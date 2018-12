Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a7e15b5-ac76-4cde-ba84-5965d4b73e30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi helyett ismét olasz ügyvédje beszélt.","shortLead":"A férfi helyett ismét olasz ügyvédje beszélt.","id":"20181213_Veronai_buszbaleset_folytatodott_a_per_de_a_sofor_most_sem_jelent_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a7e15b5-ac76-4cde-ba84-5965d4b73e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70fd97ec-2b73-4410-a94a-c3ade682af70","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Veronai_buszbaleset_folytatodott_a_per_de_a_sofor_most_sem_jelent_meg","timestamp":"2018. december. 13. 19:41","title":"Veronai buszbaleset: folytatódott a per, de a sofőr most sem jelent meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f9b85d-9ca3-4755-9f4c-6b9753d7c40f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bár a hangulatot emeli, az egészségre kifejezetten negatív hatást gyakorol, mivel jelentősen megnöveli a levegőben lévő finompor mennyiségét.","shortLead":"Bár a hangulatot emeli, az egészségre kifejezetten negatív hatást gyakorol, mivel jelentősen megnöveli a levegőben lévő...","id":"20181212_Tuzijatek_finompor_egeszseg_tudoszakorvosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02f9b85d-9ca3-4755-9f4c-6b9753d7c40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5740bbed-69be-4239-8652-38bef040ffbc","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Tuzijatek_finompor_egeszseg_tudoszakorvosok","timestamp":"2018. december. 12. 20:11","title":"Rossz hatással van az egészségre a szilveszteri tűzijáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook megvariálja az Életesemények nevű funkciót, így hamarosan fotókat, videókat is csatolhatunk majd hozzájuk. Csakhogy a kormányszócsőként működtetett Magyar Idők úgy tudja, jövő héten léphet az ügyészség.