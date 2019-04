Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7c44902-ac0d-4bfc-8764-45e3ed0abe6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Blackpink nevű formáció vadiúj klipje gyakorlatilag letarolta a YouTube-ot. A Gangnam Style előadóját is lenyomták. ","shortLead":"A Blackpink nevű formáció vadiúj klipje gyakorlatilag letarolta a YouTube-ot. A Gangnam Style előadóját is lenyomták. ","id":"20190409_blackpink_kill_this_love_youtube_nezettsegi_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7c44902-ac0d-4bfc-8764-45e3ed0abe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666cb3b6-e47a-4809-815f-d72db0dacf98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_blackpink_kill_this_love_youtube_nezettsegi_adatok","timestamp":"2019. április. 09. 14:33","title":"Egy nap alatt 56 millió megtekintés – új királya van a YouTube-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42409719-6c02-4245-912f-c74608301c14","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen érdekes világ a CO2-kvóták kereskedelme az autóiparban is. Ha valakinek sok fel nem használt van belőle, jó pénzért eladhatja másnak. ","shortLead":"Igen érdekes világ a CO2-kvóták kereskedelme az autóiparban is. Ha valakinek sok fel nem használt van belőle, jó...","id":"20190409_auto_fiat_tesla_szndioxid_kvota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42409719-6c02-4245-912f-c74608301c14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7aba42-91f9-4b24-890b-6b45ac6367d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_auto_fiat_tesla_szndioxid_kvota","timestamp":"2019. április. 09. 09:14","title":"Azért fizet majd a Fiat a Teslának, hogy környezetszennyezőbb autókat gyárthasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c370e07b-e03b-4935-aaa1-86cc7df38f0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm két (de izgából három) processzorról rántotta le a leplet, amik még az idén bekerülnek a középkategóriás mobilokba.","shortLead":"A Qualcomm két (de izgából három) processzorról rántotta le a leplet, amik még az idén bekerülnek a középkategóriás...","id":"20190410_qualcomm_snaprdagon_730_snapdragon_665_okostelefon_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c370e07b-e03b-4935-aaa1-86cc7df38f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f95805-dd5c-46f3-8ea7-e0affdbbf100","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_qualcomm_snaprdagon_730_snapdragon_665_okostelefon_processzor","timestamp":"2019. április. 10. 14:33","title":"Itt a Qualcomm két új processzora, erősödnek a középkategóriás mobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb46dfc6-1988-4936-ab5c-8ccf114e30ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amszterdamnak korábban is volt felnőttfilmeket bemutató mozija, de az tíz évvel ezelőtt bezárt. A most megnyitott új helyen nemcsak 3D-ben láthatják a nézők a pornófilmeket, de a szék is mozog alattuk. ","shortLead":"Amszterdamnak korábban is volt felnőttfilmeket bemutató mozija, de az tíz évvel ezelőtt bezárt. A most megnyitott új...","id":"20190410_5Ds_pornomozi_nyilt_Amszterdamban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb46dfc6-1988-4936-ab5c-8ccf114e30ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5cd297-23d2-4d09-b47d-92420abae3b2","keywords":null,"link":"/elet/20190410_5Ds_pornomozi_nyilt_Amszterdamban","timestamp":"2019. április. 10. 11:29","title":"Minden igényt kielégít az új pornómozi Amszterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b47360d-15ab-4eac-b388-a022fca59830","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"Itt a tavasz, az egyik legfontosabb időszak a mezőgazdaságban, ennek apropóján megnéztük, milyen új eszközöket vehetnek igénybe a jelen és a jövő gazdálkodói. Bár a legújabb technológiák lassan szivárognak át a gyakran hagyományokra támaszkodó mezőgazdasági munkákba, a fejlődés nyújtotta lehetőségeket a hazai gazdák is kihasználhatják. De van mire támaszkodniuk akkor is, ha hirtelen gyors segítségre van szükségük terveik finanszírozásához. ","shortLead":"Itt a tavasz, az egyik legfontosabb időszak a mezőgazdaságban, ennek apropóján megnéztük, milyen új eszközöket vehetnek...","id":"takarekcsoport_20190409_agrar_dron_mezogazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b47360d-15ab-4eac-b388-a022fca59830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45fcf58-d610-4bc3-8311-d5901be4cf8c","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20190409_agrar_dron_mezogazdasag","timestamp":"2019. április. 09. 11:30","title":"Eperszedő robot, növényvédő drón – Így segíti a magyar gazdákat a technika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"},{"available":true,"c_guid":"34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő eddig csak néhány filmben játszott. ","shortLead":"A színésznő eddig csak néhány filmben játszott. ","id":"20190410_Diana_hercegno_Netflix_sorozat_The_Crown","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe2ee9d-da9e-41e2-b7da-184b46428303","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Diana_hercegno_Netflix_sorozat_The_Crown","timestamp":"2019. április. 10. 05:42","title":"Eldőlt, ki játssza majd Diana hercegnőt a Netflix sorozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Beatrix nemrég doktorált, de még ennél is magasabbra törhet.","shortLead":"Mészáros Beatrix nemrég doktorált, de még ennél is magasabbra törhet.","id":"20190409_Fontos_szerep_varhat_Meszaros_Lorinc_lanyara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3dd206e-9cfe-489f-998b-1df2c34c6089","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Fontos_szerep_varhat_Meszaros_Lorinc_lanyara","timestamp":"2019. április. 09. 08:54","title":"Fontos szerep várhat Mészáros Lőrinc lányára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az alcsútdobozi Pannonia Golf és Country Clubot üzemeltető zrt.-t a Talentis Group vásárolta fel.","shortLead":"Az alcsútdobozi Pannonia Golf és Country Clubot üzemeltető zrt.-t a Talentis Group vásárolta fel.","id":"20190409_pannonia_golfklub_alcsutdoboz_meszaros_lorinc_talentis_group_csanyi_attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6f5fed1-db06-44c4-a477-df507a3a043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9923faba-ffbf-43c0-b351-ecddb91d0514","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_pannonia_golfklub_alcsutdoboz_meszaros_lorinc_talentis_group_csanyi_attila","timestamp":"2019. április. 09. 07:41","title":"Mészáros Lőrinc cége vette meg Csányiék golfklubját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]