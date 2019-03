Átlagosan 7 és fél év alatt fizetik vissza tartozásukat a diákhitelesek

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán Hajabusza-2 már korábban is küldött haza fotókat és videót a Földtől 340 millió kilométerre lévő Ryugu aszteroidáról, ezúttal pedig a történelmi landolásról tettek közzé a felvételt.","shortLead":"A japán Hajabusza-2 már korábban is küldött haza fotókat és videót a Földtől 340 millió kilométerre lévő Ryugu...","id":"20190306_hajabusza_2_ryugu_japan_urszonda_landolas_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9bebcd5-ebd7-4428-a41b-efe9dd3b1d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"205f6c8c-c767-44cf-91dc-08f3f52bd7eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_hajabusza_2_ryugu_japan_urszonda_landolas_video","timestamp":"2019. március. 06. 18:33","title":"Videón a történelmi pillanat: így landolt a száguldó aszteroidán a japánok űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a52399-134f-4d9a-a334-397adc44e050","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új szórólapokat adtak ki a XV. kerületi ellenzéki pártok, melyeken elmagyarázzák, a Fidesz megfúrta a közalkalmazottak béremelésére vonatkozó ellenzéki javaslatot a kerületben.","shortLead":"Új szórólapokat adtak ki a XV. kerületi ellenzéki pártok, melyeken elmagyarázzák, a Fidesz megfúrta a közalkalmazottak...","id":"20190306_Fideszesekre_cserelte_Sorost_es_Junckert_a_lejarato_plakatokon_a_XV_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33a52399-134f-4d9a-a334-397adc44e050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878a3969-c665-4ddd-929a-47b156dfeaf2","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Fideszesekre_cserelte_Sorost_es_Junckert_a_lejarato_plakatokon_a_XV_kerulet","timestamp":"2019. március. 06. 11:12","title":"Fideszesekre cserélte Sorost és Junckert új szórólapjain a XV. kerületi ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523851a3-af40-485b-ad9c-2ec2615db13a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két súlyos sebezhetőségre is rábukkantak biztonsági kutatók az egyik igen népszerű androidos fájlmegosztó appban. A fejlesztők meglehetősen furcsán reagáltak.","shortLead":"Két súlyos sebezhetőségre is rábukkantak biztonsági kutatók az egyik igen népszerű androidos fájlmegosztó appban...","id":"20190306_shareit_androidos_app_biztonsagi_resek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=523851a3-af40-485b-ad9c-2ec2615db13a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9240393d-1099-4a6a-afbd-776bcfd98590","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_shareit_androidos_app_biztonsagi_resek","timestamp":"2019. március. 06. 10:03","title":"Frissítsen, ha még nem tette: fájlokat lophatnak egy népszerű androidos alkalmazásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint megbízható szakértői elemzések figyelmeztetnek erre. Gulyás Gergely egy mondatban elvetette Matolcsy vesszőparipáját, az egy számjegyű szja-t is.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint megbízható szakértői elemzések figyelmeztetnek erre. Gulyás Gergely...","id":"20190307_Gulyas_szeptemberben_valsag_torhet_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b524e869-8ece-4753-8317-a88f2c780df2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Gulyas_szeptemberben_valsag_torhet_ki","timestamp":"2019. március. 07. 12:52","title":"Gulyás: Szeptemberben kisebb válság törhet ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung állítólag azon mesterkedik, hogy ingyen kijelzőcserét biztosítson mindenkinek, aki megvásárolja az összehajtható és igen drága Galaxy Foldot. Ha ez igaz, a felhasználók olyan védelemben részesülhetnek, ami nem túl gyakori a mobilpiacon.","shortLead":"A Samsung állítólag azon mesterkedik, hogy ingyen kijelzőcserét biztosítson mindenkinek, aki megvásárolja...","id":"20190307_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_kijelzocsere_huawei_mate_x","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533f1640-3913-42b4-86f0-adae738af14d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_kijelzocsere_huawei_mate_x","timestamp":"2019. március. 07. 14:03","title":"Bárcsak minden telefonjánál azt csinálná a Samsung, amit a Foldnál tervez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dd1c3b-fbf8-4b58-a88f-eb02461783c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Oppo Indiában mutatta be két új mobilját, az F11-et és az F11 Prót. Utóbbiba építették be a tavalyi év legmenőbb mobilos újdonságát, a keretből előbújó szelfikamerát.","shortLead":"A kínai Oppo Indiában mutatta be két új mobilját, az F11-et és az F11 Prót. Utóbbiba építették be a tavalyi év...","id":"20190306_oppo_f11_oppo_f11_pro_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8dd1c3b-fbf8-4b58-a88f-eb02461783c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a9c490-1ca9-4b6b-bd38-d23dbfaa3145","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_oppo_f11_oppo_f11_pro_okostelefon","timestamp":"2019. március. 06. 08:33","title":"48 megapixeles, keretből előbújó kamerával jött meg az Oppo új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888f7f91-6d0a-4795-ac61-b56799eafebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitóeseménye egy kétórás szentmise lesz, ahová tömegével várják az elsőáldozókat. A gyerekeknek nem lesz egyszerű a történet: a kezdés előtt egy órával már el kell foglalni a helyeket, tehát összesen három órát fognak a stadionban tölteni. A résztvevőket ingyenes vonat- és buszjáratokkal szállítják a stadionba.\r

\r

","shortLead":"A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitóeseménye egy kétórás szentmise lesz, ahová tömegével várják...","id":"20190306_Tomeges_elsoaldozas_lesz_a_uj_Puskas_Stadionban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=888f7f91-6d0a-4795-ac61-b56799eafebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c70124e-08c0-4038-802b-74d8cd904956","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Tomeges_elsoaldozas_lesz_a_uj_Puskas_Stadionban","timestamp":"2019. március. 06. 15:16","title":"Tömeges elsőáldozás lesz a új Puskás Stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Vádat emeltek a honvédség egy dolgozója ellen, aki műszaki ellenőrként kenőpénzt kért.","shortLead":"Vádat emeltek a honvédség egy dolgozója ellen, aki műszaki ellenőrként kenőpénzt kért.","id":"20190306_Ketszer_otmillio_forint_kenopenzt_kert_el_egy_korrupt_muszaki_ellenor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1e0369-5b6b-4522-8bf2-ad90ed7219dc","keywords":null,"link":"/kkv/20190306_Ketszer_otmillio_forint_kenopenzt_kert_el_egy_korrupt_muszaki_ellenor","timestamp":"2019. március. 06. 08:54","title":"Kétszer ötmillió forint kenőpénzt kért el egy korrupt műszaki ellenőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]