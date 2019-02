Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1942aa10-a2a1-4c80-b875-98d1b4e1bc02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a telefonok kijelzője egyre több mindennek képes ellenállni, egy problémát továbbra sem sikerült orvosolni. Azt, hogy úgy lehessen rágcsálnivalót fogyasztani, hogy a képernyő közben nem lesz sem morzsás, sem maszatos. Ígéretes próbálkozásokból azonban nem egy van, ezekből szemezgettünk.","shortLead":"Bár a telefonok kijelzője egyre több mindennek képes ellenállni, egy problémát továbbra sem sikerült orvosolni. Azt...","id":"20190214_zsiros_maszatos_kijelzo_eves_kozbeni_mobilozas_okostelefon_chips","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1942aa10-a2a1-4c80-b875-98d1b4e1bc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4060c968-5106-4457-8134-8b461a4a55b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_zsiros_maszatos_kijelzo_eves_kozbeni_mobilozas_okostelefon_chips","timestamp":"2019. február. 14. 14:33","title":"Itt az emberiség újabb nagy találmánya: az egykezes chips","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem kell félni, a szó nem száll el, az írás is megmarad.","shortLead":"Nem kell félni, a szó nem száll el, az írás is megmarad.","id":"20190214_Marciustol_laponkent_tepik_ki_a_boltosok_a_vasarlok_konyvebe_irt_bejegyzeseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc2fea0-340d-4711-8a57-fbef142367a4","keywords":null,"link":"/kkv/20190214_Marciustol_laponkent_tepik_ki_a_boltosok_a_vasarlok_konyvebe_irt_bejegyzeseket","timestamp":"2019. február. 14. 06:45","title":"Márciustól laponként tépik ki a boltosok a vásárlók könyvébe írt bejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idén 100 éves Bálint György a főváros XVI. kerületében lehetett volna díszpolgár. Nem lett.","shortLead":"Az idén 100 éves Bálint György a főváros XVI. kerületében lehetett volna díszpolgár. Nem lett.","id":"20190214_A_Fidesz_leszavazta_Balint_gazda_diszpolgarsagat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136cf0ee-c308-42d6-9884-f3b68664bad4","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_A_Fidesz_leszavazta_Balint_gazda_diszpolgarsagat","timestamp":"2019. február. 14. 15:41","title":"A Fidesz leszavazta Bálint gazda díszpolgárságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82654539-0bd3-4cb9-bc29-db614736dccc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pályázat és kérelem nélkül kapott 681 millió forintot a kormánytól a Balaton-parti város, ahol éppen frakcióülést tartott a Fidesz.","shortLead":"Pályázat és kérelem nélkül kapott 681 millió forintot a kormánytól a Balaton-parti város, ahol éppen frakcióülést...","id":"20190215_Szazmilliokat_kapott_sportfejlesztesre_Balatonalmadi_alighogy_veget_ert_ott_a_Fideszgyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82654539-0bd3-4cb9-bc29-db614736dccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8354a3-b10b-440d-b0f8-6cfc467a62d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_Szazmilliokat_kapott_sportfejlesztesre_Balatonalmadi_alighogy_veget_ert_ott_a_Fideszgyules","timestamp":"2019. február. 15. 10:07","title":"Százmilliókat kapott sportfejlesztésre Balatonalmádi, alighogy véget ért ott a Fidesz-gyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fbeb21b-3c74-48eb-9e32-de245ed7cfdd","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Kerékgyártó István a 2010-es évek Magyarországáról ad kíméletlen látleletet a Hurok című darabjában. Szerinte az elmúlt nyolc évből azt lehet leszűrni, hogy nyalással, kapcsolatokkal lehet érvényesülni.\r

","shortLead":"Kerékgyártó István a 2010-es évek Magyarországáról ad kíméletlen látleletet a Hurok című darabjában. Szerinte az elmúlt...","id":"20190214_Egy_szuk_elit_es_a_haverjai_vilagaban_elunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fbeb21b-3c74-48eb-9e32-de245ed7cfdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961adbff-7a2f-4bb2-95dd-80b1a83adc18","keywords":null,"link":"/kultura/20190214_Egy_szuk_elit_es_a_haverjai_vilagaban_elunk","timestamp":"2019. február. 14. 13:34","title":"„Egy szűk elit és a haverjai világában élünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc4d1a1-5b1a-4752-80c5-3e840d4c7d20","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Takarék Csoport központi bankját keresztelik át egy rendkívüli közgyűlésen született döntés értelmében.","shortLead":"A Takarék Csoport központi bankját keresztelik át egy rendkívüli közgyűlésen született döntés értelmében.","id":"20190214_takarekbank_mtb_zrt_nevvaltas_atnevezes_kozgyules_takarekszovetkezetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abc4d1a1-5b1a-4752-80c5-3e840d4c7d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359ed384-fb0a-4864-bf2b-d28087e941db","keywords":null,"link":"/kkv/20190214_takarekbank_mtb_zrt_nevvaltas_atnevezes_kozgyules_takarekszovetkezetek","timestamp":"2019. február. 14. 11:45","title":"Nevet vált egy magyar bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c436c2c-9c9e-4597-acc4-896a8ffb9f49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nyári gumikkal, kizárólag románul beszélő sofőrökkel, törött karosszériaelemekkel, szervezők nélkül indultak útnak a Suli Sí és a Travelex franciaországi sítáborának buszai magyar utasokkal. Az utazást szervező cég tulajdonosának úgy tűnik, már korábban is volt hasonló miatt problémája. ","shortLead":"Nyári gumikkal, kizárólag románul beszélő sofőrökkel, törött karosszériaelemekkel, szervezők nélkül indultak útnak...","id":"20190215_Francia_sitabor_roman_buszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c436c2c-9c9e-4597-acc4-896a8ffb9f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a4fb23-ddc1-4e0b-bf49-a16392fb2faf","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190215_Francia_sitabor_roman_buszok","timestamp":"2019. február. 15. 09:48","title":"Rémálom volt egy francia sítáboros út egy magyar csoportnak, de kárpótlás nem jár nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72018ade-ab63-4912-aee2-06df78a8cd36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először láthatjuk a hamarosan érkező Samsung Galaxy S10+-t olyan videón, amelyen valaki már a kezében tartja a készüléket.","shortLead":"Először láthatjuk a hamarosan érkező Samsung Galaxy S10+-t olyan videón, amelyen valaki már a kezében tartja...","id":"20190214_samsung_galaxy_s10_plus_kiszivargott_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72018ade-ab63-4912-aee2-06df78a8cd36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288f69ea-f4bd-4aed-b2db-f4e9684b7b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_samsung_galaxy_s10_plus_kiszivargott_video","timestamp":"2019. február. 14. 13:33","title":"Kiszivárgott egy videó, először látni a végleges Samsung Galaxy S10+-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]