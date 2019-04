Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46f360b2-21c7-4ee1-a4c0-9530b963ad1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félnek, hogy beszólások és bántások áldozatai lesznek, ezért inkább nem fogadnak örökbe roma gyerekeket a nem roma szülők. A származásukkal idősebb korban tisztába kerülő örökbefogadottaknak sem könnyű a dolguk.","shortLead":"Félnek, hogy beszólások és bántások áldozatai lesznek, ezért inkább nem fogadnak örökbe roma gyerekeket a nem roma...","id":"20190401_A_tarsadalmi_rasszizmus_rombolja_a_roma_gyerekek_orokbefogadasanak_ugyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46f360b2-21c7-4ee1-a4c0-9530b963ad1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3556db29-eefd-4b79-bcff-f7a7ae573693","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_A_tarsadalmi_rasszizmus_rombolja_a_roma_gyerekek_orokbefogadasanak_ugyet","timestamp":"2019. április. 01. 11:55","title":"A társadalmi rasszizmus rombolja a roma gyerekek örökbefogadásának ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2491d8a6-f0d8-4fcc-883e-362f379ca8b5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Azt éltem meg, hogy egyedül vagyunk, nem segít senki, nem kellünk senkinek” – mesél nehéz időszakairól Mocsonoky Anna, aki érintett szülőként nemrégiben autista gyerekek hozzátartozóival készített interjúkötetet. Az autizmus világnapja alkalmából tettünk fel pár kérdést a szerzőnek.","shortLead":"„Azt éltem meg, hogy egyedül vagyunk, nem segít senki, nem kellünk senkinek” – mesél nehéz időszakairól Mocsonoky Anna...","id":"20190402_A_szulok_egyik_legszorongatobb_kerdese_mi_lesz_a_gyermekukkel_ha_ok_mar_nem_lesznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2491d8a6-f0d8-4fcc-883e-362f379ca8b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62dd4305-d438-48ba-bced-63ea5b36df7f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190402_A_szulok_egyik_legszorongatobb_kerdese_mi_lesz_a_gyermekukkel_ha_ok_mar_nem_lesznek","timestamp":"2019. április. 02. 08:10","title":"A szülők egyik legszorongatóbb kérdése: mi lesz a gyermekükkel, ha ők már nem lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olaszországban járt az Emmi államtitkára, tárgyalt a Fidesznek nagyon fontos olasz politikusokkal, és Manfred Weberről is megvolt a véleménye.","shortLead":"Olaszországban járt az Emmi államtitkára, tárgyalt a Fidesznek nagyon fontos olasz politikusokkal, és Manfred Weberről...","id":"20190401_Novak_Katalin_Weber_nem_gondolta_komolyan_a_Fideszt_ocsarlo_szavait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a73b4c5-0644-453e-8453-370080deeb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34750dc2-0c0c-4ad1-a4e0-ae108c8669a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Novak_Katalin_Weber_nem_gondolta_komolyan_a_Fideszt_ocsarlo_szavait","timestamp":"2019. április. 01. 07:31","title":"Novák Katalin: Weber nem gondolta komolyan a Fideszt ócsárló szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91823517-0d1c-4d18-8068-71c89e4e686f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij, a komikusból lett elnökjelölt a voksok 30,4 százalékával vezeti az ukrán elnökválasztást. Petro Porosenko jelenlegi elnök a szavazatok 17,8 százalékát kapta.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij, a komikusból lett elnökjelölt a voksok 30,4 százalékával vezeti az ukrán elnökválasztást. Petro...","id":"20190331_Exit_poll_Zelenszkij_vezet_az_ukran_elnokvalasztas_elso_fordulojaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91823517-0d1c-4d18-8068-71c89e4e686f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efe76be-e7b6-4ad8-a299-7f9c1f20cbd9","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Exit_poll_Zelenszkij_vezet_az_ukran_elnokvalasztas_elso_fordulojaban","timestamp":"2019. március. 31. 19:25","title":"Exit poll: Zelenszkij vezet az ukrán elnökválasztás első fordulójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274a8281-4b2d-44c4-a0fc-f1402e5ad23c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Április 18-án kerül mozikba Tuza-Ritter Bernadett modernkori rabszolgatartásról szóló dokumentumfilmje.","shortLead":"Április 18-án kerül mozikba Tuza-Ritter Bernadett modernkori rabszolgatartásról szóló dokumentumfilmje.","id":"20190402_Egy_no_fogsagban_film_elozetes_trailer_Tuza_Ritter_Bernadett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=274a8281-4b2d-44c4-a0fc-f1402e5ad23c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea888784-3709-4c40-a07a-4589030b020e","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Egy_no_fogsagban_film_elozetes_trailer_Tuza_Ritter_Bernadett","timestamp":"2019. április. 02. 11:05","title":"\"Nyugodtan agyba-főbe verhetsz\" - előzetes jött az Egy nő fogságban című filmhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bd14f7-c947-4db1-8f89-07e0121afa21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Arab Liga tagállamainak vezetői vasárnapi, Tuniszban tartott csúcstalálkozójuk zárónyilatkozatában óva intenek minden országot attól, hogy kövessék Donald Trump amerikai elnök példáját a Golán-fennsík izraeli fennhatóságának elismerésében.","shortLead":"Az Arab Liga tagállamainak vezetői vasárnapi, Tuniszban tartott csúcstalálkozójuk zárónyilatkozatában óva intenek...","id":"20190331_Az_Arab_Liga_ova_int_a_Golanfennsik_izraeli_fennhatosaganak_elismeresetol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31bd14f7-c947-4db1-8f89-07e0121afa21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa809901-6039-4d97-8e88-63a06abac1c4","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Az_Arab_Liga_ova_int_a_Golanfennsik_izraeli_fennhatosaganak_elismeresetol","timestamp":"2019. március. 31. 21:27","title":"Az Arab Liga óva int a Golán-fennsík izraeli fennhatóságának elismerésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4f7cfd-6dde-48a0-b140-d5d9a9c6f9a6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Építőanyagot, ajtót, tetőcserepet kaptak a házuk felújítására a makói Honvéd városrész lakói, a kalákában végzett munkában szakemberek is támogatták őket. Most sorban állnak azok, akik még kimaradtak a programból, de azt ígéri az önkormányzat, hogy lesz még folytatás.","shortLead":"Építőanyagot, ajtót, tetőcserepet kaptak a házuk felújítására a makói Honvéd városrész lakói, a kalákában végzett...","id":"20190331_Kalakaban_ujitjak_fel_a_hazat_maguknak_a_hatranyos_helyzetuek_Makon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd4f7cfd-6dde-48a0-b140-d5d9a9c6f9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640a291b-a9ff-4a97-95fc-61d57fe929a5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190331_Kalakaban_ujitjak_fel_a_hazat_maguknak_a_hatranyos_helyzetuek_Makon","timestamp":"2019. március. 31. 12:40","title":"Kalákában újítják fel a házat maguknak a hátrányos helyzetűek Makón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrség halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt indított büntetőeljárást.","shortLead":"A rendőrség halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt indított büntetőeljárást.","id":"20190401_halalra_gazoltak_egy_utepito_munkast_hegyeshalomnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a183e445-cbd7-4664-b445-40fba11be344","keywords":null,"link":"/cegauto/20190401_halalra_gazoltak_egy_utepito_munkast_hegyeshalomnal","timestamp":"2019. április. 01. 20:13","title":"Halálra gázoltak egy útépítő munkást Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]