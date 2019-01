Jó egy éve Dél-Korea még egy északi atomtámadástól rettegett, de azóta Kim Dzsong Un, nem utolsósorban Trump amerikai elnökkel együtt megkomponált mosolyoffenzívájával, alaposan megváltoztatta a róla alkotott képet a Koreai-félsziget déli felén. Tavaly decemberben óriási kereskedelmi siker volt egy szépségápoló maszk. Ha egy nő feltette az arcára és a tükörbe nézett, Észak-Korea diktátora mosolygott vissza rá. 25 ezer darabot adtak el a 3 eurós kozmetikumból és a közösségi oldalakat elárasztották a Kim Dzsong Un maszkkal szépséget ápoló nők szelfijei. A terméket egyébként azzal a mondattal reklámozták, hogy „…az atomhoz hasonlítható hatású szépségjavító szer”. Óriási botrány lett, a maszkot ki kellett vonni a piacról.

Az ellenzők emlékeztettek rá, hogy Kim Dzsong Un emberek tízezreit tartja koncentrációs táborokban, politikai ellenfeleit hidegvérrel kivégezteti és meggyilkoltatta féltestvérét is. De volt más hasonló eset is: novemberben egy gyerekeknek szánt videójátékban szerepelt szimpatikus figuraként az északi diktátor. A világsajtóból mindenki számára ismert széles mosolyával, afféle „…a légynek sem ártó, szimpatikus, kissé telt kissrácként” mutatták be a dél-koreai vásárlóknak. Vették is, mint a cukrot, a videójátékot, amíg ezt is ki nem vonták a forgalomból. Mert a konzervatívok tiltakoztak. Szerintük a szöuli kormány egy sötét diktátor szimpatikusnak kozmetikázott imázsával él vissza. A bírálat annyiban nem volt alaptalan, hogy a videójátékot a köztelevízió ifjúsági csatornája szponzorálta. Sőt: ugyancsak a köztelevízióban kapott szót egy civilnek nevezett, de nyilvánvalóan északi finanszírozásból fenntartott szervezet vezetője is, aki „… szerény, szimpatikus és gazdaságilag sikeres vezetőnek” titulálta Kim Dzsong Unt.

Egy nemrég végzett közvélemény-kutatás szerint ma az északi vezér népszerűbb Dél-Koreában, mint Shinzo Abe japán kormányfő. A két ország ma szövetségesként néz szembe az észak-koreai katonai zsarolással. De a történelmi emlékek, a huszadik századi japán megszállás borzalmai még élénken élnek a mai dél-koreai nemzedékek emlékezetében is. Rövidtávon viszont amnéziába estek. Ezt nyilatkozta az RFI-nek egy szöuli egyetemista, amikor az áprilisi észak-déli csúcs keltette eufóriáról beszélt. Min Kjung azért hozzátette: Kim Dzsong Un dél-koreai népszerűsége csak addig fog tartani, amíg nem kezdi újra az atomrobbantásokat és a rakétakísérleteket. Mert apja és nagyapja is mindig kettős játékot űzött. Amikor az északi rezsimnek segélyekre, gazdasági együttműködésre volt szüksége, békülékenynek mutatkozott. De amikor nyeregben érezte magát, mindig a katonai zsaroláshoz folyamodott. Ez az USA-t csak elméletben érinti, Dél-Koreát viszont nagyon is konkrétan: még a hagyományos észak-koreai tüzérség is gyorsan rommá tudná lőni a határvonalhoz közel lévő Szöult. És ezt a lehetőséget „ …a mosolygós, a légynek sem ártó, kissé telt kissrác”, soha nem fogja elvetni. (via RFI)