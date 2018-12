Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Történelemformálás, emlékezetpolitika és párhuzam Tisza István és Orbán Viktor között. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Történelemformálás, emlékezetpolitika és párhuzam Tisza István és Orbán Viktor között. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti...","id":"20181201_Csunderlik_a_Fulkeben_A_magyarok_vonzodnak_az_eros_vezetokhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e42c099-aa4b-463f-8d00-232eb0882210","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Csunderlik_a_Fulkeben_A_magyarok_vonzodnak_az_eros_vezetokhoz","timestamp":"2018. december. 01. 16:45","title":"Csunderlik a Fülkében: Az erős vezetők kultuszát építi a NER emlékezetpolitikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4f4875-a7bc-4265-aa7b-0162072b882b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szén-monoxid-szivárgást egy meghibásodott gázüzemű fűtőberendezés okozta.","shortLead":"A szén-monoxid-szivárgást egy meghibásodott gázüzemű fűtőberendezés okozta.","id":"20181201_Ot_embert_szallitottak_korhazba_Szerencsrol_szenmonoxidmergezes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e4f4875-a7bc-4265-aa7b-0162072b882b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0070cb39-21c5-4dd1-a19b-365449308434","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Ot_embert_szallitottak_korhazba_Szerencsrol_szenmonoxidmergezes_miatt","timestamp":"2018. december. 01. 12:19","title":"Öt embert szállítottak kórházba Szerencsről szén-monoxid-mérgezés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most futó álláshirdetések szerint 2400 eurós fizetést is össze lehet hozni Németországban tapasztalt teherautó-sofőröknek. ","shortLead":"Most futó álláshirdetések szerint 2400 eurós fizetést is össze lehet hozni Németországban tapasztalt...","id":"20181201_Ezert_van_nalunk_soforhiany_800_ezret_fizetnek_nekik_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3585d87-7f26-4702-9225-f58def030833","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Ezert_van_nalunk_soforhiany_800_ezret_fizetnek_nekik_Nemetorszagban","timestamp":"2018. december. 01. 15:26","title":"Ezért van nálunk sofőrhiány: 800 ezret fizetnek nekik Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90d4010-445e-496c-808d-63a238f8112d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már életveszélyessé nyilvánították a pécsi iskolát, az önkormányzat régóta tervezte a felújítást, a kormány is adott rá pénzt, de ez sem elég, ezért inkább áthelyezték a gyerekeket máshova, a pénzből pedig üres üzemcsarnokokat épít Pécs.","shortLead":"Már életveszélyessé nyilvánították a pécsi iskolát, az önkormányzat régóta tervezte a felújítást, a kormány is adott rá...","id":"20181130_Nincs_penz_a_pecsi_iskola_felujitasara_750_gyereket_helyeztek_at","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b90d4010-445e-496c-808d-63a238f8112d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee078c2f-2464-4629-846f-ff2b97cacc60","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Nincs_penz_a_pecsi_iskola_felujitasara_750_gyereket_helyeztek_at","timestamp":"2018. november. 30. 21:27","title":"Nincs pénz a pécsi iskola felújítására, 750 gyereket helyeztek át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c3cc8a-15c1-4d3d-bc86-1986a5ddaef9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Kevés embert fenyeget jobban a szegénység ma Magyarországon, mint azokat, akik egyedül nevelik a gyereküket. Két gyereket egyébként még sokan vállalhatnak az elszegényedés kockázata nélkül, a válás vagy a harmadik gyerek születése azonban már nagyobb fenyegetést jelent.","shortLead":"Kevés embert fenyeget jobban a szegénység ma Magyarországon, mint azokat, akik egyedül nevelik a gyereküket. Két...","id":"20181201_ksh_szegenyseg_gyerek_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4c3cc8a-15c1-4d3d-bc86-1986a5ddaef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99cf0063-db2c-47f9-95f8-b6a878ea26e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_ksh_szegenyseg_gyerek_csalad","timestamp":"2018. december. 01. 14:45","title":"Nem szegénységi kockázat a gyerekvállalás, csak aztán senki se akarjon elválni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f792ce-ffdb-4643-a4a4-7a33c694009b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki mondta, hogy az akár környezettudatos módon is használható sportos autókat ne lehetne tuningolni?","shortLead":"Ki mondta, hogy az akár környezettudatos módon is használható sportos autókat ne lehetne tuningolni?","id":"20181130_hibrid_orulet_770_loeros_tuningot_kapott_a_zold_rendszamos_porsche_techart_tuning_plugin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03f792ce-ffdb-4643-a4a4-7a33c694009b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c11bc2a-cd93-4634-a302-5ac8cd958e4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181130_hibrid_orulet_770_loeros_tuningot_kapott_a_zold_rendszamos_porsche_techart_tuning_plugin","timestamp":"2018. november. 30. 13:21","title":"Hibrid őrület: 770 lóerős tuningot kapott a zöld rendszámos Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b593fe-7416-497c-8d3c-f31f54f0d7a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak Al Caponét köszönhetjük Chicagónak. ","shortLead":"Nem csak Al Caponét köszönhetjük Chicagónak. ","id":"20181201_sarga_taxi_hertz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94b593fe-7416-497c-8d3c-f31f54f0d7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607b762d-cea2-41c4-a456-fc368cae8699","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_sarga_taxi_hertz","timestamp":"2018. december. 01. 12:22","title":"Tudja, honnan származnak a sárga taxik? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd19c579-3f40-4f7a-a019-f70f031a5043","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akár bele is halhatott volna az allergiás reakcióba.\r

\r

","shortLead":"Akár bele is halhatott volna az allergiás reakcióba.\r

\r

","id":"20181130_Duplajara_dagadt_egy_lany_arca_a_hajfestektol__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd19c579-3f40-4f7a-a019-f70f031a5043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4907f92a-c825-4553-adae-e98c4c362b48","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Duplajara_dagadt_egy_lany_arca_a_hajfestektol__fotok","timestamp":"2018. november. 30. 14:42","title":"Duplájára dagadt egy lány arca a hajfestéktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]