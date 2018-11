Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Amerikai mintára, két éven belül – jelentette be Palkovics László. Iskolabusz-hálózatot fog kiépíteni a kormány

A városban pár hónapja működik a Zöldkommandó, azt mondják, van bőven dolguk.

Éjszaka, babakocsival hordta a szemetet az erdőbe egy miskolci nő

Ezt a napot is mintha a társasjátékgyártók rendelték volna: csúnya, szeles, esős, hideg idő lesz ma egész Magyarországon.

Szötymörgő, esős, hideg őszi időnk lesz ma

Újabb akadály hárult el a britek unióból való rendezett kilépése elől. Madrid elégedett, megrendezhetik a vasárnapi Brexit-csúcsot

Korhatáros műsorok rossz besorolása miatt büntetett a Médiatanács. Az RTL Klub mellett egy kisebb büntetést a TV2 is kapott. Hatmillió forintra büntették az RTL-t a Szenzációs Négyes miatt

A kormány már több Európán kívüli egyetem magyarországi működéséről írt alá megállapodást a felsőoktatási törvénynek megfelelően, egyedül a CEU körül folyik a hisztériakeltés, mert a "Soros-egyetem" abban érdekelt - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium szombaton az MTI-vel.

Hisztériakeltéssel vádolja a CEU-t a külügy

A kanadai Coulson Aviation egy Boeing 737-est alakított át úgy, hogy az be tudjon segíteni az ausztrál tűzoltóknak.

Utasszállítóból szórták a vizet az ausztrál erdőtűzre – videó Ünnepeljük méltón a Kínai Kommunista Párt és a KDNP örök barátságát!

Tóta W. Árpád: A virágnak megtiltani