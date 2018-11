Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35daab44-e599-481f-8e14-04f4db063834","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyarországon már van emlékműve Lech Kaczynskinek, most már a lengyel főváros is tisztelgett előtte.","shortLead":"Magyarországon már van emlékműve Lech Kaczynskinek, most már a lengyel főváros is tisztelgett előtte.","id":"20181111_Orban_Viktor_egykori_baratja_szobrot_kapott_Varsoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35daab44-e599-481f-8e14-04f4db063834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b40d6a-5cce-4065-bcda-83272b37e02f","keywords":null,"link":"/kultura/20181111_Orban_Viktor_egykori_baratja_szobrot_kapott_Varsoban","timestamp":"2018. november. 11. 08:05","title":"Orbán Viktor egykori barátja szobrot kapott Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c097841-d2a5-4520-9203-aab5379e63c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyennek ígérkezik a Golf, az Astra és a Focus legújabb versenytársa. Nem lesz unalmas.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyennek ígérkezik a Golf, az Astra és a Focus legújabb versenytársa. Nem lesz unalmas. Nem lesz unalmas.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyennek ígérkezik a Golf, az Astra és a Focus legújabb versenytársa. ","id":"20181110_skoda_scala_foton_a_8as_vw_golf_izgalmas_cseh_rivalisa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c097841-d2a5-4520-9203-aab5379e63c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bc6697-f42a-42c7-8e2e-41d4a8641f8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181110_skoda_scala_foton_a_8as_vw_golf_izgalmas_cseh_rivalisa","timestamp":"2018. november. 10. 13:21","title":"Skoda Scala: így mutat a 8-as VW Golf izgalmas cseh riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hét legviccesebb rajza jelent meg a Politico brüsszeli hírportálon.","shortLead":"A hét legviccesebb rajza jelent meg a Politico brüsszeli hírportálon.","id":"20181110_Karikatura_olasz_zaszlot_tarto_nacionalistanak_latja_Orbant_Trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fd4520-ea88-4919-ab91-592c738fffe1","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Karikatura_olasz_zaszlot_tarto_nacionalistanak_latja_Orbant_Trump","timestamp":"2018. november. 10. 14:50","title":"Karikatúra: olasz zászlót tartó nacionalistának látja Orbánt Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89384599-4503-4f51-a2b5-9915fca510a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Időközi testületi választást tartanak vasárnap a XVI. kerületben, a kormánypárti jelölt korábban zsidók és bolsevikok közös világhatalmáról beszélt.","shortLead":"Időközi testületi választást tartanak vasárnap a XVI. kerületben, a kormánypárti jelölt korábban zsidók és bolsevikok...","id":"20181110_Zsido_vilaghatalomrol_szabadkomuvessegrol_irt_a_Fidesz_jeloltje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89384599-4503-4f51-a2b5-9915fca510a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b2320f-fd31-4bb0-a6cf-86cde19df336","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Zsido_vilaghatalomrol_szabadkomuvessegrol_irt_a_Fidesz_jeloltje","timestamp":"2018. november. 10. 16:09","title":"Zsidó világhatalomról, szabadkőművességről írt a Fidesz jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 20 millió forintot gyűjtöttek a férfinak, akit végül egy melbourne-i padon találtak meg. ","shortLead":"Több mint 20 millió forintot gyűjtöttek a férfinak, akit végül egy melbourne-i padon találtak meg. ","id":"20181112_Hajlektalan_ferfi_volt_a_melbournei_keses_tamadas_hose","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e22d58a4-9350-460e-8b49-1d2bb344246c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e6c3a8-0d50-4150-900e-584c5f306169","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Hajlektalan_ferfi_volt_a_melbournei_keses_tamadas_hose","timestamp":"2018. november. 12. 07:06","title":"Hajléktalan férfi volt a melbourne-i késes támadás hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e79cb3f-adfe-4e8b-b665-4bd8065b991f","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az öncenzúrához tudni kéne, milyen műveket vár el a hatalom, mihez kell igazodni – mondja Király Levente, aki a Corvina főszerkesztője és maga is költő. Szerinte egyelőre csak a rombolás látszik, építkezni lényegesen nehezebb is lenne. Király ugyanakkor figyelmezteti a kánont bütykölőket, hogy a mostaninál sokkal nagyobb erővel és kíméletlenséggel vitt kommunista kultúrpolitika is hatástalan maradt az olvasók ítéletével szemben. Az Ady Endre publicisztikáit kötetbe rendező szakemberrel a nagy költő síron túli támadásairól is beszéltünk.","shortLead":"Az öncenzúrához tudni kéne, milyen műveket vár el a hatalom, mihez kell igazodni – mondja Király Levente, aki a Corvina...","id":"20181110_ady_endre_orban_kormany_prohle_gergely_szakacs_arpad_kulturharc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e79cb3f-adfe-4e8b-b665-4bd8065b991f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a5ae55-6f9a-427c-bb5f-28ef944c72ad","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_ady_endre_orban_kormany_prohle_gergely_szakacs_arpad_kulturharc","timestamp":"2018. november. 10. 15:00","title":"\"Hol van az antibrüsszelista fidesznyik teoretikus, aki megmondja, mi a művészet?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két friss tanulmány szerint nem csak egészségügyi problémák vezethetnek szívrohamhoz, a légszennyezettség, a magas zajszint, valamint a borús, hideg idő sem tesz jót a szívnek. ","shortLead":"Két friss tanulmány szerint nem csak egészségügyi problémák vezethetnek szívrohamhoz, a légszennyezettség, a magas...","id":"20181111_szivroham_szininfarktus_kockazat_hideg_ido_magas_zajszint_legszennyezettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e893570d-9004-453e-b31d-42eb0d9e03c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_szivroham_szininfarktus_kockazat_hideg_ido_magas_zajszint_legszennyezettseg","timestamp":"2018. november. 11. 23:23","title":"Kevesen tudják, de ez a 3+1 dolog is növeli a szívroham kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e48b172-50f8-4764-8a42-7cba410e8f0b","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Pályafutása legjobb dalait hozta el a MOM Sportba minden idők egyik legfontosabb női popszemélyisége és dalszerző-énekese. Tudtuk, hogy mire számíthatunk - és úgy is lett.","shortLead":"Pályafutása legjobb dalait hozta el a MOM Sportba minden idők egyik legfontosabb női popszemélyisége és...","id":"20181112_Suzanne_Vega_koncert_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e48b172-50f8-4764-8a42-7cba410e8f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b94c61-c0cc-4074-81a5-323bca36182e","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Suzanne_Vega_koncert_Budapest","timestamp":"2018. november. 12. 11:42","title":"Egyszerű csoda - ez volt Suzanne Vega Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]