[{"available":true,"c_guid":"e2cf1e59-262e-43c1-b553-fa2c49682e17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Levante az egyik játékos jogosulatlan szerepeltetésére hivatkozva hivatalos panaszt nyújtott be a Barcelonával szemben a Spanyol Labdarúgó-szövetséghez.","shortLead":"A Levante az egyik játékos jogosulatlan szerepeltetésére hivatkozva hivatalos panaszt nyújtott be a Barcelonával...","id":"20190118_barcelona_levante_kizaras_kiraly_kupa_chumi_eltiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2cf1e59-262e-43c1-b553-fa2c49682e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6943ac-2d9a-423f-adbc-6f60e9173dd5","keywords":null,"link":"/sport/20190118_barcelona_levante_kizaras_kiraly_kupa_chumi_eltiltas","timestamp":"2019. január. 18. 14:05","title":"Kizárhatják a Barcelonát a Király Kupából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e328d5-8132-41ae-a6e8-ef297844be59","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az Atlanti-óceán, az ultramaratoni távok és Grönland meghódítása után Rakonczay Gábor eljutott a Föld legdélebbi pontjára is, és – mint mondja – még csak most kezd az expedíciózásba úgy igazán belemelegedni. Az Antarktiszról néhány napja hazajött kalandorral a déli-sarki túra legélvezhetőbb részeiről, az embert próbáló kihívásairól és arról is beszélgettünk, hogy a nemzetközi elismerésért még a mostani teljesítményénél is nagyobbat kellene dobnia.","shortLead":"Az Atlanti-óceán, az ultramaratoni távok és Grönland meghódítása után Rakonczay Gábor eljutott a Föld legdélebbi...","id":"20190117_Rakonczay_Gabor_Az_egyetlen_veszelyforras_maga_az_ember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6e328d5-8132-41ae-a6e8-ef297844be59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a896d9-48de-4cea-a3a0-fe9cfe0484ad","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Rakonczay_Gabor_Az_egyetlen_veszelyforras_maga_az_ember","timestamp":"2019. január. 17. 10:50","title":"Rakonczay Gábor: Extrém helyzetekben az egyetlen veszélyforrás maga az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab52955-5c02-4a9c-a5e9-1aeb8c896547","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dugók hossza összesen 1,5 millió kilométer volt az ADAC német autóklub adatai szerint.","shortLead":"A dugók hossza összesen 1,5 millió kilométer volt az ADAC német autóklub adatai szerint.","id":"20190117_Tavaly_459_ezer_orat_ultek_dugoban_a_nemetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eab52955-5c02-4a9c-a5e9-1aeb8c896547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df03158f-d758-40ce-ba0c-60629d182881","keywords":null,"link":"/cegauto/20190117_Tavaly_459_ezer_orat_ultek_dugoban_a_nemetek","timestamp":"2019. január. 17. 20:32","title":"Tavaly 459 ezer órát ültek dugóban a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdffde6-4cbe-4c1f-b3a6-740186aefe1e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy nálunk alig ismert kínai autógyártó állította fel a legnagyobb autonóm autós parádé rekordját.","shortLead":"Egy nálunk alig ismert kínai autógyártó állította fel a legnagyobb autonóm autós parádé rekordját.","id":"20190116_onvezeto_auto_konvoj_kina_changan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bdffde6-4cbe-4c1f-b3a6-740186aefe1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb15dcb7-2c89-4e15-86a6-cb2b49d60f7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_onvezeto_auto_konvoj_kina_changan","timestamp":"2019. január. 16. 16:55","title":"55 sofőrnélküli autóból álló konvoj került be a Guinness-rekordok könyvébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kormányzati támogatással újít fel a Magyar Cserkészszövetség három ingatlant: Miskolcon, Kecskeméten, illetve Nagykovácsiban.","shortLead":"Kormányzati támogatással újít fel a Magyar Cserkészszövetség három ingatlant: Miskolcon, Kecskeméten, illetve...","id":"20190117_444_millio_forintot_ad_a_kormany_harom_cserkeszhazra_mert_a_fiatalok_folyton_online_vannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=012b3ad7-c760-4ed0-b9ca-ae112d6fc43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6a81a3-540c-4115-9176-b424dae9c735","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_444_millio_forintot_ad_a_kormany_harom_cserkeszhazra_mert_a_fiatalok_folyton_online_vannak","timestamp":"2019. január. 17. 17:55","title":"444 millió forintot ad a kormány három cserkészházra, mert a fiatalok folyton online vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da19de3f-d331-4836-9d06-24bf76846c12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kipusztulás fenyegeti a vadon termő kávéfajták több mint 60 százalékát a klímaváltozás miatt. A kutatók szerint a sokasodó rovarkártevők és az erdőirtás is közelebb visz minket egy kávé nélküli világhoz. ","shortLead":"Kipusztulás fenyegeti a vadon termő kávéfajták több mint 60 százalékát a klímaváltozás miatt. A kutatók szerint...","id":"20190117_kavecserje_kavefajta_arab_kave_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da19de3f-d331-4836-9d06-24bf76846c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9384594e-5597-408d-abdc-ccfbc8890809","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_kavecserje_kavefajta_arab_kave_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. január. 17. 15:33","title":"Megöli a kávét a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b97c3c3-e736-41ef-9166-3798b47c3904","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombatra országosan meghirdetett tiltakozás mellett szerdán Fehérváron is demonstrálnak.","shortLead":"A szombatra országosan meghirdetett tiltakozás mellett szerdán Fehérváron is demonstrálnak.","id":"20190116_Most_Szekesfehervaron_tuntetnek_a_rabszolgatorveny_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b97c3c3-e736-41ef-9166-3798b47c3904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeed1bd-7a14-4cb0-a39d-fdfebc6d5fd2","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Most_Szekesfehervaron_tuntetnek_a_rabszolgatorveny_ellen","timestamp":"2019. január. 16. 18:01","title":"Most Székesfehérváron tüntetnek a túlóratörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438546d0-c130-4291-8adb-344e82bf443b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vérbe fagyott holttestek szegélyezik a Vajdaságban született bérgyilkos, Dér Csaba útját. Legutóbb a gyanú szerint Belgrádban ölt meg hidegvérrel egy embert, emiatt az egész szerb rendőrség utána nyomoz, miközben a magyar hatóságok már tavaly novemberben nemzetközi körözést adtak ki ellene.","shortLead":"Vérbe fagyott holttestek szegélyezik a Vajdaságban született bérgyilkos, Dér Csaba útját. Legutóbb a gyanú szerint...","id":"20190117_A_gyilkos_aki_az_aldozatai_szemebe_nez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=438546d0-c130-4291-8adb-344e82bf443b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c395c0-7bab-4680-adcc-fd83d84ba945","keywords":null,"link":"/vilag/20190117_A_gyilkos_aki_az_aldozatai_szemebe_nez","timestamp":"2019. január. 17. 14:30","title":"A gyilkos, aki az áldozatai szemébe néz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]