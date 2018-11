Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc19b0ac-40c9-4efd-9b53-5b36ea6cfcf9","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az Állami Számvevőszék úgy vizsgálja a múzeumi negyedet építő Városliget Zrt. tevékenységét 2012-től, hogy a cég akkor még gazdasági tevékenységet nem is végzett. Az átvilágítást amúgy másfél éve indították, de a jelentés még mindig nem készült el.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék úgy vizsgálja a múzeumi negyedet építő Városliget Zrt. tevékenységét 2012-től, hogy a cég akkor...","id":"20181120_Idocsapda_ujabb_rejtely_a_Varosliget_Zrt_ASZvizsgalata_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc19b0ac-40c9-4efd-9b53-5b36ea6cfcf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e020287-c84a-4850-a1d0-cfb5a72ab3ff","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Idocsapda_ujabb_rejtely_a_Varosliget_Zrt_ASZvizsgalata_korul","timestamp":"2018. november. 21. 13:29","title":"Időcsapda: újabb rejtély a Városliget Zrt. ÁSZ-vizsgálata körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három határt kellett átlépnie Nikola Gruevszki volt macedón kormányfőnek, hogy Magyarországra jusson, és mindhárom esetben teljesen szabályosan tette ezt – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.","shortLead":"Három határt kellett átlépnie Nikola Gruevszki volt macedón kormányfőnek, hogy Magyarországra jusson, és mindhárom...","id":"20181121_szijjarto_peter_kkm_nikola_gruevszki_magyar_diplomatak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffecc56f-2451-46da-b96e-31954efaffa1","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_szijjarto_peter_kkm_nikola_gruevszki_magyar_diplomatak","timestamp":"2018. november. 21. 11:23","title":"Szijjártó Péter elismerte, hogy Gruevszkit magyar diplomaták hozták Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d1d442-4f08-499a-a99b-daac2ed5c69f","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"A magyar gazdaságba is meghozta a piactisztulást a fellendülés: az idei első félévben bő tízezerrel kevesebb vállalkozás működött, mint egy évvel korábban – derül ki a Bisnode első félévet elemző tanulmányából. A leglátványosabb a konszolidáció a kereskedelemben, míg az építőiparban stagnálás tapasztalható. ","shortLead":"A magyar gazdaságba is meghozta a piactisztulást a fellendülés: az idei első félévben bő tízezerrel kevesebb...","id":"bchbisnode_20181121_Csokkeno_cegszamot_hoz_a_gazdasagi_novekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d1d442-4f08-499a-a99b-daac2ed5c69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3f8cce-b6d2-4945-a9c1-14166f0a8315","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20181121_Csokkeno_cegszamot_hoz_a_gazdasagi_novekedes","timestamp":"2018. november. 22. 12:19","title":"Csökkenő cégszámot hoz a gazdasági növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amerikában máshogy látják Nikola Gruevszki ügyét, mint Magyarországon.","shortLead":"Amerikában máshogy látják Nikola Gruevszki ügyét, mint Magyarországon.","id":"20181121_Amerikai_kulugy_Gruevszkit_jogszeruen_iteltek_el_hazajaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0812cf5-43db-4c6e-aa93-2be176a63e23","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Amerikai_kulugy_Gruevszkit_jogszeruen_iteltek_el_hazajaban","timestamp":"2018. november. 21. 11:06","title":"Amerika nem adott volna menedékjogot Gruevszkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844a04bc-7dc0-4ef0-873c-9a598014548f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181121_Igy_vezenyelte_egy_kisfiu_a_Fesztivalzenekart_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=844a04bc-7dc0-4ef0-873c-9a598014548f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223e9b9c-32d8-43ca-847b-a1095eda1768","keywords":null,"link":"/kultura/20181121_Igy_vezenyelte_egy_kisfiu_a_Fesztivalzenekart_fotok","timestamp":"2018. november. 21. 10:19","title":"Így vezényelte egy kisfiú a Fesztiválzenekart (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Csinghua Egyetem kutatóinak köszönhetően kerülhet a világon először gyártásba a szilárdtest-akkumulátor, amelynek köszönhetően nemcsak a mobil üzemideje, de az elektromos autók hatótávolsága is jelentősen megnő majd.","shortLead":"A kínai Csinghua Egyetem kutatóinak köszönhetően kerülhet a világon először gyártásba a szilárdtest-akkumulátor...","id":"20181121_kina_szilardtest_akkumulator_csinghua_egyetem_kunshan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e56466-e831-4a00-a2e6-c854b4c3dcc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_kina_szilardtest_akkumulator_csinghua_egyetem_kunshan","timestamp":"2018. november. 21. 14:03","title":"Kína megcsinálta az akkumulátort, amitől jóval tovább bírja egy feltöltéssel a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96f3dfe-5468-42d6-8a33-7b7e77a9fa74","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Duplán örülhetnek, ugyanis az idei szezonjuk minden eddiginél jobban sikerült.","shortLead":"Duplán örülhetnek, ugyanis az idei szezonjuk minden eddiginél jobban sikerült.","id":"20181122_Kategoriajaban_ismet_Europa_legjobb_allatkertje_lett_a_Nyiregyhazi_Allatpark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b96f3dfe-5468-42d6-8a33-7b7e77a9fa74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0722bbf-f3e5-4f9d-80f5-7f3fdb9182ce","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Kategoriajaban_ismet_Europa_legjobb_allatkertje_lett_a_Nyiregyhazi_Allatpark","timestamp":"2018. november. 22. 14:01","title":"Kategóriájában ismét Európa legjobb állatkertje lett a Nyíregyházi Állatpark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52813b17-371f-4ae6-afdd-ddef3138951f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most először gondolta úgy egy szervezet, hogy a migrációt támogatónak kell minősítenie magát az adózáskor. Az még nem derült ki, hogy kik fizettek.","shortLead":"Most először gondolta úgy egy szervezet, hogy a migrációt támogatónak kell minősítenie magát az adózáskor. Az még nem...","id":"20181122_Valaki_megis_befizette_a_bevandorlasi_kulonadot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52813b17-371f-4ae6-afdd-ddef3138951f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0194a500-9d74-4aef-be3b-03c3e73fef78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Valaki_megis_befizette_a_bevandorlasi_kulonadot","timestamp":"2018. november. 22. 14:02","title":"Valaki mégis befizette a bevándorlási különadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]