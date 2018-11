300 milliárdért fejlesztik a szállodákat. Na, és ki jár jól vele?

Összesen 300 milliárd forint: ennyi jut a Magyar Turisztikai Ügynökség eddigi legnagyobb dobásának számító Kisfaludy turisztikai programra. Ez az eredeti koncepció szerint javarészt a panziók és szállodák fejlesztésére irányul, de jelentős összegeket lehet elnyerni fürdők, akvaparkok, turisztikai látványosságok, műemlékek fenntartására is. Az MTÜ már korábban meghatározta a stratégiai területeket, ezek elsősorban Tokaj-Hegyalja, a Balaton, illetve immár a Sopron–Fertő-vidék és a Nyírség is. Az összegből – természetesen – részesülnek a kormányközeli oligarchák, illetve a hozzájuk közel állók.

Tokaj-Hegyalján eddig is markánsan megjelent Mészáros Lőrinc a Henye és a Dereszla borászatok, valamint az eddigi egyetlen ötcsillagos szálloda, az Andrássy Rezidencia megszerzésével. A térségi szállásadók pályázhattak elsőként a támogatásokra; a Kisfaludy-program megítélése az elejétől kezdve megosztja a borászatok, vendégházak üzemeltetőit. Akadnak, akik úgy tapasztalják, a program arra való, hogy „egy bizonyos kör a magánberuházásait tudja finanszírozni”. Az viszont tagadhatatlan, hogy a térségben egyre nagyobb a szálláshiány, és valóban időszerű lenne a kisebb panziók, szállodák fejlesztése.

A nyertesek listája nem nyilvános, és többszöri közérdekű adatigénylésre se adták ki a HVG-nek. A Mészároshoz tartozó Borsod megyei lap azonban megírta: Tokajban 100 szobás szállodát épít Szepesi Richárd cége, a DreamHolding Kft., a beruházást részben a Kisfaludy-program támogatja. Többek között Szepesi adta el az Andrássy Rezidenciát Mészáros Lőrinc körének, illetve ő szolgáltatja a termálvizet egy, a kormányfő vejéhez, Tiborcz Istvánhoz közeli vállalkozásnak. Az elmúlt években csaknem 2 milliárd forint uniós támogatás jutott a különböző cégeihez. A tervezett új szállodát azért támogatják a programból, mert állítólag nagy igény mutatkozik a térségben még egy, az Andrássyhoz hasonló ötcsillagos hotelre.

Kemping Keszthelyen © Kiss-Kuntler Árpád

Helyi forrásaink viszont értetlenül állnak a fejlemények előtt. A tokaji LMP-s képviselő, Tarnai Gábor például úgy tudja, nem ez az egyetlen támogatott szálloda, és még egy fontos személy tűnt fel az elmúlt hónapokban a pénzcsapok környékén. A Kisfaludy-pályázaton nyert a Tokaj Hotel is, amit a Hotel Tokaj Kft. üzemeltet, és éppen tulajdonost vált. Forrásaink szerint az új úr a Seszták Miklós baráti körébe tartozó, nyíregyházi Mikucza Tamás lehet. Mikuczának van már érdekeltsége a tokaji régióban, mégpedig Bodrogkeresztúron, az ottani kikötőt ugyanis cége, az I. Controll üzemelteti. Ám a HVG információi szerint előbb-utóbb ez is Mészároshoz kerül. Mikuczának és családjának Nyíregyházán is vannak cégei, a tokaji hotelt működtető vállalkozást is egy nyíregyházi címre jegyezték be.

A balatoni térségben is látszanak jelei a bőkezű támogatásnak. Hamarosan kezdődik a szántódi Balaland építése, amit szintén Szepesi cége húz fel. Az egykori Horthy-villából 122 szobás szállodát alakítanak ki, emellett luxusapartmanokat és élményparkot is terveznek. Forrásaink szerint a hotel is részesült a Kisfaludy-keretből. Nagyon pörgött a nyáron Mészáros Balatontouristja is, amely kempingeket kezel – nem mellesleg ezeknek a fejlesztésére is kiemelt figyelmet fordít a jövőben a turisztikai ügynökség. A Balatontól kicsit távolabb, Hévízen, egy állami tulajdonban lévő szálloda kapta a legtöbb támogatást: a Hotel Aquamarin összesen 382 millió kisfaludys forintot nyert el.

A fürdők, szállók mellett az élmények támogatása sem maradt el: Zalaszaboron még egy hullámvasút felállítására is el lehetett nyerni összesen 769 millió forintot. A tulajdonos Kalandozoo Kft. vezetője Szabadics Zoltán, annak a Szabadics Zrt.-nek az igazgatója, amely a Mészáros üzlettársának, Szíjj Lászlónak az érdekeltségében álló Duna Aszfalt konzorciumi partnereként tűnt fel nemrég egy 8 milliárd forint körüli közbeszerzés nyerteseként.

Az Andrássy Rezidencia a tokaji borvidéken © Túry Gergely

Jut a támogatásból Egerre és környékére is. A városról Kósa Lajos még a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszterként jelentette ki: „készen áll arra”, hogy a Kisfaludy-programban elérhető forrásokra pályázzon. Egyedül a Sopron–Fertő-vidék körül nagy a csend. Pedig ez szintén kiemelt turisztikai terület, és újabban az Orbán család tagjai is feltűnnek arra. A támogatások mértékéről nincs pontos kimutatás, de érdekes egybeesés, hogy Sopronban is egy 100 szobás szállodát húznak fel, a vitorlázókat tömörítő egyesület korábbi székhelyén. Ennek létjogosultságáról nemrég a városvezetésben alakult ki vita, de helyi forrásaink is úgy vélik, hogy felesleges a hotel. Itt egyébként több szálloda is megújul és tulajdonost vált, például a Hotel Maroni, amely honlapja szerint „nemzeti konferenciahotellé” válik.

A Kisfaludy-program nyerteseiről máshol is hiába kérdeztünk helyi szereplőket, több panziós még csak a pályázati lehetőségről sem hallott. Pedig a Bodrog Wellness tulajdonosa, Bágyi Péter, akit a tavasszal választottak meg a Szállodák és Éttermek Magyarországi Szövetsége észak-magyarországi vezetőjévé, akkor lelkesen beszélt a programban rejlő lehetőségekről. Más kérdés, hogy karrierje a szövetség élén tiszavirág-életűnek bizonyult, november elején ugyanis – bokros teendőire hivatkozva – le is köszönt. A tisztújítási ceremónia Mészáros egerszalóki Saliris szállójában zajlott, ahol a Hunguest Hotel Palota igazgatója, Ivacs Lajos lett az új vezető, ilyen minőségében pedig a Kisfaludy-program keretében történő költekezést is felügyeli a térségben.

Arra már Guller Zoltán, az MTÜ igazgatója mutatott rá egy hónapja, hogy a jövőben különösen a nagyobb, több mint 150 szobás szállodákra fordítanak kiemelt figyelmet. A tisztújító ceremónián viszont elhangzott: a felső-Tisza-vidéki és a nyírségi régióba tartozó szállodák sikertelenül pályáztak a Kisfaludy-program forrásaira, így – ha versenyben akarnak maradni – saját tartalékaikból, illetve bankhitelből kell majd finanszírozniuk a korszerűsítéseket, bővítéseket.

POZSGAI REBEKA