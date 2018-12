Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A thaiföldi parlament kedden engedélyezte, hogy az országban orvosi és kutatási célra használják a marihuanát. Ázsiában az az első ország, amely ilyen döntést hozott, a szomszédos országokban még súlyos büntetés jár a kábítószer-csempészeknek.","shortLead":"A thaiföldi parlament kedden engedélyezte, hogy az országban orvosi és kutatási célra használják a marihuanát. Ázsiában...","id":"20181225_Azsiaban_elsokent_Thaifoldon_legalizaltak_az_orvosi_marihuanat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583316be-03fc-41c9-8b50-d951987cd4c3","keywords":null,"link":"/vilag/20181225_Azsiaban_elsokent_Thaifoldon_legalizaltak_az_orvosi_marihuanat","timestamp":"2018. december. 25. 13:57","title":"Ázsiában elsőként Thaiföldön legalizálták az orvosi marihuanát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Volt, aki több mint 12 óra hosszat beszélt május óta a parlamentben, és volt, aki egy másodpercet sem. A statisztikák persze nem sokat mondanak a viták értelméről és a törvények minőségéről, de a számok sem tanulság nélküliek. ","shortLead":"Volt, aki több mint 12 óra hosszat beszélt május óta a parlamentben, és volt, aki egy másodpercet sem. A statisztikák...","id":"20181226_Kepviselok_buzgok_es_tetlenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f527a5de-8c62-49f3-82c0-3dfe3769088e","keywords":null,"link":"/itthon/20181226_Kepviselok_buzgok_es_tetlenek","timestamp":"2018. december. 26. 12:30","title":"A Fidesz nagyágyúi hallgattak, de volt, aki egy mondatért 1 milliót kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diák üzenetekkel zaklatta volt tanárát, és közzé is tette az adatait. ","shortLead":"A diák üzenetekkel zaklatta volt tanárát, és közzé is tette az adatait. ","id":"20181227_Volt_tanarat_sertegette_egy_diak_a_Facebookon_vadat_emeltek_ellene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9969eb-6cba-45a5-ab3c-00578872c0b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Volt_tanarat_sertegette_egy_diak_a_Facebookon_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2018. december. 27. 10:57","title":"Volt tanárát sértegette egy diák a Facebookon, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048a0782-1359-4afd-9bfd-8f181256c08a","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Igazi mohikánok már, mégis kipusztíthatlannak tűnnek a telefonfülkék. Pedig volt idő, mikor erővel próbáltak meg fellépni ellenük a szolgáltatók. A mobilos és az okosmobilos korszak robbanását is túlélő állomásokat a következő 100 év várható fejlesztései se nagyon fenyegetik.","shortLead":"Igazi mohikánok már, mégis kipusztíthatlannak tűnnek a telefonfülkék. Pedig volt idő, mikor erővel próbáltak meg...","id":"20181225_telefonfulke_okostelefon_vezetes_telefon_telefonalas_hivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=048a0782-1359-4afd-9bfd-8f181256c08a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dece0de5-0f7c-4e42-b306-43a9541ae07b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181225_telefonfulke_okostelefon_vezetes_telefon_telefonalas_hivas","timestamp":"2018. december. 25. 15:00","title":"Amit az okostelefon sem tudott kipusztítani: 90 éve vannak velünk a telefonfülkék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108f26b1-f1ef-4864-a06b-a98b5aff8bcb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére még épp időben. ","shortLead":"Szerencsére még épp időben. ","id":"20181227_Jeges_viz_jeg_kutya_Zagyvarekas_Eletjel_Mentocsoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=108f26b1-f1ef-4864-a06b-a98b5aff8bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eaa1161-b151-4e44-8370-b2954565dedf","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Jeges_viz_jeg_kutya_Zagyvarekas_Eletjel_Mentocsoport","timestamp":"2018. december. 27. 12:29","title":"Jeges vízből mentettek ki egy kutyát Zagyvarékason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.","shortLead":"Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.","id":"20181227_Kilenc_auto_rohant_egymasba_az_M7esen_Torokbalintnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1d11a0-7d33-4cd3-9e75-6781b294d895","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_Kilenc_auto_rohant_egymasba_az_M7esen_Torokbalintnal","timestamp":"2018. december. 27. 08:04","title":"Kilenc autó rohant egymásba az M7-esen Törökbálintnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1236ce-d758-4fa0-8a3b-8eac6b010257","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bizarr baleset az M0-ás közelében történt másfél éve. Az ügyészség most megszüntette a nyomozást, felelős azonban nincs.","shortLead":"A bizarr baleset az M0-ás közelében történt másfél éve. Az ügyészség most megszüntette a nyomozást, felelős azonban...","id":"20181225_Drotkotel_fejezett_le_majdnem_egy_autost_Budapesten_de_felelos_tovabbra_sincs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d1236ce-d758-4fa0-8a3b-8eac6b010257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d1916d-4940-4523-9692-1a9d8b1bddbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181225_Drotkotel_fejezett_le_majdnem_egy_autost_Budapesten_de_felelos_tovabbra_sincs","timestamp":"2018. december. 25. 22:12","title":"Drótkötél fejezett le majdnem egy autóst, de felelős továbbra sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35469ba7-9181-4d05-8afa-6146bbff73f8","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Idén is remek videojátékok készültek, az egyiknek ráadásul jövőre se nagyon látszik kihívója. A Rockstar Games újdonsága nemcsak milliók szórakozása lett, de a HVGame – Az év játéka-díjat is elnyerte. ","shortLead":"Idén is remek videojátékok készültek, az egyiknek ráadásul jövőre se nagyon látszik kihívója. A Rockstar Games...","id":"20181221_hvgame_2018_ev_jateka_red_dead_redemption_2_videojatek_jatekteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35469ba7-9181-4d05-8afa-6146bbff73f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c53617-03fe-4848-9c55-b7abe05bc481","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_hvgame_2018_ev_jateka_red_dead_redemption_2_videojatek_jatekteszt","timestamp":"2018. december. 26. 17:30","title":"Ne keressen más játékot, ennél az egynél talán jövőre sem lesz jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]