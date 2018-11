Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15a7ae5a-23f3-4446-b2b2-1192ad1d56bf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Babis cseh miniszterelnök a Gólyafészek szabadidőközpontot építtető korábbi cége ellen uniós támogatásokkal való visszaélés miatt nyomoz a rendőrség, a politikus mentelmi jogát is felfüggezstették.","shortLead":"Babis cseh miniszterelnök a Gólyafészek szabadidőközpontot építtető korábbi cége ellen uniós támogatásokkal való...","id":"20181116_Tobb_ezren_tuntettek_a_cseh_elnok_lemondasaert_Pragaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15a7ae5a-23f3-4446-b2b2-1192ad1d56bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e695d47-f970-43a6-b962-935c37c68470","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_Tobb_ezren_tuntettek_a_cseh_elnok_lemondasaert_Pragaban","timestamp":"2018. november. 16. 05:22","title":"Több ezren tüntettek a cseh miniszterelnök lemondásáért Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbce9b96-e0cc-4d5b-b6fc-1177d7f98f70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan különlegesség is volt köztük, mint egy 18 láb hosszú, egészen szokatlan formájú, lényegében ismeretlen koncepcióautó.","shortLead":"Olyan különlegesség is volt köztük, mint egy 18 láb hosszú, egészen szokatlan formájú, lényegében ismeretlen...","id":"20181114_autogyujtemeny_kalifornia_tuzvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbce9b96-e0cc-4d5b-b6fc-1177d7f98f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f859e939-02ea-4092-9663-84a9e72917ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_autogyujtemeny_kalifornia_tuzvesz","timestamp":"2018. november. 14. 16:16","title":"Csodás antik autógyűjtemény is odaveszett a kaliforniai tűzvészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b40aee-7f1e-4c0b-adc9-9fc800cafbaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt a Várkert Bazárnál csípte el a 24.hu stábja.","shortLead":"A miniszterelnököt a Várkert Bazárnál csípte el a 24.hu stábja.","id":"20181115_nikola_gruevszki_orban_viktor_varkert_bazar_politikai_menedekjog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b40aee-7f1e-4c0b-adc9-9fc800cafbaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55f1e15-3660-406f-b0cb-fd79b0d92e1a","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_nikola_gruevszki_orban_viktor_varkert_bazar_politikai_menedekjog","timestamp":"2018. november. 15. 13:27","title":"Gruevszkiről kérdezték Orbánt, egy mondatban válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341334c5-aa98-443e-ad27-fae2ed2d46fd","c_author":"Szabó Yvette","category":"itthon","description":"Finta József megtervezte a Müpa és a Nemzeti Színház közé a kongresszusi központot, most a kormány rendelt oda egy rendezvénycentrumot. A szakma kiakadt, a költség újabb 150 millióval nő, a háttérben pedig Orbán Ráhel kapcsolati hálója sejlik fel. A kormány budapesti építkezéseiről, terveiről részletes összeálltást olvashat a HVG csütörtökön megjelent számában.","shortLead":"Finta József megtervezte a Müpa és a Nemzeti Színház közé a kongresszusi központot, most a kormány rendelt oda...","id":"201846_kukaba_atervekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=341334c5-aa98-443e-ad27-fae2ed2d46fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb803775-46ec-483c-9c51-f6d15b19599a","keywords":null,"link":"/itthon/201846_kukaba_atervekkel","timestamp":"2018. november. 15. 06:00","title":"Finta mehet, jön más - egymilliárd forintot fizetett az állam, most kidobja a terveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c962a1-9267-459c-855c-058407456493","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A K&H Banknak nem ez az első ilyen jellegű munkája.","shortLead":"A K&H Banknak nem ez az első ilyen jellegű munkája.","id":"20181114_Egy_bank_ujitja_fel_a_kozvilagitast_Szombathelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93c962a1-9267-459c-855c-058407456493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f64768d-5a49-4840-ba80-0578608c8a97","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Egy_bank_ujitja_fel_a_kozvilagitast_Szombathelyen","timestamp":"2018. november. 14. 14:11","title":"Egy bank újítja fel a közvilágítást Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0436cdf6-8cf1-4b6a-8555-327f78c8e4eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szívó benzinmotorral és hibridhajtással debütál a japán gyártó újdonsága, melyet már nem gyártanak gázolajos erőforrással. ","shortLead":"Szívó benzinmotorral és hibridhajtással debütál a japán gyártó újdonsága, melyet már nem gyártanak gázolajos...","id":"20181116_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_toyota_corolla_szedan_hibrid_benzinmotor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0436cdf6-8cf1-4b6a-8555-327f78c8e4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06f1a84-7af2-444f-a139-6460aca4e7cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181116_hivatalos_itt_a_teljesen_uj_toyota_corolla_szedan_hibrid_benzinmotor","timestamp":"2018. november. 16. 08:23","title":"Hivatalos: itt a teljesen új Toyota Corolla szedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02285d8-141b-4963-9fd4-6078f33fd84d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A macedón Kanal 5 televíziós csatorna értesülése szerint Nikola Gruevszki volt macedón kormányfő nem akar sokáig Magyarországon maradni. ","shortLead":"A macedón Kanal 5 televíziós csatorna értesülése szerint Nikola Gruevszki volt macedón kormányfő nem akar sokáig...","id":"20181115_Gruevszki_csak_idot_akar_nyerni_Magyarorszagon_innen_kelet_fele_menekulne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e02285d8-141b-4963-9fd4-6078f33fd84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c085d54f-b566-452a-972d-d51ef2274145","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Gruevszki_csak_idot_akar_nyerni_Magyarorszagon_innen_kelet_fele_menekulne","timestamp":"2018. november. 15. 17:08","title":"Gruevszki csak időt akar nyerni Magyarországon, innen kelet felé menekülne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5078f14b-2b82-43db-9396-e70ed41322b3","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Ha kell, perre mennek a Fertő tavi cölöpházakért a tulajdonosok. A sajtóból értesültek róla, hogy több tízmilliárdos fejlesztést tervez a kormány a környéken, a beruházás az ő területüket is érinti. Soproni cikksorozatunk második részében arról olvashatnak, hogyan lesz egy tollvonással magántulajdonból állami. ","shortLead":"Ha kell, perre mennek a Fertő tavi cölöpházakért a tulajdonosok. A sajtóból értesültek róla, hogy több tízmilliárdos...","id":"20181116_Sopron_ferto_to_ner_vallalkozok_udulo_hotel_turizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5078f14b-2b82-43db-9396-e70ed41322b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe1aa88-4bf3-45fe-8ef9-cb04e3208fa7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_Sopron_ferto_to_ner_vallalkozok_udulo_hotel_turizmus","timestamp":"2018. november. 16. 06:30","title":"Tizenkilenc dühös ember: így tette be a lábát a NER Sopronba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]