-bf06-9886239cd94c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_dinoszaurusz_tojasok_oviraptor_deinonychus_eumaniraptora","timestamp":"2018. november. 07. 16:03","title":"Ez aranyos: színes, foltos és pettyes tojása volt néhány dinoszaurusznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német politikus a szavazatok több mint kétharmadát kapta a Néppárt kongresszusán","shortLead":"A német politikus a szavazatok több mint kétharmadát kapta a Néppárt kongresszusán","id":"20181108_Orban_Viktor_fellelegezhet_Manfred_Weber_lehet_a_Bizottsag_kovetkezo_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bf8d4f-85b0-4a1e-bf47-f2c4fd1843f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Orban_Viktor_fellelegezhet_Manfred_Weber_lehet_a_Bizottsag_kovetkezo_elnoke","timestamp":"2018. november. 08. 12:46","title":"Orbán Viktor fellélegezhet: Manfred Weber lehet a Bizottság következő elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c20860-565f-4064-ad11-f59775f7c1e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Átlagosan kilenc órát használnak egy autót héten, de életének első három évéében így is elveszíti értékének 60 százalékát átlagosan.","shortLead":"Átlagosan kilenc órát használnak egy autót héten, de életének első három évéében így is elveszíti értékének 60...","id":"20181107_autohasznalat_felmeres_kocsimegosztas_ertekvesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c20860-565f-4064-ad11-f59775f7c1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"721e17df-ab3d-4db7-b67e-807ddb8dd572","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_autohasznalat_felmeres_kocsimegosztas_ertekvesztes","timestamp":"2018. november. 08. 11:43","title":"Alig kilenc órát megy egy héten egy autó, de az árát a többire is megfizetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65236f8c-290a-45ab-a989-845d1ffe9e26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vezető európai politikusok ugyan megkönnyebbüléssel vették tudomásul, hogy a demokraták többséget szereztek az amerikai kongresszus alsóházában, ám nem számítanak arra, hogy rövid távon gyökeresen megváltozna az USA bel- és külpolitikája. A populisták Trump győzelmeként értékelik a voksolás eredményét.

","shortLead":"A vezető európai politikusok ugyan megkönnyebbüléssel vették tudomásul, hogy a demokraták többséget szereztek...","id":"20181107_Europa_orul_a_demokratak_sikerenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65236f8c-290a-45ab-a989-845d1ffe9e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fdd2e64-3a0b-49af-8fc5-6e583b88d24a","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Europa_orul_a_demokratak_sikerenek","timestamp":"2018. november. 07. 17:52","title":"Európa örül a demokraták sikerének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Határozati javaslatot nyújtott be a jobbikos Kepli Lajos, a célja az állatkísérletek teljes körű betiltása.","shortLead":"Határozati javaslatot nyújtott be a jobbikos Kepli Lajos, a célja az állatkísérletek teljes körű betiltása.","id":"20181106_Betiltana_az_allatkiserleteket_a_Jobbik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a794a10c-b4c6-47b9-9fd5-ee38d76d8b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Betiltana_az_allatkiserleteket_a_Jobbik","timestamp":"2018. november. 06. 18:03","title":"Betiltaná az állatkísérleteket a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6e0d4a-ca12-42d0-b91f-f8e43fb7e52a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mandátumot nyert a nevadai helyi választásokon a republikánusoknak egy halott bordélytulajdonos, aki miután indult egy felnőtteknek szánt valóságshow-ban, Trumphoz hű republikánusként kezdett kampányolni. ","shortLead":"Mandátumot nyert a nevadai helyi választásokon a republikánusoknak egy halott bordélytulajdonos, aki miután indult...","id":"20181107_A_halott_kuplerajtulaj_is_hozott_egy_mandatumot_a_republikanusoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f6e0d4a-ca12-42d0-b91f-f8e43fb7e52a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a02d9ab-a99d-43a4-8700-adbfcced4b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_A_halott_kuplerajtulaj_is_hozott_egy_mandatumot_a_republikanusoknak","timestamp":"2018. november. 07. 18:51","title":"A halott kuplerájtulaj is hozott egy mandátumot a republikánusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7d80e9-be76-42ce-863f-d61a897a6a51","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az 500 legnagyobb árbevételű magyar cég közül 279 budapesti vagy Pest megyei.","shortLead":"Az 500 legnagyobb árbevételű magyar cég közül 279 budapesti vagy Pest megyei.","id":"20181108_Egyetlen_abra_amelyrol_kiderul_mennyire_vizfeju_a_magyar_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af7d80e9-be76-42ce-863f-d61a897a6a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfb6fac-2d7a-4b7a-963c-17671aeb1a56","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Egyetlen_abra_amelyrol_kiderul_mennyire_vizfeju_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2018. november. 08. 13:21","title":"Egyetlen ábra, amelyről kiderül, mennyire vízfejű a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]