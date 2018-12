Az utolsó időszakban már 2,4 milliárd jent (21,3 millió dollárt) keresett évente Carlos Ghosn Japánban. Ehhez jött még a francia jövedelem, hiszen a Renault is szépen megfizette. Carlos Ghosn szerint meg is érdemelte a csillagászati jövedelmet, mert létrehozta a világ legnagyobb autós egyesülését a francia Renault, a japán Nissan és Mitsubishi tervezett teljes egyesítésével.



Japánban visszafogott volt a lelkesedés



Kezdetben csak a nemzeti büszkeséget sértette, hogy Carlos Ghosn Párizsból akarja irányítani a nagy egyesülést, de később a biznisz szempontjai is kétkedésre adtak okot- írja a Wall Street Journal. Másképp látják az autóipar perspektíváit Párizsban és Tokióban: vonatkozik ez a dízeles autók részesedésére is. A környezetvédelmi előírások szigorítása miatt a dízeles járművek mind jobban kiszorulnak a fejlett államok piacáról - ez pedig minden autógyárnak feladja a leckét. A nemzeti büszkeségen és a szakmai ellentéteken túl személyes okok is vezethettek Ghosn bukásához Japánban.



Ghosn rossz szelleme lett a Nissan ura



Tavaly Carlos Ghosn kinevezte japán jobbkezét a Nissan élére. Hiroto Szaikava volt a hóhér a cégnél. Közutálatnak örvendett, mert a létszámcsökkentéseket és átszervezéseket mindig ő vezényelte le a Nissan- nál - természetesen Carlos Ghosn utasítására. A két egyidős vezető tandemben hajtott és hajszolta az embereket, de az utóbbi időkben megszűnt az együttműködés.



Carlos Ghosn mindenáron a profitot hajszolta



Hiroto Szaikava nem teljesített jól a Nissan élén. A profit csökkent és több mint egymillió autót kellett visszahívni Japánban - műszaki problémák miatt. Ráadásul a japán főnök kezdett kifelé tekintgetni és szemmel láthatóan igen mérsékelten lelkesedett a teljes egyesülésért- írja a Le Monde tokiói tudósítója.



A japán jobbkéz köpte be a nagyfőnököt?



A gyanú fennáll, mert az egész adócsalási ügy a Nissan tudtával és jóváhagyásával történt. Most a céget is vádolja az ügyészség Tokióban. A japán lapok természetesen megkérdezték a Nissan főnökét is, hogy mégiscsak mit gondol az egész ügyről, de Hiroto Szaikava csak annyit vetett oda foghegyről : jelenleg semmi mondanivalóm sincs.



Párizsban nem értik a dolgot



Macron elnöknek most más baja is van, mint Carlos Ghosn bukása Tokióban, de természetesen jól emlékszik a problémára, mert még gazdasági miniszterként belenyúlt a Renault ügyeibe. 10-ről 15%-ra emelte az állami részesedést, hogy korlátozza Ghosn játékterét. Sokan úgy vélik, hogy Japánban ez indított meg negatív folyamatokat, mert nem nagyon örültek annak, hogy a francia állam beleszól a világ legnagyobb autós egyesülésének ügyeibe. A Renault részesedése 43% a Nissanban, de a franciák mégis teljhatalommal akartak irányítani. Legutóbb amikor nagy ellenőrző körutat tartott a Nissan-nál, akkor megalázta a japán főnököt Carlos Ghosn. A nyilvánosság előtt kimutatta: nincs vele megelégedve.

Ez több mint bűn, ez hiba volt

Japánban ugyanis a vezető arcának az elvesztése rosszabb a halálnál. Carlos Ghosn ezt vagy nem tudta vagy pedig így akart megszabadulni egykori hóhérától, a közutálatnak örvendő Hiroto Szaikavatól, aki 65 éves, és éppúgy nyugdíjba készülődött, mint maga Carlos Ghosn. A nagyfőnök nyugdíjas évei kevéssé látszanak vonzónak, mert Japánban igen szigorúak a börtönök és spártaiak a körülmények - a bukott nagyságok számára is. Ami még rosszabb: ha az ügyészség vádat emel, akkor a bíróságok az esetek 99%-ában bűnösnek találják a vádlottat. Az ügyész arcának elvesztését kockáztatja a váddal, vagyis mindent megtesz azért, hogy sikerre vigye ügyét. Így aztán hiába alkalmaz méregdrága ügyvédeket Carlos Ghosn, a világ legnagyobb autós egyesülésének bukott ura, hátralevő éveinek jórészét minden valószínűség szerint börtönben tölti majd Japánban.(via Le Monde, Wall Street Journal)