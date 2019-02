Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel háromszoros az árkülönbség a kontinens legolcsóbb és legdrágább üzemanyagai között.","shortLead":"Közel háromszoros az árkülönbség a kontinens legolcsóbb és legdrágább üzemanyagai között.","id":"20190225_191_forint_europa_legolcsobb_benzine_de_van_ahol_523_forint_egy_liter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32bb36c-ff3b-4fda-9220-469392a9e547","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_191_forint_europa_legolcsobb_benzine_de_van_ahol_523_forint_egy_liter","timestamp":"2019. február. 25. 06:41","title":"191 forint Európa legolcsóbb benzine, de van, ahol 523 forint egy liter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Leginkább azokban az európai országokban ugrott meg az oltásszkeptikusok aránya, ahol a legtöbb szavazatot kapták a populista pártok – állítják a The Guardian című brit lapban ismertetett kutatás szerzői, akik szerint a tanulmánynak konkrét haszna is van: a tudósok és orvosok a populista pártok népszerűségének megfigyelésével előre felkészülhetnek az oltásellenesek táborának kiszélesedésére és a különféle járványos betegségek, például a kanyaró terjedésére.","shortLead":"Leginkább azokban az európai országokban ugrott meg az oltásszkeptikusok aránya, ahol a legtöbb szavazatot kapták...","id":"20190225_Ott_no_a_leggyorsabban_a_kanyarosok_szama_ahol_erosek_a_populistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0533ea1-483b-4afc-8c40-79f2d2ce3996","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_Ott_no_a_leggyorsabban_a_kanyarosok_szama_ahol_erosek_a_populistak","timestamp":"2019. február. 25. 16:46","title":"Ott nő a leggyorsabban a kanyarósok száma, ahol erősek a populisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89906e8b-f2f9-48b4-bff5-70c7f49a5b3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Tiszta levegőt! feliratú molinót feszítettek ki a szobron. ","shortLead":"Egy Tiszta levegőt! feliratú molinót feszítettek ki a szobron. ","id":"20190226_A_Greenpeace_aktivistai_felmasztak_a_Gellerthegyi_Szabadsagszoborra_hogy_a_legszennyezettseg_ellen_tiltakozzanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89906e8b-f2f9-48b4-bff5-70c7f49a5b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47def4bb-3ed3-481d-865d-0911d2d9f1f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_A_Greenpeace_aktivistai_felmasztak_a_Gellerthegyi_Szabadsagszoborra_hogy_a_legszennyezettseg_ellen_tiltakozzanak","timestamp":"2019. február. 26. 08:54","title":"A Szabadság-szoborra feszített molinóval tiltakozik a Greenpeace a légszennyezettség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a74ed3b-56b2-4af3-93cb-5069f46af7b1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Péni István kvótát szerzett a 2020-as tokiói olimpiára vasárnap az Újdelhiben zajló sportlövő-világkupán, melyen megnyerte a férfiak kisöbű szabadpuska 3x40 lövéses összetett számát.","shortLead":"Péni István kvótát szerzett a 2020-as tokiói olimpiára vasárnap az Újdelhiben zajló sportlövő-világkupán, melyen...","id":"20190224_Peni_Istvan_aranyermet_szerzett_a_sportlovovilagkupan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a74ed3b-56b2-4af3-93cb-5069f46af7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bc5d96-bf0d-4cf0-a4bf-691e11ac6c69","keywords":null,"link":"/sport/20190224_Peni_Istvan_aranyermet_szerzett_a_sportlovovilagkupan","timestamp":"2019. február. 24. 10:58","title":"Péni István aranyérmet szerzett a sportlövő-világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e60832d3-2c16-4d7c-ba7a-7b60a97dd28e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Stand, Széll Tamás és Szulló Szabina csupán fél éve nyitott fine dining étterme kapta a Volkswagen-Dining Guide Év Étterme díjat.","shortLead":"A Stand, Széll Tamás és Szulló Szabina csupán fél éve nyitott fine dining étterme kapta a Volkswagen-Dining Guide Év...","id":"20190225_szell_tamas_szullo_szabina_stand_legjobb_etterem_2018","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e60832d3-2c16-4d7c-ba7a-7b60a97dd28e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e6f900-b9e2-41d7-9ed0-73d1d88ee959","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_szell_tamas_szullo_szabina_stand_legjobb_etterem_2018","timestamp":"2019. február. 25. 21:25","title":"Széll Tamáséké lett az év étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kimaradt az összeállításból, amelyben az elmúlt egy év filmes halottaira emlékeztek.","shortLead":"Kimaradt az összeállításból, amelyben az elmúlt egy év filmes halottaira emlékeztek.","id":"20190225_Andy_Vajnarol_megfeledkeztek_az_Oscargalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71d78e7-0dc8-4aa9-9740-c41960e675a4","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Andy_Vajnarol_megfeledkeztek_az_Oscargalan","timestamp":"2019. február. 25. 07:23","title":"Andy Vajnáról megfeledkeztek az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6758a001-2fa4-4575-bf99-941113347d89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lezuhant az Amazon teherszállító repülőgépe három fővel a fedélzetén a texasi Houston mellett.","shortLead":"Lezuhant az Amazon teherszállító repülőgépe három fővel a fedélzetén a texasi Houston mellett.","id":"20190224_Senki_sem_elhette_tul_az_Amazon_gepenek_texasi_tragediajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6758a001-2fa4-4575-bf99-941113347d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c576cdf-dfea-4719-85e3-6caabded22d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Senki_sem_elhette_tul_az_Amazon_gepenek_texasi_tragediajat","timestamp":"2019. február. 24. 16:51","title":"Senki sem élhette túl az Amazon gépének texasi tragédiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a1dd3b-fc82-49af-a313-35b6d8df7d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg az illegális fémkeresőzés a lelőhelyet és az ország közös értékeit pusztítja, a legális gazdagítja. Arra is van példa, hogy egy múzeum fizet a fémkeresőnek.","shortLead":"Míg az illegális fémkeresőzés a lelőhelyet és az ország közös értékeit pusztítja, a legális gazdagítja. Arra is van...","id":"20190225_Szigoruak_a_szabalyok_de_lehet_femkeresozni_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45a1dd3b-fc82-49af-a313-35b6d8df7d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a158e7-88ef-4d50-8368-c9056adcc5aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Szigoruak_a_szabalyok_de_lehet_femkeresozni_Magyarorszagon","timestamp":"2019. február. 25. 10:41","title":"Szigorúak a szabályok, de lehet fémkeresőzni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]