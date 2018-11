Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fba09c7c-ca7d-4890-b23d-4d7ad7f3b5ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 28 éves Andrew Finchet 2017 végén a rendőrök lőtték le saját háza előtt, mert azt hitték, megölte apját és túszokat ejtett. Kiderült, egy Call of Duty-játékos hívta rá a rendőröket.","shortLead":"A 28 éves Andrew Finchet 2017 végén a rendőrök lőtték le saját háza előtt, mert azt hitték, megölte apját és túszokat...","id":"20181114_tyler_barriss_call_of_duty_swatting_ugratas_halaleset_andrew_finch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fba09c7c-ca7d-4890-b23d-4d7ad7f3b5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21929bc-5dff-4875-acd7-d184f02b2277","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_tyler_barriss_call_of_duty_swatting_ugratas_halaleset_andrew_finch","timestamp":"2018. november. 14. 16:33","title":"20 év börtönt kapott a Call of Duty-játékos, mert megöltek miatta egy embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"965a132e-55c1-45bc-bbb1-589ebe1525a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új technológia olyannyira nem sci-fi, hogy a Volkswagen nagy divatterepjárójában már el is érhető.","shortLead":"Az új technológia olyannyira nem sci-fi, hogy a Volkswagen nagy divatterepjárójában már el is érhető.","id":"20181116_leszamol_a_tukrozodessel_a_vilag_elso_ivelt_kijelzos_muszerfala_suv_divatterepjaro_volkswagen_touareg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=965a132e-55c1-45bc-bbb1-589ebe1525a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ddb3be-12a4-47fc-b582-bac3a6d1e870","keywords":null,"link":"/cegauto/20181116_leszamol_a_tukrozodessel_a_vilag_elso_ivelt_kijelzos_muszerfala_suv_divatterepjaro_volkswagen_touareg","timestamp":"2018. november. 16. 13:21","title":"Leszámol a tükröződéssel a világ első ívelt kijelzős műszerfala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902a3bd5-b02c-45fe-a96f-ecccdafd0061","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lockdown, vagyis a Lezárás funkció már elérhető a 9-es verziószámú Androidban, sokan azonban talán nem is használják, pedig érdemes volna. Mutatjuk, miről van szó.","shortLead":"A Lockdown, vagyis a Lezárás funkció már elérhető a 9-es verziószámú Androidban, sokan azonban talán nem is használják...","id":"20181115_android_9_pie_lockdown_lezaras_funkcio_telefon_lezarasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=902a3bd5-b02c-45fe-a96f-ecccdafd0061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c3797d-ac43-49c2-97c3-9213d7c77ca9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_android_9_pie_lockdown_lezaras_funkcio_telefon_lezarasa","timestamp":"2018. november. 15. 12:33","title":"Van az új Androidban egy funkció, amellyel még nagyobb biztonságban tudhatja adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arató András gumicsizmában és gondozóruhában járja végig az állatkertet, miközben papagájokat etet, tapírokat simogat, és elefántürüléket lapátol.","shortLead":"Arató András gumicsizmában és gondozóruhában járja végig az állatkertet, miközben papagájokat etet, tapírokat simogat...","id":"20181114_A_szomoru_mosolya_miatt_memme_valt_budapesti_nyugdijas_lett_a_nyiregyhazi_allatkert_reklamarca__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70a50b78-da6b-401e-92a4-008e4a1e862e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71b38ac-ed9e-4b1c-b862-7d4e7986d00a","keywords":null,"link":"/elet/20181114_A_szomoru_mosolya_miatt_memme_valt_budapesti_nyugdijas_lett_a_nyiregyhazi_allatkert_reklamarca__video","timestamp":"2018. november. 14. 18:39","title":"A szomorú mosolya miatt mémmé vált budapesti nyugdíjas lett a nyíregyházi állatkert reklámarca – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ace7a8-f57a-4c2b-9073-bdc62d22746e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű énekesnő a magyar fővárost választotta legújabb klipjének forgatási helyszínéül. A videóban több emblematikus helyszín is feltűnik, elkészítésében pedig számos világsztár is közreműködött.","shortLead":"A világhírű énekesnő a magyar fővárost választotta legújabb klipjének forgatási helyszínéül. A videóban több...","id":"20181114_Ellie_Goulding_Budapest_videoklip_Close_to_me","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09ace7a8-f57a-4c2b-9073-bdc62d22746e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7c04f1-2349-4488-bc93-9f71cfd93a38","keywords":null,"link":"/kultura/20181114_Ellie_Goulding_Budapest_videoklip_Close_to_me","timestamp":"2018. november. 14. 16:28","title":"Budapesten forgatta legújabb klipjét Ellie Goulding","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e492eb33-22d5-4996-a9e4-fd342015c809","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bartha László 1998 és 2002 között már irányította a várost, 2006-ban viszont kilépett a Fideszből.","shortLead":"Bartha László 1998 és 2002 között már irányította a várost, 2006-ban viszont kilépett a Fideszből.","id":"20181114_Volt_fideszes_polgarmester_lesz_Botka_kihivoja_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e492eb33-22d5-4996-a9e4-fd342015c809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e4ff26-43a7-494c-bdc7-d57bd0699470","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Volt_fideszes_polgarmester_lesz_Botka_kihivoja_Szegeden","timestamp":"2018. november. 14. 19:37","title":"Volt fideszes polgármester lesz Botka egyik kihívója Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Félrevezető közlés miatt vonta vissza korábbi határozatát a Gazdasági Versenyhivatal, és 90 millió forint bírságot is kiszabott.","shortLead":"Félrevezető közlés miatt vonta vissza korábbi határozatát a Gazdasági Versenyhivatal, és 90 millió forint bírságot is...","id":"20181114_Megsem_veheti_meg_a_DIGI_az_Invitelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01a8bb6-5bd4-4ca1-96a0-bdd80fd01e45","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Megsem_veheti_meg_a_DIGI_az_Invitelt","timestamp":"2018. november. 14. 15:41","title":"Mégsem veheti meg a DIGI az Invitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed142b2-1efe-42b6-bb46-2195f396b8c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"November 21-én nem csak meccsel nyit az új székesfehérvári stadion. ","shortLead":"November 21-én nem csak meccsel nyit az új székesfehérvári stadion. ","id":"20181115_Fluor_Tomiekkal_avatjak_fel_a_Vidi_Molstadiont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bed142b2-1efe-42b6-bb46-2195f396b8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5098fe7-9755-4b00-b97e-1cf292626d48","keywords":null,"link":"/elet/20181115_Fluor_Tomiekkal_avatjak_fel_a_Vidi_Molstadiont","timestamp":"2018. november. 15. 14:31","title":"A NER-kritikus Fluor Tomival avatják fel a Mol-Vidi-stadiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]