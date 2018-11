Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint a kormány útlevél nélkül érkezett, köztörvényes bűnözőt bújtat. Hadházy Ákos illegális határátlépés segítése miatt tesz feljelentést. ","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint a kormány útlevél nélkül érkezett, köztörvényes bűnözőt bújtat. Hadházy...","id":"20181115_Hadhazy_feljelentest_tesz_a_letoltendo_bortonre_itelt_Gruevszki_befogadasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0a66668-52f0-4ec0-af32-ea00676c2b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2981ef15-6a74-4f94-bfa0-4c4e260b1027","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Hadhazy_feljelentest_tesz_a_letoltendo_bortonre_itelt_Gruevszki_befogadasa_miatt","timestamp":"2018. november. 15. 09:06","title":"Hadházy feljelentést tesz a letöltendő börtönre ítélt Gruevszki befogadása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9659667-9f6a-4810-abd3-fdd993f9fcf6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland kormány megbízásából készült vizsgálat eredménye szerint a Microsoft a GDPR-ba ütköző módon gyűjt felhasználói adatokat a Windows 10 Enterprise verziója, valamint Office szolgáltatásán keresztül. A cég 2019 áprilisáig kapott haladékot, hogy rendezze a problémát.","shortLead":"A holland kormány megbízásából készült vizsgálat eredménye szerint a Microsoft a GDPR-ba ütköző módon gyűjt...","id":"20181116_microsoft_windows_10_enterprise_office_2016_office_365_pro_plus_adatgyujtes_gdpr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9659667-9f6a-4810-abd3-fdd993f9fcf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e444b8a6-e58d-4343-9a36-8c5954faf2c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_microsoft_windows_10_enterprise_office_2016_office_365_pro_plus_adatgyujtes_gdpr","timestamp":"2018. november. 16. 12:33","title":"Súlyos vádak a Microsoft ellen: úgy gyűjtik az adatokat a felhasználókról, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95fe9ad3-cf69-4f09-afa6-c4f0b6f1a5b8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A baleset körülményeit vizsgáló illetékes brit hatóság szerint a gép egyik pedálja nem reagált, amikor a pilóta megnyomta, ezért a helikopter pörögni kezdett, majd lezuhant.","shortLead":"A baleset körülményeit vizsgáló illetékes brit hatóság szerint a gép egyik pedálja nem reagált, amikor a pilóta...","id":"20181114_Muszaki_hiba_miatt_zuhanhatott_le_a_Leicester_City_tulajdonosanak_gepe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95fe9ad3-cf69-4f09-afa6-c4f0b6f1a5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9dfaa09-d03d-4a7f-9212-0d3a308f5a0f","keywords":null,"link":"/vilag/20181114_Muszaki_hiba_miatt_zuhanhatott_le_a_Leicester_City_tulajdonosanak_gepe","timestamp":"2018. november. 14. 14:24","title":"Műszaki hiba miatt zuhanhatott le a Leicester City tulajdonosának gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határellenőrző rendszer szerint a Hani I Hotit határátkelőn ment át a kocsi, amely a volt macedón miniszterelnököt szállította. ","shortLead":"A határellenőrző rendszer szerint a Hani I Hotit határátkelőn ment át a kocsi, amely a volt macedón miniszterelnököt...","id":"20181115_Alban_lapok_szerint_magyar_kovetsegi_autoval_vittek_at_Montenegroba_Guevszkit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be9757d7-ef7f-405a-a51d-a8b7e30d5db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9880bec4-f152-4987-82b6-1742dfa964c1","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Alban_lapok_szerint_magyar_kovetsegi_autoval_vittek_at_Montenegroba_Guevszkit","timestamp":"2018. november. 15. 18:46","title":"Albán lapok szerint magyar követségi autóval vitték át Montenegróba Gruevszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8df6ea-e85f-49e4-9908-59109c27843f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már ha elfogadják a Brexitről szóló megállapodást.","shortLead":"Már ha elfogadják a Brexitről szóló megállapodást.","id":"20181115_Brit_nagykovet_Stabil_a_szigetorszagban_dolgozo_magyarok_helyzete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d8df6ea-e85f-49e4-9908-59109c27843f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72783868-bb29-4570-8269-a8ada50d63fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Brit_nagykovet_Stabil_a_szigetorszagban_dolgozo_magyarok_helyzete","timestamp":"2018. november. 15. 11:53","title":"Brit nagykövet: Stabil a szigetországban dolgozó magyarok helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e2bd7d9-a5cd-42cd-bbc4-fd0b19ee8664","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vezérigazgatói utasításra ezentúl csak androidos készülékeket használhatnak a Facebook menedzsmentjének tagjai. Sajtóinformációk szerint a döntésnek köze van az Apple-vezér Tim Cook által néhány hónapja megfogalmazott Facebook-kritikának is.","shortLead":"Vezérigazgatói utasításra ezentúl csak androidos készülékeket használhatnak a Facebook menedzsmentjének tagjai...","id":"20181115_mark_zuckerberg_facebook_tim_cook_apple_kritika_cambridge_analytica_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e2bd7d9-a5cd-42cd-bbc4-fd0b19ee8664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b19ee8-cb08-4b9f-9add-6e52aa106903","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_mark_zuckerberg_facebook_tim_cook_apple_kritika_cambridge_analytica_android","timestamp":"2018. november. 15. 10:03","title":"Zuckerberg kiadta a parancsot: csak androidos telefont szabad használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be65fc5a-03a6-4c26-b4aa-f2223cdde841","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oroszok híresek a megszokottnál kicsit abszurdabb helyzeteikről. Egy ottani Apple-rajongó nem is hazudtolta meg önmagát, egy káddal teli apróval érkezett a helyi Apple-boltba.","shortLead":"Az oroszok híresek a megszokottnál kicsit abszurdabb helyzeteikről. Egy ottani Apple-rajongó nem is hazudtolta meg...","id":"20181116_iphone_xs_fempenz_apropenz_oroszorszag_kad_rubel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be65fc5a-03a6-4c26-b4aa-f2223cdde841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf15a30-978e-4025-b411-077ad1cdaf0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_iphone_xs_fempenz_apropenz_oroszorszag_kad_rubel","timestamp":"2018. november. 16. 12:03","title":"Videó: egy aprópénzzel teli káddal fizetett ki valaki egy új iPhone-t Oroszországban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eaf0155-daf6-4f0b-a44d-b32682435e1d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Horst Seehofer pénteken jelentette be, hogy január 19-ig marad a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke.","shortLead":"Horst Seehofer pénteken jelentette be, hogy január 19-ig marad a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke.","id":"20181116_Januar_19ig_marad_a_bajor_CSU_elen_Orban_egykori_tamogatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eaf0155-daf6-4f0b-a44d-b32682435e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30ca64e-2ed8-49ef-a4b4-4d2cc3e92e58","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_Januar_19ig_marad_a_bajor_CSU_elen_Orban_egykori_tamogatoja","timestamp":"2018. november. 16. 11:53","title":"Január 19-ig marad a CSU élén Orbán bajor támogatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]