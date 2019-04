Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6102c1eb-107b-40bd-81d2-e34713c98e8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő az idős asszony ékszereit is magához vette, hogy azokat majd később eladja. ","shortLead":"A nő az idős asszony ékszereit is magához vette, hogy azokat majd később eladja. ","id":"20190411_Husz_ev_fegyhazat_kapott_a_no_aki_baltaval_verte_agyon_a_nagymamajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6102c1eb-107b-40bd-81d2-e34713c98e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2cbaf5-d31c-4c0f-bb35-6dd55c14016d","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Husz_ev_fegyhazat_kapott_a_no_aki_baltaval_verte_agyon_a_nagymamajat","timestamp":"2019. április. 11. 19:04","title":"Húsz év fegyházat kapott a nő, aki baltával verte agyon a nagymamáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"370d6821-a3d9-4b7c-b9e8-3ff3a3700b3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Peter Dinklage meglepődött, mikor megtudta, hogy végződik a karaktere, Tyrion története. Főleg, hogy neki is ez volt az egyik ötlete.","shortLead":"Peter Dinklage meglepődött, mikor megtudta, hogy végződik a karaktere, Tyrion története. Főleg, hogy neki is ez volt...","id":"20190412_Peter_Dinklage_kitalalta_hogy_vegzodik_Tyrion_tortenete_a_Tronok_harcaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=370d6821-a3d9-4b7c-b9e8-3ff3a3700b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583c3d1b-b2f8-4f41-8156-7792a466ebee","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Peter_Dinklage_kitalalta_hogy_vegzodik_Tyrion_tortenete_a_Tronok_harcaban","timestamp":"2019. április. 12. 07:41","title":"Peter Dinklage kitalálta, hogy végződik Tyrion története a Trónok harcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cd64f9-e0bd-4b9b-9f7f-7da4284c7bf3","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Magyar autópályaépítésből kiinduló ügyben hozott ítéletet az Európai Bíróság","shortLead":"Magyar autópályaépítésből kiinduló ügyben hozott ítéletet az Európai Bíróság","id":"20190411_Mit_lehet_tenni_ha_az_elado_tevedesbol_fizet_be_adot_Dontott_az_Europai_Birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21cd64f9-e0bd-4b9b-9f7f-7da4284c7bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bcc348-800d-4542-910b-3ddc836387f9","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190411_Mit_lehet_tenni_ha_az_elado_tevedesbol_fizet_be_adot_Dontott_az_Europai_Birosag","timestamp":"2019. április. 11. 19:52","title":"Mit lehet tenni, ha az eladó tévedésből fizet be adót? Döntött az Európai Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416899da-bf0e-4e75-9dbd-3fc3a8509b0a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Meghívták a Síp utcai központba, hogy tisztázzák a Sorsok Háza körül kialakult nézeteltéréseket. ","shortLead":"Meghívták a Síp utcai központba, hogy tisztázzák a Sorsok Háza körül kialakult nézeteltéréseket. ","id":"20190411_A_Mazsihisz_beszelni_akar_Gulyas_Gergellyel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=416899da-bf0e-4e75-9dbd-3fc3a8509b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918ea4d6-4f54-4265-ae4e-6d50d6089c70","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_A_Mazsihisz_beszelni_akar_Gulyas_Gergellyel","timestamp":"2019. április. 11. 20:49","title":"A Mazsihisz beszélni akar Gulyás Gergellyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bérgyilkos már megvan, a megrendelő még csak gyanúsított.","shortLead":"A bérgyilkos már megvan, a megrendelő még csak gyanúsított.","id":"20190412_Beismerte_tettet_Jan_Kuciak_gyilkosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9915d8d-6085-44ec-b380-0cb75687df47","keywords":null,"link":"/vilag/20190412_Beismerte_tettet_Jan_Kuciak_gyilkosa","timestamp":"2019. április. 12. 11:07","title":"Beismerő vallomást tett a Kuciak-gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397ec823-634c-4022-ae36-ec3c71ba90f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyra becsüli és rajongásig szereti a Nemzeti Színház igazgatóját. A színészt kérdezte az e heti HVG Portré rovata.\r

\r

","shortLead":"Nagyra becsüli és rajongásig szereti a Nemzeti Színház igazgatóját. A színészt kérdezte az e heti HVG Portré rovata.\r

\r

","id":"20190411_Bansagi_Ildiko_A_Vidnyanszkyt_ert_tamadasok_miatt_abba_akartam_hagyni_a_palyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=397ec823-634c-4022-ae36-ec3c71ba90f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d30272-45d3-4c1e-9d60-1eea4b9ec9db","keywords":null,"link":"/kultura/20190411_Bansagi_Ildiko_A_Vidnyanszkyt_ert_tamadasok_miatt_abba_akartam_hagyni_a_palyat","timestamp":"2019. április. 11. 13:42","title":"Bánsági Ildikó: A Vidnyánszkyt ért támadások miatt abba akartam hagyni a pályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203f7c8d-4bc8-46cb-8719-e753d47dea40","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az esős, párás időben távolról óriási kalózhajóra emlékeztet, közelről egy palotára, amelyet üvegpikkelyek borítanak, felülről hegyláncnak tűnik, bent pedig olyan, mintha a Föld egy elvarázsolt, mély üregében szólna a zene. A hamburgi Elbai Filharmónia épületében a napokban a Budapesti Fesztiválzenekar is fellépett. Közel egymilliárd euróba került a megvalósítása, így nagy elvárásokkal kezdtük el az épület bejárását. ","shortLead":"Az esős, párás időben távolról óriási kalózhajóra emlékeztet, közelről egy palotára, amelyet üvegpikkelyek borítanak...","id":"20190410_hamburg_opera_elbphilharmonie_epiteszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=203f7c8d-4bc8-46cb-8719-e753d47dea40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c84d85-61ae-4ef7-981e-0b6138954628","keywords":null,"link":"/elet/20190410_hamburg_opera_elbphilharmonie_epiteszet","timestamp":"2019. április. 10. 17:30","title":"A hamburgiaknak is megvan a maguk stadionja, csak éppen Bartók szól benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f75667-ed30-4b74-a2a1-524d5a546600","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A névelő hiánya nem véletlen, a medvét ugyanis nem a tónál, hanem a Heves megyei falu közelében látták.","shortLead":"A névelő hiánya nem véletlen, a medvét ugyanis nem a tónál, hanem a Heves megyei falu közelében látták.","id":"20190411_Medvebocsot_lattak_Balaton_kornyeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f75667-ed30-4b74-a2a1-524d5a546600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a41045-a59e-4286-a580-a085bb5e2805","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Medvebocsot_lattak_Balaton_kornyeken","timestamp":"2019. április. 11. 08:59","title":"Medvebocsot láttak Balaton környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]