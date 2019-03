Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7299e1b-9546-4573-86f3-f9224670bcb1","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A múlt héten derült ki, hogy őrizetbe vették a legnagyobb magyarországi vágóhíd egyik tulajdonosát, de azóta sem lehet tudni, hogy pontosan mi után nyomoznak a hatóságok. A hazai sertéspiaci szereplők valószínűleg nem fognak keseregni, ha bedől az „olasz” cége. A vágóhídon is tudnak a nyomozásról, de a munka folyik tovább.","shortLead":"A múlt héten derült ki, hogy őrizetbe vették a legnagyobb magyarországi vágóhíd egyik tulajdonosát, de azóta sem lehet...","id":"20190311_Nagy_a_csend_a_lebukott_olasz_husos_ceg_korul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7299e1b-9546-4573-86f3-f9224670bcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7567bdc1-aebf-4d3d-a32e-79e6cae99925","keywords":null,"link":"/kkv/20190311_Nagy_a_csend_a_lebukott_olasz_husos_ceg_korul","timestamp":"2019. március. 11. 17:30","title":"Nagy a hallgatás az őrizetbe vett olasz húsos vállalkozóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec5786d-1621-4dfd-b2e4-3662ffb1f4c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelek szerint nem terrorcselekmény, hanem baleset történt vasárnap délelőtt Stockholm belvárosában, amikor felrobbant és kigyulladt egy helyi busz - jelentette a helyi sajtó.","shortLead":"A jelek szerint nem terrorcselekmény, hanem baleset történt vasárnap délelőtt Stockholm belvárosában, amikor felrobbant...","id":"20190310_Felrobbant_es_kigyulladt_egy_csuklos_busz_Stockholmban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fec5786d-1621-4dfd-b2e4-3662ffb1f4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5adaa404-a2c8-4c35-b11d-d9b717e96774","keywords":null,"link":"/vilag/20190310_Felrobbant_es_kigyulladt_egy_csuklos_busz_Stockholmban","timestamp":"2019. március. 10. 14:24","title":"Felrobbant és lángba borult egy csuklós busz Stockholm belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9444d341-591f-4915-9c1a-507608ba4dd2","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"„Túlzás azt állítani, hogy Vera én vagyok” – formálta át a flaubert-i szállóigét a szerző, de gyerekkori szorongásait átadta a vállán nagy súlyt cipelő kislány hősének.","shortLead":"„Túlzás azt állítani, hogy Vera én vagyok” – formálta át a flaubert-i szállóigét a szerző, de gyerekkori szorongásait...","id":"201910__grecso_krisztian__mardoso_feltekenyseg__lirai_zarszo__gyerekszerelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9444d341-591f-4915-9c1a-507608ba4dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30c4533-3944-44ab-ac4d-7cbe1f541abd","keywords":null,"link":"/kultura/201910__grecso_krisztian__mardoso_feltekenyseg__lirai_zarszo__gyerekszerelem","timestamp":"2019. március. 10. 16:30","title":"Grecsó Krisztián új regényében is lassan hámlanak le a talányok a lappangó titokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1492d4f6-0ce0-413a-ad18-644f1827d233","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Indian Wells-i tenisztornán egyesben folytathatja. ","shortLead":"Indian Wells-i tenisztornán egyesben folytathatja. ","id":"20190310_Kiesett_parosban_Fucsovics","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1492d4f6-0ce0-413a-ad18-644f1827d233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221ac76a-47da-4874-8f17-1bfd62d0486c","keywords":null,"link":"/sport/20190310_Kiesett_parosban_Fucsovics","timestamp":"2019. március. 10. 12:05","title":"Kiesett párosban Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ba93f4-0df4-4ccb-bdaa-40a12c94d35a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mondta Orbán Viktor, miközben kitüntette a Szejm korelnökét. ","shortLead":"Mondta Orbán Viktor, miközben kitüntette a Szejm korelnökét. ","id":"20190310_Aki_falakat_akar_bontani_annak_elobb_el_kell_menni_a_falig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20ba93f4-0df4-4ccb-bdaa-40a12c94d35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268defe8-fb2a-41ff-9463-9007667c6737","keywords":null,"link":"/itthon/20190310_Aki_falakat_akar_bontani_annak_elobb_el_kell_menni_a_falig","timestamp":"2019. március. 10. 15:20","title":"„Aki falakat akar bontani, annak előbb el kell menni a falig”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11014c2-d844-4b3f-9be0-7c662e5557b0","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"hetilap","description":"A lakosság háromnegyede értékeli úgy, hogy az országnak a függetlenséget és a jólétet hozta el a 64 éve vállalt semlegesség, ezért nagy merészség egy politikustól, ha kritizálni mert azt.","shortLead":"A lakosság háromnegyede értékeli úgy, hogy az országnak a függetlenséget és a jólétet hozta el a 64 éve vállalt...","id":"201910__osztrak_semlegesseg__kibuvok__fekezett_fegyverkezes__nem_engedik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b11014c2-d844-4b3f-9be0-7c662e5557b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b72d4c7-cd3a-4a32-8f3c-e5cb0cb23e77","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.10/201910__osztrak_semlegesseg__kibuvok__fekezett_fegyverkezes__nem_engedik","timestamp":"2019. március. 10. 16:00","title":"Többen már \"temetnék\", de a semlegesség továbbra is az osztrák nemzeti identitás része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76161c47-a5ff-4b67-814e-07bc0c9fdbd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brutális játékok eddig is készültek, azonban a Rape Day-nek minden korábbinál nagyobb népharagot sikerült szítania. A kiadását tervező Steam épp ezért úgy döntött, eláll a projekttől, igaz, kellett néhány nap, mire erre a döntésre jutottak.","shortLead":"Brutális játékok eddig is készültek, azonban a Rape Day-nek minden korábbinál nagyobb népharagot sikerült szítania...","id":"20190310_rape_day_videojatek_nemi_eroszak_steam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76161c47-a5ff-4b67-814e-07bc0c9fdbd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d340bc-72ba-4866-b795-52a53d502a21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_rape_day_videojatek_nemi_eroszak_steam","timestamp":"2019. március. 10. 17:03","title":"Győzött a népharag, nem adják ki a nők megerőszakolásáról szóló játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elkövető életfogytiglant kapott, de ez Belgiumban 20 és 35 év közötti szabadságvesztést jelent valójában, ami jó magaviselet miatt jelentősen rövidülhet is. Az ügy azért kiemelt jelentőségű, mert ez volt az első európai területen elkövetett terrortámadás, amelyet az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalt magára.\r

","shortLead":"Az elkövető életfogytiglant kapott, de ez Belgiumban 20 és 35 év közötti szabadságvesztést jelent valójában, ami jó...","id":"20190311_Iteletet_hoztak_a_brusszeli_zsido_muzeumban_elkovetett_terrortamadas_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cfe5d62-3d86-4e85-8451-8392ec5a12af","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Iteletet_hoztak_a_brusszeli_zsido_muzeumban_elkovetett_terrortamadas_ugyeben","timestamp":"2019. március. 11. 13:51","title":"Ítéletet hoztak a brüsszeli zsidó múzeumban elkövetett terrortámadás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]