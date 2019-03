Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95075fc6-1106-4f42-a929-de37a33dab63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a baloldal nyer a vitával a Fidesz szövetségese szerint.","shortLead":"Csak a baloldal nyer a vitával a Fidesz szövetségese szerint.","id":"20190308_EPPkizaras_az_RMDSZ_a_Fidesz_mellett_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95075fc6-1106-4f42-a929-de37a33dab63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa50275f-6a88-4f54-ad0d-fb2761a64bc5","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_EPPkizaras_az_RMDSZ_a_Fidesz_mellett_van","timestamp":"2019. március. 08. 09:33","title":"EPP-kizárás: az RMDSZ a Fidesz mellett van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cece4bd-3722-4668-9ee9-c677202fe29f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy pillanatra úgy tűnt, hogy veszélyben van a műsorvezető, de ő higgadtan tűrte az énekes kirohanását.","shortLead":"Egy pillanatra úgy tűnt, hogy veszélyben van a műsorvezető, de ő higgadtan tűrte az énekes kirohanását.","id":"20190307_Megdobbento_kep_orokiti_meg_az_R_Kellyinterju_legerosebb_pillanatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cece4bd-3722-4668-9ee9-c677202fe29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7e9104-118b-4c8c-8803-2f056858f5f6","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Megdobbento_kep_orokiti_meg_az_R_Kellyinterju_legerosebb_pillanatat","timestamp":"2019. március. 07. 11:23","title":"Megdöbbentő kép örökíti meg az R Kelly-interjú legerősebb pillanatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e754a1c-7a45-4f98-a681-660dc75a4e23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem indul az őszi önkormányzati választáson Geiger Ferenc, aki huszonöt éve polgármester Soroksáron.","shortLead":"Nem indul az őszi önkormányzati választáson Geiger Ferenc, aki huszonöt éve polgármester Soroksáron.","id":"20190307_Visszavonul_a_legregebb_ota_hivatalban_levo_budapesti_keruleti_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e754a1c-7a45-4f98-a681-660dc75a4e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4f2684-d8b8-4288-9dcc-330355d73bac","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Visszavonul_a_legregebb_ota_hivatalban_levo_budapesti_keruleti_polgarmester","timestamp":"2019. március. 07. 17:58","title":"Visszavonul a legrégebb óta hivatalban lévő budapesti kerületi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem ez az első ilyen eset ma, korábban egy metróállomáson is intézkedni kellett.\r

","shortLead":"A streamingszolgáltató szerdán jelentette be, hogy megszerezte a Nobel-díjas Gabriel García Márquez regényének...","id":"20190306_sorozatot_forgat_a_szaz_ev_maganybol_a_netflix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d899e951-f7ee-4593-92f1-54365ef373a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507a3819-e31d-47c5-ba27-29534b5470b5","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_sorozatot_forgat_a_szaz_ev_maganybol_a_netflix","timestamp":"2019. március. 06. 17:59","title":"Sorozatot forgat a Száz év magányból a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Beolvad a Konzum az Opus Globalba.","shortLead":"Beolvad a Konzum az Opus Globalba.","id":"20190307_Itt_a_bejelentes_osszeolvad_Meszaros_Lorinc_ket_nagy_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb4fb5c-15ed-4228-a663-3cc8b05a69cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Itt_a_bejelentes_osszeolvad_Meszaros_Lorinc_ket_nagy_cege","timestamp":"2019. március. 07. 19:42","title":"Itt a bejelentés: összeolvad Mészáros Lőrinc két nagy cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, aki szeretné biztonságban tudni a Galaxy S10-en vagy S10+-on tárolt adatait, az jobban jár, ha az ujjlenyomat-olvasót használja.","shortLead":"Úgy tűnik, aki szeretné biztonságban tudni a Galaxy S10-en vagy S10+-on tárolt adatait, az jobban jár, ha...","id":"20190307_samsung_galaxy_s10_galaxy_s10_plus_2d_arcfelismeres_okostelefon_feloldasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5b67be-fd6d-42c3-a1b9-8b99b232e98c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_samsung_galaxy_s10_galaxy_s10_plus_2d_arcfelismeres_okostelefon_feloldasa","timestamp":"2019. március. 07. 09:33","title":"Baj van: egyetlen fényképpel is fel lehet törni a Samsung új csúcsmobiljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai távközlési vállalat azért indított pert az Egyesült Államok szövetségi kormánya ellen, mert szerinte Washington alkotmányellenesen korlátozza üzleti tevékenységét.","shortLead":"A kínai távközlési vállalat azért indított pert az Egyesült Államok szövetségi kormánya ellen, mert szerinte Washington...","id":"20190307_per_amerikai_egyesult_allamok_huawei_betiltas_korlatozas_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cecb52d-3ed9-40e9-8745-0acf375c6fa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_per_amerikai_egyesult_allamok_huawei_betiltas_korlatozas_donald_trump","timestamp":"2019. március. 07. 05:11","title":"Beperelte az Egyesült Államokat a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]