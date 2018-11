Hétfőn, a letartóztatás napján 8,4%-kal csökkent a Renault részvények értéke, kedden délig további 2,8%-kal. Tokióban sem jobb a helyzet: a Nissan részvények 5,45, a Mitsubishi részvények értéke 6,84%-kal csökkent. A libanoni származású, Brazíliában született sztármenedzser ugyanis egy személyben képviselte a három nagy autógyár egyesülésének programját.



Hatalmi harc várható a Renault és a Nissan között



Erről tudósít a Nikkei Asian Review. Mindkét cégnél Carlos Ghosn hű tanítványai ülnek a kormánykeréknél, de a francia és a japán üzleti kultúra nagyon különböző. Abban viszont megegyezik egymással, hogy nagyon is személyre szabott. Carlos Ghosn az első külföldi menedzser volt, aki csodát produkált abban a japán gazdaságban, amely addig csakis a saját embereiben hitt.



Mr. Cost Killer



Senki nem tudta úgy csökkenteni a költségeket, ahogy azt Carlos Ghosn tette a Nissannál és a Renault-nál, később aztán a Mitsubishi-nél is. Emiatt nem volt épp a legnépszerűbb a munkavállalók között. Akik most megdöbbenve látják, a nagyfőnököt horribilis adócsalással és más pénzügyi szabálytalanságokkal gyanúsítják. A számok - a Nikkei Asian Review szerint 2011 és 2015 között 10 milliárd jent kellett volna bevallania Japánban, de e helyett csak 4,9 milliárdot vallott be, vagyis 36 millió dollárnak megfelelő jennel károsította meg az adóhivatalt a távol-keleti szigetországban.



Franciaországban nem vádolják adócsalással



Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter a France Inter rádió vendége volt kedden reggel. Elmondta: az első dolga volt megkérdezni az adóhivatalt arról, hogy mi van a Renault főnök adóbevallásával? Nincs probléma- közölték a miniszterrel. Aki persze tudja, hogy az önmagában elég nagy gond, hogy a Renault sztármenedzsere, a nagy fúzió kiötlője és végrehajtója egy börtöncella lakója Japánban. Minthogy Carlos Ghosn akadályoztatva van, ezért ideiglenesen egy átmeneti igazgatótanácsra bízzuk az irányítást - mondta a francia pénzügyminiszter. A francia állam birtokolja a részvények 15%-át a Renault-nál, ezért szólhat bele abba, hogy mi is lesz most a francia autóipar büszkeségével. Bruno LeMaire pénzügyminiszter azt is tudja, hogy iszonyú sok pénzt vett fel Carlos Ghosn Franciaországban is. A munkások lázadoztak is. Ezért a pénzügyminiszter rávette arra Carlos Ghosnt, hogy mondjon le a részvények árfolyam emelkedéséhez kötött éves bónusz 30%-ról. Fogcsikorgatva bár, de a sztármenedzser engedett. Közben újabb kínos ügyek derültek ki a pénzügyeiről.



18 millió dollárt költött a Nissan startup cége Carlos Ghosn házaira



Bejrútban és Rio de Janeiróban szorgoskodtak a csúcsmenedzser magánházaiban a Nissan startup cégének az emberei. A számlákat valószínűleg be sem nyújtották, de az biztos, hogy Carlos Ghosn nem fizette ki a csinos összeget. Persze be sem jelentette. Libanonban és Brazíliában az adómorál nem áll épp a csúcson, de Japánban nem viccelnek ezzel. A hatóságok most ki akarják vizsgálni a Nissan egész pénzügyi rendszerét, mert azt gyanítják, nemcsak Carlos Ghosn élt vissza a helyzetével. Mindenesetre a csúcsmenedzser jobbkezét, Greg Kellyt is előzetesbe tették, mert állítólag rajta keresztül futottak a nagyfőnök pénzügyi átutalásai.



Nyugdíj helyett börtön, vállalatbirodalom helyett romhalmaz



Ezt jósolja az SMBC Nikko Securities és a Nikkei Asian Review. A 64 éves Carlos Ghosn 2022-ig kötött ugyan szerződést a három céggel, de csakis addig akart maradni, amíg a Renault-Nissan-Mitsubishi hármas végképp egyesül. „Visszafordíthatatlan változást akarok”- mondogatta mindenkinek Carlos Ghosn, aki ezzel a világ legnagyobb autós birodalmát hozta volna létre. Megy-e nélküle? A Nikko Securities szerint nagyon meggyengülhet az az együttműködés is, amely eddig a Nissant a Renault-hoz fűzte. A francia kapcsolat, mely eddig kedvezőnek tűnt, immár gyanús. Bár a Nissan élén Carlos Ghosn hű tanítványa áll, de ő aligha akarja követni mentorát a börtönbe. A franciák egyelőre kiállnak Carlos Ghosn mellett. Várjuk a bizonyítékokat - mondta Emmanuel Macron elnök, akinek szívügye volt a nagy autós birodalom, mely a globális piacon az élre tört. Van élet a globális piacon az amerikaiak és a kínaiak nélkül is- erre lett volna kiváló példa a Renault-Nissan-Mitsubishi trió, illetve a belőlük létrejövő óriás. Félő, hogy most a dekonstrukció hónapjai vagy évei jönnek, mert Carlos Ghosn bukása után immár senki sem lesz képes összetartani a nagyon különböző részekből álló vállalatbirodalmat, mely a japán és francia autógyárakat akarta egyesíteni egy brazil menedzser irányítása alatt, hogy felvegyék a versenyt a nagy vetélytársakkal a globális piacon. ( via Nikkei Asian Review, Le Figaro)