Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Egyébként gomolyfelhős, napos időre számíthatunk.","shortLead":"Egyébként gomolyfelhős, napos időre számíthatunk.","id":"20190312_idojaras_marcius_masodik_het_kedd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8ae934-3c3c-4d24-b480-dd4426da57de","keywords":null,"link":"/idojaras/20190312_idojaras_marcius_masodik_het_kedd","timestamp":"2019. március. 12. 05:13","title":"Nem értek még véget a szeles napok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35452124-8a45-4317-84f7-790a92345ccf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Siker, siker, siker, Szijjártó Péter diadalittasan számolt be a magyar-laoszi külgazdasági sikerekről, de a számok alapján enyhe túlzás a keleti nyitás áttöréséről beszélni.\r

\r

","shortLead":"Siker, siker, siker, Szijjártó Péter diadalittasan számolt be a magyar-laoszi külgazdasági sikerekről, de a számok...","id":"20190311_Szijjarto_elkepeszto_sikerkent_probalja_meg_eladni_a_laoszi_terjeszkedesunket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35452124-8a45-4317-84f7-790a92345ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce39638e-abfd-4ed4-b9bc-76a609d8c7d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Szijjarto_elkepeszto_sikerkent_probalja_meg_eladni_a_laoszi_terjeszkedesunket","timestamp":"2019. március. 11. 12:49","title":"Szijjártó elképesztő sikerként próbálja meg eladni a laoszi terjeszkedésünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség most annyit közölt, senkit nem terveznek kihallgatni Magyarországon. ","shortLead":"Az ügyészség most annyit közölt, senkit nem terveznek kihallgatni Magyarországon. ","id":"20190311_Egy_eve_nem_zartak_le_a_nyomozast_Semjen_sved_vadaszatanak_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbd5335-d9a3-4f58-8b4f-668abb580f53","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Egy_eve_nem_zartak_le_a_nyomozast_Semjen_sved_vadaszatanak_ugyeben","timestamp":"2019. március. 11. 11:46","title":"Egy éve tart a nyomozás Semjén svéd vadászatának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f6dd9b-9cb1-44b6-99cf-1d822a28b743","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre inkább választási témává válik Izraelben a marihuánahasználat engedélyezésének az ügye, s a liberalizálást sürgető és emiatt egyre népszerűbbé váló ultranacionalista párt játszhatja a mérleg nyelvének szerepét az április 9-ei parlamenti választás utáni koalíciós tárgyalások során.","shortLead":"Egyre inkább választási témává válik Izraelben a marihuánahasználat engedélyezésének az ügye, s a liberalizálást...","id":"20190312_A_marihuana_is_donthet_az_izraeli_valasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2f6dd9b-9cb1-44b6-99cf-1d822a28b743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa30537f-6ebc-41d9-aa0f-5989c2fe2767","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_A_marihuana_is_donthet_az_izraeli_valasztason","timestamp":"2019. március. 12. 15:57","title":"A marihuána (is) dönthet az izraeli választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2f9e5a-9959-45a3-8b25-8cdc793ecdde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A póni gazdája egy ötéves kislány, a féltestvére volt az egyik lótolvaj. ","shortLead":"A póni gazdája egy ötéves kislány, a féltestvére volt az egyik lótolvaj. ","id":"20190312_Csaladtag_vitte_el_az_ellopott_ponit_drogot_kert_erte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb2f9e5a-9959-45a3-8b25-8cdc793ecdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c8f45b-1e55-4d87-a160-aa4bdc2fec07","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Csaladtag_vitte_el_az_ellopott_ponit_drogot_kert_erte","timestamp":"2019. március. 12. 11:16","title":"Családtag lopta el a pónit, drogot kért érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9904aad-cf63-4d4e-a0e1-00e1d2cd8a5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindenki a sorban áll, de egy nem. Ez tulajdonképpen életfelfogás, szemléletmód egyes autósoknál. Néha nem jön be, mint itt.","shortLead":"Mindenki a sorban áll, de egy nem. Ez tulajdonképpen életfelfogás, szemléletmód egyes autósoknál. Néha nem jön be, mint...","id":"20190312_autos_video_bentley_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9904aad-cf63-4d4e-a0e1-00e1d2cd8a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee6f5a5-4f50-4b7d-95ac-cf96443ac007","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_autos_video_bentley_oroszorszag","timestamp":"2019. március. 12. 09:14","title":"Néha még a Bentley-vel is be kell állni a sorba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ff26cd-7ce1-4af0-a667-b6382184a386","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Star Wars első része, a Baljós árnyak legendás fogatversenyeit élhetik át azok, akik letöltik az alábbi, feljavított grafikával rendelkező Podracert.","shortLead":"A Star Wars első része, a Baljós árnyak legendás fogatversenyeit élhetik át azok, akik letöltik az alábbi, feljavított...","id":"20190311_star_wars_episode_1_racer_podracer_jatek_unreal_engine_4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42ff26cd-7ce1-4af0-a667-b6382184a386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba856340-7da5-4cae-ab2a-55a800f51298","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_star_wars_episode_1_racer_podracer_jatek_unreal_engine_4","timestamp":"2019. március. 11. 19:03","title":"Valaki újraprogramozta az egyik legjobb Star Wars-játékot, most ön is ingyen letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal a bordeaux-i rajongók maradtak produkció nélkül.","shortLead":"Ezúttal a bordeaux-i rajongók maradtak produkció nélkül.","id":"20190311_Nicki_Minaj_ujabb_koncertet_mondott_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f8dbeb4-522f-4bc1-ac67-3efea0f58811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5429df-dea1-43e8-94c8-ac4b6626d83d","keywords":null,"link":"/elet/20190311_Nicki_Minaj_ujabb_koncertet_mondott_le","timestamp":"2019. március. 11. 09:33","title":"Nicki Minaj újabb koncertet mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]