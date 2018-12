Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy szokatlan videó arról, hogyan készülődnek az unió vezetői. ","shortLead":"Egy szokatlan videó arról, hogyan készülődnek az unió vezetői. ","id":"20181214_Igy_zajlik_a_suketek_parbeszede_a_Brexitrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd76593a-e340-40fc-9906-4dd434f79785","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Igy_zajlik_a_suketek_parbeszede_a_Brexitrol","timestamp":"2018. december. 14. 13:59","title":"Így zajlik a süketek párbeszéde a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5802622-892c-4b86-ac6d-65a304335d7c","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Kovács Tamás történész váltja Szita Szabolcsot a Páva utcai HDKE élén. A kuratóriumot továbbra is Grósz Andor vezeti.","shortLead":"Kovács Tamás történész váltja Szita Szabolcsot a Páva utcai HDKE élén. A kuratóriumot továbbra is Grósz Andor vezeti.","id":"20181214_Uj_vezetok_a_Pava_utcai_Holokauszt_Emlekkozpontban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5802622-892c-4b86-ac6d-65a304335d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed71510b-21ea-4685-95e3-dd0dd2072bcf","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Uj_vezetok_a_Pava_utcai_Holokauszt_Emlekkozpontban","timestamp":"2018. december. 14. 18:02","title":"Új vezetők a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég a létszámleépítés mellett átlagosan 6 százalékos bérfejlesztésről állapodott meg a vállalatnál működő érdekképviseletekkel.","shortLead":"A cég a létszámleépítés mellett átlagosan 6 százalékos bérfejlesztésről állapodott meg a vállalatnál működő...","id":"20181214_400_fos_letszamleepites_berfejlesztes_szakszervezet_magyar_telekom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a9483f-540b-4fa3-b5e8-8e636e3dd17a","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_400_fos_letszamleepites_berfejlesztes_szakszervezet_magyar_telekom","timestamp":"2018. december. 14. 11:39","title":"400 embert küld el és fizetést emel a Magyar Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d47033-b648-4947-85e4-ab6e4bda7a2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokása szerint elmondta, hogy Brüsszel meg akarta büntetni Magyarországot migráció-ügyben. Csakhogy az összehívott uniós csúcs nem is a migrációról szólt, hanem a Brexitről.","shortLead":"Szokása szerint elmondta, hogy Brüsszel meg akarta büntetni Magyarországot migráció-ügyben. Csakhogy az összehívott...","id":"20181214_Jokorat_csusztatott_Orban_az_Europai_Tanacsban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08d47033-b648-4947-85e4-ab6e4bda7a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd808e2b-ed82-4ec7-bdec-8be329eb406f","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Jokorat_csusztatott_Orban_az_Europai_Tanacsban","timestamp":"2018. december. 14. 15:30","title":"Jókorát csúsztatott Orbán az Európai Tanácsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea537354-56c7-42ec-b056-be82a1754e6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lefilmezett tolvaj nem a reptéri rakodók közül került ki.","shortLead":"A lefilmezett tolvaj nem a reptéri rakodók közül került ki.","id":"20181215_Ilyen_arcatlan_repteri_lopast_talan_meg_nem_latott__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea537354-56c7-42ec-b056-be82a1754e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571ba2f3-704a-433a-b0a6-c16f5d8e2ddf","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Ilyen_arcatlan_repteri_lopast_talan_meg_nem_latott__video","timestamp":"2018. december. 15. 10:16","title":"Ilyen arcátlan reptéri lopást talán még nem látott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a389fd6-752a-4c7f-8c64-7a781b8ea477","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új technológia révén az arra alkalmas elektromos autók akár néhány perc alatt is igen komoly töltést vehetnek fel.","shortLead":"Az új technológia révén az arra alkalmas elektromos autók akár néhány perc alatt is igen komoly töltést vehetnek fel.","id":"20181214_itt_a_450_kwos_villanyauto_toltes_ami_olyan_gyors_hogy_huteni_kell_a_kabeleket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a389fd6-752a-4c7f-8c64-7a781b8ea477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa2865f-0b58-4ea6-b0cd-1a3da67d80af","keywords":null,"link":"/cegauto/20181214_itt_a_450_kwos_villanyauto_toltes_ami_olyan_gyors_hogy_huteni_kell_a_kabeleket","timestamp":"2018. december. 14. 08:21","title":"Itt a 450 kW-os villanyautótöltés, ami olyan gyors, hogy hűteni kell a kábeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de86cb0-9b0e-48d8-86ee-05da93aac432","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A táblajáték 16 éven felülieknek szól, pénzt kell felhalmozni.","shortLead":"A táblajáték 16 éven felülieknek szól, pénzt kell felhalmozni.","id":"20181215_Tarsasjatek_hose_lett_a_Viszkis_rablo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2de86cb0-9b0e-48d8-86ee-05da93aac432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf133d83-684b-4b60-9252-863e56489e7a","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Tarsasjatek_hose_lett_a_Viszkis_rablo","timestamp":"2018. december. 15. 08:38","title":"Társasjáték hőse lett a Viszkis rabló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész londoni házát vették célba a betörők.","shortLead":"A zenész londoni házát vették célba a betörők.","id":"20181214_Betortek_Paul_McCartneyhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e528370-4aaf-4e03-8a98-05256280bbf4","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Betortek_Paul_McCartneyhoz","timestamp":"2018. december. 14. 10:32","title":"Betörtek Paul McCartney-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]