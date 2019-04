Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f074a5bf-7283-4374-80af-74aeba6f7804","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Áprilisban egy budapesti garázst átlagosan 4,1 millió forintért hirdettek az eladók, ez a tavaly januári szinthez képest 36 százalékos drágulást jelent.","shortLead":"Áprilisban egy budapesti garázst átlagosan 4,1 millió forintért hirdettek az eladók, ez a tavaly januári szinthez...","id":"20190429_Negy_ev_alatt_a_duplajara_nottek_a_garazsarak_a_fovarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f074a5bf-7283-4374-80af-74aeba6f7804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3a307d-94d5-4269-b009-187e467721af","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190429_Negy_ev_alatt_a_duplajara_nottek_a_garazsarak_a_fovarosban","timestamp":"2019. április. 29. 07:58","title":"Négy év alatt a duplájára nőttek a garázsárak a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fac8a3-8cd9-420f-9564-b106866472de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Adminisztrációt, értékesítést, nehéz fizikai munkát is lehetne automatizálni. Az Intel kilépett, az Apple összeborult régi nagy ellenfelével, ráadásul megvásárolná az Intel modem üzletágát. Kérdés, hogy a történtek után hajlandó lesz-e üzletet kötni vele a Santa Clara-i gyártó.","shortLead":"Csak úgy sorjáznak a váratlan események az 5G világban, azon belül is az 5G modemek körül. ","shortLead":"Minden évben az uralkodó nyitja meg a brit parlament alakuló ülését, ehhez azonban előbb el kellene fogadni...","id":"20190429_A_Brexit_miatt_elhalasztjak_II_Erzsebet_beszedet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d38d79e1-88a4-4b4f-ba34-5f45bcfb8e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2f8d76-e1a0-4a11-a152-14c22dc42e8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_A_Brexit_miatt_elhalasztjak_II_Erzsebet_beszedet","timestamp":"2019. április. 29. 13:39","title":"A Brexit miatt elhalasztják II. Erzsébet beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc05e874-bb45-4145-ae4e-a2a332579be0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sz. András a vétlen kocsiban utazott, az autót a fia vezette. ","shortLead":"Sz. András a vétlen kocsiban utazott, az autót a fia vezette. ","id":"20190429_A_helyi_allatmenhely_vezetojet_sikerult_ujraeleszteni_a_szentendrei_baleset_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc05e874-bb45-4145-ae4e-a2a332579be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763efaea-7876-46cb-a029-e7f5f62179de","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_A_helyi_allatmenhely_vezetojet_sikerult_ujraeleszteni_a_szentendrei_baleset_utan","timestamp":"2019. április. 29. 07:41","title":"A helyi állatmenhely vezetőjét sikerült újraéleszteni a szentendrei baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]