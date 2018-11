Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1373d8a-2718-41f2-8c58-c058f22fe9ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjött az első, érdekesebb reklám a cupertinói cég idei táblagépéről, melyben a vásárlással kapcsolatos érveket sorakoztatja az Apple. ","shortLead":"Megjött az első, érdekesebb reklám a cupertinói cég idei táblagépéről, melyben a vásárlással kapcsolatos érveket...","id":"20181120_apple_ipad_pro_2018_szamitogep_laptop_vasarlas_tablagep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1373d8a-2718-41f2-8c58-c058f22fe9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c5b8d9-bb9d-4774-83f4-024d0dc3373a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_apple_ipad_pro_2018_szamitogep_laptop_vasarlas_tablagep","timestamp":"2018. november. 20. 08:33","title":"Öt érve is van az Apple-nek arra, miért kell inkább új iPad Prót venni számítógép helyett – egyetért velük?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c544b05d-8706-4d62-bedf-a109da53722b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A díjat Tímár Kriszta és Burka Erika kapta a Közbigyó nevű programért.\r

\r

","shortLead":"A díjat Tímár Kriszta és Burka Erika kapta a Közbigyó nevű programért.\r

\r

","id":"20181120_Megvannak_az_ev_leginkabb_szulobarat_pedagogusai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c544b05d-8706-4d62-bedf-a109da53722b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61abb8a-7656-4d81-aeb6-f2f0352c6555","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Megvannak_az_ev_leginkabb_szulobarat_pedagogusai","timestamp":"2018. november. 20. 14:11","title":"Megvannak az év leginkább szülőbarát pedagógusai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6975abe0-92f2-4f6a-851b-79ea808703eb","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A technológiai újítások mára már életünk minden szegmensét érintik. Nincs ez másképp a mezőgazdaságban sem, különös tekintettel az olyan érzékeny terepekre, mint a tejhozamú szarvasmarha-tenyésztés. Egy Győr melletti ultramodern tejgazdaságban jártunk, hogy megmutassuk, miként lesznek elégedettebbek a tehenek egy vezeték nélküli hálózatnak és az arra épülő infokommunikációs megoldásnak köszönhetően.","shortLead":"A technológiai újítások mára már életünk minden szegmensét érintik. Nincs ez másképp a mezőgazdaságban sem, különös...","id":"invitech_20181119_Szenzorokkal_meg_a_tehenek_is_boldogabbak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6975abe0-92f2-4f6a-851b-79ea808703eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db838c92-58ae-4ea2-94b2-d3db0f98a15f","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20181119_Szenzorokkal_meg_a_tehenek_is_boldogabbak","timestamp":"2018. november. 21. 07:30","title":"Szenzorokkal még a tehenek is boldogabbak (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Karbantartási munkák miatt.","shortLead":"Karbantartási munkák miatt.","id":"20181120_Paksi_Atomeromu_teljesitmenycsokkenes_karbantartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce53cb3b-33bb-47bb-8c48-5a12a24cd0cb","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Paksi_Atomeromu_teljesitmenycsokkenes_karbantartas","timestamp":"2018. november. 20. 11:14","title":"Tovább csökken a Paksi Atomerőmű teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d21670-4696-4dda-b8b2-fb0d75cb1695","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyerekszerkesztőink megszakértették a hajléktalanság és az aluljárók lezárásának kérdését.","shortLead":"Gyerekszerkesztőink megszakértették a hajléktalanság és az aluljárók lezárásának kérdését.","id":"20181120_Kik_azok_a_hajektalanok_es_joe_ha_a_varos_lezarja_az_aluljarokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25d21670-4696-4dda-b8b2-fb0d75cb1695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8cc462d-0559-4652-bc9d-f5d422938ddc","keywords":null,"link":"/elet/20181120_Kik_azok_a_hajektalanok_es_joe_ha_a_varos_lezarja_az_aluljarokat","timestamp":"2018. november. 20. 15:46","title":"De kik azok a hajléktalanok, és jó-e, ha a város lezárja az aluljárókat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ca1e9d-7942-4474-bba9-0706bcec9abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mivel ma van a gyermekjogok világnapja, a Magyar Helsinki Bizottság hat \"bájos\" tényt tett ki a Facebookra Gruevszkitől a gyerek menedékkérőkig.","shortLead":"Mivel ma van a gyermekjogok világnapja, a Magyar Helsinki Bizottság hat \"bájos\" tényt tett ki a Facebookra Gruevszkitől...","id":"20181120_Helsinki_a_menedekkero_gyerekek_fele_fogoly_Gruevszki_pedig_egyenlobb_az_egyenlok_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4ca1e9d-7942-4474-bba9-0706bcec9abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5debab8-447c-42a0-b268-e5babddd5451","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Helsinki_a_menedekkero_gyerekek_fele_fogoly_Gruevszki_pedig_egyenlobb_az_egyenlok_kozott","timestamp":"2018. november. 20. 17:53","title":"Helsinki: a menedékkérő gyerekek fele fogoly, Gruevszki pedig egyenlőbb az egyenlők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február közepén mutathatja be a Samsung az új csúcsmobilját, amiből rögtön lesz majd négy különböző változat is.","shortLead":"Február közepén mutathatja be a Samsung az új csúcsmobilját, amiből rögtön lesz majd négy különböző változat is.","id":"20181120_samsung_galaxy_s10_okostelefon_kamera_5g","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42e7b83-3a79-436c-99bb-b164cb1bf4ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_samsung_galaxy_s10_okostelefon_kamera_5g","timestamp":"2018. november. 20. 17:33","title":"6 kamera, 5G: kiszivárgott, milyen lesz a Samsung Galaxy S10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjszakértő szerint az infláció megugrott az év végére, de a jövő évi költségvetésben még nem igazították ehhez a számokat. ","shortLead":"A nyugdíjszakértő szerint az infláció megugrott az év végére, de a jövő évi költségvetésben még nem igazították ehhez...","id":"20181120_Ha_a_kormany_nem_lep_a_nyugdijasok_jovo_novemberig_hiteleznek_az_allamnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dd19b5-da37-419d-851f-5a1ff7ceda30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_Ha_a_kormany_nem_lep_a_nyugdijasok_jovo_novemberig_hiteleznek_az_allamnak","timestamp":"2018. november. 20. 10:56","title":"Ha a kormány nem lép, a nyugdíjasok jövő novemberig hiteleznek az államnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]