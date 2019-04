Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cbf83c5-4eae-4cda-aa08-3cd7afc128f7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament támogatta azt a törvénytervezetet, amely szerint az Egyesült Királyság állampolgárai a Brexit után 90 napig vízum nélkül tartózkodhatnak az Európai Unióban, ha országuk is ugyanilyen vízummentességet ad az uniós polgároknak.","shortLead":"Az Európai Parlament támogatta azt a törvénytervezetet, amely szerint az Egyesült Királyság állampolgárai a Brexit után...","id":"20190404_brexit_europai_unio_egyesult_kiralysag_vizummentesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cbf83c5-4eae-4cda-aa08-3cd7afc128f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e373d262-9403-41b7-aa83-e275ceb55dec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_brexit_europai_unio_egyesult_kiralysag_vizummentesseg","timestamp":"2019. április. 04. 14:36","title":"Brexit: Az EU vízummentességet ad a briteknek, ha ők is viszonozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94182652-5404-4ce0-bcf4-e0f157e1868d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges, csupakijelzős telefonnal jelenik meg napokon belül a kínai Oppo. A legutóbbi hírek már közvetlenül a gyártótól érkeztek.","shortLead":"Különleges, csupakijelzős telefonnal jelenik meg napokon belül a kínai Oppo. A legutóbbi hírek már közvetlenül...","id":"20190404_oppo_reno_specifikacio_elorendelheto_kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94182652-5404-4ce0-bcf4-e0f157e1868d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fb6bcd-2a54-44a5-bb77-06ce31f5ce60","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_oppo_reno_specifikacio_elorendelheto_kinaban","timestamp":"2019. április. 04. 16:15","title":"Izgalmas új telefon a láthatáron: biztos információk kerültek ki az Oppo telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sorok között azért ott van, hogy nincs elég pénz: az Emmi azt írja közleményében, \"módosul\" a járó- és fekvőbeteg-ellátás finanszírozása, valamint új kontrolling- és monitoringrendszert építenek ki.","shortLead":"A sorok között azért ott van, hogy nincs elég pénz: az Emmi azt írja közleményében, \"módosul\" a járó- és...","id":"20190403_Megtalalta_az_Emmi_a_korhazi_adossagok_feleloset_Gyurcsany_es_tarsai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e10bbbf-15a3-468f-b942-b6ec65639588","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Megtalalta_az_Emmi_a_korhazi_adossagok_feleloset_Gyurcsany_es_tarsai","timestamp":"2019. április. 03. 18:23","title":"Megtalálta az Emmi a kórházi adósságok felelősét: Gyurcsány és társai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc161c9c-f420-4cae-8c5a-124aa7ec7929","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A földgázüzemű konvektorok cseréjével folytatódik az Otthon Melege Program.","shortLead":"A földgázüzemű konvektorok cseréjével folytatódik az Otthon Melege Program.","id":"20190402_Holnaptol_ujra_lehet_palyazni_az_ingyenpenzre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc161c9c-f420-4cae-8c5a-124aa7ec7929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3b2c33-a2e9-4d8c-87ed-153f7d292fb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Holnaptol_ujra_lehet_palyazni_az_ingyenpenzre","timestamp":"2019. április. 02. 18:11","title":"Szerdától újra lehet pályázni az ingyenpénzre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább pörög a zuglói parkolási botrány, a Fidesz pénzszivattyúról beszél.","shortLead":"Tovább pörög a zuglói parkolási botrány, a Fidesz pénzszivattyúról beszél.","id":"20190403_zuglo_parkolas_karacsony_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d073711-b429-418c-b0b6-581de35c30ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e1f8ba7-f24a-4ece-8207-8355fe013750","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_zuglo_parkolas_karacsony_fidesz","timestamp":"2019. április. 03. 12:34","title":"Saját szervezetét is besározza a Fidesz, csak vesszen Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4265051-f4dd-4d86-882d-cb5b88dde526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Le kéne bontani a XIII. kerületi szégyenfoltot, de egymásra mutogatnak az illetékesek.\r

\r

","shortLead":"Le kéne bontani a XIII. kerületi szégyenfoltot, de egymásra mutogatnak az illetékesek.\r

\r

","id":"20190403_Kis_magyar_abszurd_senki_nem_vallalja_a_rohado_telefonfulkeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4265051-f4dd-4d86-882d-cb5b88dde526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15eaaa8-f2d9-49ef-9ea3-b0544e6cd838","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Kis_magyar_abszurd_senki_nem_vallalja_a_rohado_telefonfulkeket","timestamp":"2019. április. 03. 20:47","title":"Kis magyar abszurd: senki nem vállalja a rohadó telefonfülkéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eltörölte a román legfelsőbb bíróság szerdán az európai főügyészi tisztségre pályázó Laura Codruta Kövesi ellen elrendelt hatósági felügyeletet, feloldva ezzel az ország elhagyására vonatkozó korábbi korlátozást is. ","shortLead":"Eltörölte a román legfelsőbb bíróság szerdán az európai főügyészi tisztségre pályázó Laura Codruta Kövesi ellen...","id":"20190404_Toroltek_a_Laura_Codruta_Kovesi_ellen_elrendelt_hatosagi_felugyeletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1897549-1c0a-4514-91ee-b5dc79430387","keywords":null,"link":"/vilag/20190404_Toroltek_a_Laura_Codruta_Kovesi_ellen_elrendelt_hatosagi_felugyeletet","timestamp":"2019. április. 04. 05:15","title":"Törölték a Laura Codruta Kövesi ellen elrendelt hatósági felügyeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902e0d92-c916-48f0-8266-94ac8154fea0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április 10-én hatástalanítják a szerkezeteket, amelyek az átépítés alatt álló Koltai Jenő Sportközpont területén kerültek elő.","shortLead":"Április 10-én hatástalanítják a szerkezeteket, amelyek az átépítés alatt álló Koltai Jenő Sportközpont területén...","id":"20190403_Tobb_vilaghaborus_bombat_is_talaltak_a_Testnevelesi_Egyetem_teruleten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=902e0d92-c916-48f0-8266-94ac8154fea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d964366a-8af4-48a1-9331-93f175d0f20e","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Tobb_vilaghaborus_bombat_is_talaltak_a_Testnevelesi_Egyetem_teruleten","timestamp":"2019. április. 03. 15:42","title":"Több világháborús bombát is találtak a Testnevelési Egyetem területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]