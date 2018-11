Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c25d8d0-31f2-4fd2-a8f0-0451a2a3e5e5","c_author":"","category":"vilag","description":"Távozik a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöki tisztségéből Horst Seehofer, és várhatóan hamarosan a szövetségi belügyminiszteri posztjáról is lemond - értesült a dpa német hírügynökség.","shortLead":"Távozik a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöki tisztségéből Horst Seehofer, és várhatóan hamarosan a szövetségi...","id":"20181111_Tavozik_Seehofer_a_CSU_elerol_es_a_belugyminiszteriumbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c25d8d0-31f2-4fd2-a8f0-0451a2a3e5e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a50bd9-73e4-4487-90a3-b2720d560254","keywords":null,"link":"/vilag/20181111_Tavozik_Seehofer_a_CSU_elerol_es_a_belugyminiszteriumbol","timestamp":"2018. november. 11. 21:53","title":"Távozik Seehofer a CSU éléről és a belügyminisztériumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d4ba91-e091-4698-934a-25470639df8e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elképesztő jelenet zajlott le a Manchesteri Derbyn: a City harmadik gólját 44 átadás, és egy több mit kétperces labdabirtoklás előzte. Nézze meg, hogy építették fel Gündogán gólját. ","shortLead":"Elképesztő jelenet zajlott le a Manchesteri Derbyn: a City harmadik gólját 44 átadás, és egy több mit kétperces...","id":"20181111_Szinte_hihetetlen_44_passz_elozte_meg_a_ManCity_goljat__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09d4ba91-e091-4698-934a-25470639df8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f979c5a-b493-43f1-b09c-0f59e36bd79b","keywords":null,"link":"/sport/20181111_Szinte_hihetetlen_44_passz_elozte_meg_a_ManCity_goljat__video","timestamp":"2018. november. 11. 21:15","title":"Szinte hihetetlen: 44 passz előzte meg a ManCity gólját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509043d9-fa59-49be-a929-1f638058bbde","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A menekülteket és integrálásukat segítő globális megállapodást decemberben fogadnák el. Magyarország már kilépett az egyezményből az elfogadási folyamat közben, ahogy az USA, Ausztrália és Ausztria is.","shortLead":"A menekülteket és integrálásukat segítő globális megállapodást decemberben fogadnák el. Magyarország már kilépett...","id":"20181112_Bulgaria_sem_csatlakozik_az_ENSZ_migracios_csomagjahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=509043d9-fa59-49be-a929-1f638058bbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ff973c-bcb4-4ef3-a3ac-9e6172cd40c2","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Bulgaria_sem_csatlakozik_az_ENSZ_migracios_csomagjahoz","timestamp":"2018. november. 12. 14:54","title":"Bulgária is kilép az ENSZ globális migrációs tárgyalásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A várólistákról egy hónappal ezelőtt közölt összeállítást az Mfor, amelyhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) honlapján fellelhető adatokat vette alapul, de a szervezet szerint az újságírók nincsenek tisztában egyes alapfogalmakkal.","shortLead":"A várólistákról egy hónappal ezelőtt közölt összeállítást az Mfor, amelyhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő...","id":"20181112_NEAK_Remhir_hogy_sokat_kell_varni_egyes_mutetekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e91853fc-8fb6-4301-a481-c134f753ecb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36df3612-ecd3-4b9e-99db-ea38ff921790","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_NEAK_Remhir_hogy_sokat_kell_varni_egyes_mutetekre","timestamp":"2018. november. 12. 07:58","title":"A NEAK szerint rémhír, amit honlapja adataiból olvastak ki, hogy hosszúak a műtéti várólisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f514bc0-4496-4307-a66c-edf353e24ea4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181112_Toy_story_4_elozetes_disney_pixar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f514bc0-4496-4307-a66c-edf353e24ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197ebf36-7187-4b7f-926e-c3221db31f86","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Toy_story_4_elozetes_disney_pixar","timestamp":"2018. november. 12. 17:23","title":"Folytatódik az eszeveszett játékkaland: itt a Toy Story 4. első előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letartóztatták azt az afgán férfit, aki a gyanú szerint szexre kényszerített egy nőt még két hónapja Budapesten. Ausztriában fogták el, pénteken került Magyarországra – számolt be az RTL Klub híradója.","shortLead":"Letartóztatták azt az afgán férfit, aki a gyanú szerint szexre kényszerített egy nőt még két hónapja Budapesten...","id":"20181111_Egy_honapig_biztosan_bortonben_lesz_az_afgan_eroszaktevo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edba8447-75f8-463d-92d0-ce7d3af06f25","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Egy_honapig_biztosan_bortonben_lesz_az_afgan_eroszaktevo","timestamp":"2018. november. 11. 17:42","title":"Egy hónapig biztosan börtönben lesz az afgán erőszaktevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3247a782-b763-4d28-a569-155512747736","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely János megint amellett foglalt állást, hogy odafigyeléssel és tisztelettel kell foglalkozni a hajléktalanokkal. ","shortLead":"Székely János megint amellett foglalt állást, hogy odafigyeléssel és tisztelettel kell foglalkozni a hajléktalanokkal. ","id":"20181112_A_hajlektalanok_segitese_mellett_ervel_a_szombathelyi_puspok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3247a782-b763-4d28-a569-155512747736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f74578-141d-4b44-99d9-074e3c0c3dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_A_hajlektalanok_segitese_mellett_ervel_a_szombathelyi_puspok","timestamp":"2018. november. 12. 11:54","title":"A hajléktalanok segítése mellett érvel a szombathelyi püspök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Miért képtelen megbocsátani a magyar széljobb Ady Endrének? A nagy költő publicisztikáiból egyértelműen kiderül, mi is a baja egyeseknek – bizonyította be a hvg.hu soron következő podcast-adásában Király Levente, a Corvina kiadó főszerkesztője, aki Ady cikkeiből és Hofi előadásaiból állított össze a mai napig aktuális könyveket.","shortLead":"Miért képtelen megbocsátani a magyar széljobb Ady Endrének? A nagy költő publicisztikáiból egyértelműen kiderül, mi is...","id":"20181110_Fulke_Ady_jol_ismerte_a_NERt_Hofi_pedig_meg_Orban_Viktort_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ff9c8b-ed30-4a46-9eb1-b3d8545bec35","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Fulke_Ady_jol_ismerte_a_NERt_Hofi_pedig_meg_Orban_Viktort_is","timestamp":"2018. november. 11. 11:15","title":"Fülke: Ady jól ismerte a NER-t, Hofi pedig még Orbán Viktort is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]